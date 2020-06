Copyright de l’image Getty Images Image caption Juneteenth commémore l'annonce de l'abolition de l'esclavage dans l'état américain du Texas. il y a plus de 150 ans

Juneteenth commémore l'annonce de l'abolition de l'esclavage dans l'état américain du Texas. 155 après, cette fête initialement célébrée par les Afro-Américains résonne encore.

Juneteenth est l'une des plus anciennes fêtes américaines, marquant la fin de plus de deux siècles d'esclavage dans le pays.

Juneteenth est célébrée tous les 19 juin depuis 1866 et des organisations de défense des droits civils américaines comme l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur (NAACP) ont longtemps fait pression pour faire de Juneteenth une fête nationale officielle.

Ce n'est pas encore le cas, mais depuis les manifestations contre le racisme et une décision controversée du président Trump cette année, on ne peut être que plus sensible à l'importance symbolique de cette fête.

Que représente le Juneteenth ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'esclavage a duré plus de deux siècles aux États-Unis

Le terme est un nom valise crée à partir de deux mots apposés : 'june' et 'nineteenth', respectivement 'juin' et 'dix-neuvième', et c'est la date à laquelle l'esclavage a finalement été considéré comme ayant pris fin aux États-Unis.

Le Juneteenth est également connu comme le jour de l'émancipation et le jour de la liberté.

Le président Abraham Lincoln avait publié la Proclamation d'émancipation - qui a officiellement libéré tous les esclaves - plus de deux ans plus tôt. Mais cela a pris du temps, et il a fallu attendre la fin de la guerre civile américaine avant que ce ne devienne une réalité pour tout le monde.

Le Texas était l'un des États confédérés - un groupe d'États détenteurs d'esclaves qui ont combattu l'Union pendant la guerre civile.

C'était le dernier État à se rendre à l'armée de l'Union, et aussi le dernier où les Afro-Américains asservis ont appris leur liberté.

Media playback is unsupported on your device Khadja Nin:"Cette initiative va changer le cours de notre continent"

Au moment où le général de l'Union Gordon Granger a lu le document dans la ville de Galveston, la guerre avait pris fin et Lincoln avait été assassiné par un sympathisant confédéré dans un théâtre.

Pourquoi le Juneteenth n'est pas une fête nationale ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Bien que ce soit l'une des plus anciennes célébrations aux États-Unis, Juneteenth n'est pas officiellement reconnu comme un jour férié à l'échelle nationale

Actuellement, 46 des 50 États et le District de Columbia observent ou célèbrent officiellement le Juneteenth. Mais la date n'est pas un jour férié fédéral, malgré des années de lobbying d'organisations de défense des droits civiques.

Au cours des derniers jours, un certain nombre de sociétés - dont Apple, Nike et Twitter - ont annoncé que la date serait désormais un jour férié payé.

Sur cette liste figure également l'organe directeur du football américain, la National Football League. La NFL a été critiquée ces dernières années pour avoir ostracisé l'ancien joueur des San Francisco 49ers Colin Kaepernick, qui a "posé le genou" pendant l'hymne national en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Nikola Hannah-Jones, journaliste au New York Times et auteure d'une série primée sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, est l'une des voix appelant à une approbation nationale de Juneteenth.

"Le fait que les États-Unis n'aient pas de jour d'émancipation pour marquer notre abolition d'une institution contraire à nos idéaux fondateurs en matière de libertés témoigne de la dissimulation en cours et de notre incapacité, encore, à reconnaître ce que nous avons fait et qui nous sommes. Juneteenth devrait être une fête nationale ", a-t-elle tweeté le 11 juin.

Comment Trump a-t-il provoqué la controverse sur Juneteenth ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Trump a provoqué un tollé en programmant initialement un rassemblement électoral à Tulsa le 19 juin

Le 11 juin, alors que des manifestants contre le racisme étaient toujours dans les rues d'un grand nombre de villes américaines, le président Trump a annoncé qu'il organiserait un rassemblement électoral, son premier depuis mars en raison de restrictions contre les coronavirus, dans la ville de Tulsa le 19 juin.

Mis à part la date elle-même, le choix du lieu de Trump a également provoqué une fureur - Tulsa est le site des pires massacres de Noirs de l'histoire des États-Unis, en 1921.

Trump a changé d'avis quelques jours plus tard et a déplacé le rassemblement au 20 juin. Il a précisé que la date n'avait pas été choisie intentionnellement pour le rallye et qu'il reporterait l'événement "par respect pour cette fête".

Mais Trump n'a pa change l'endroit et ccompte bien organiser le rassemblement à Tulsa - c'est l'une des plus grandes villes de l'Oklahoma, un État dans lequel Trump a remporté plus de 65 % des voix lors de l'élection présidentielle de 2016.

Quel est le lien entre Juneteenth et le mouvement Black Lives Matter?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un épisode sur le thème de Juneteenth de Black-ish, une série de comédie américaine montrant la vie d'une famille américaine de la classe moyenne supérieure a contribué la lutte en faveur du Juneteenth.

Ces dernières années, des militants se sont efforcés de faire connaître la date, ainsi que des événements nationaux promus par le mouvement Black Lives Matter.

Un épisode sur le thème de Juneteenth de Black-ish, une série de comédie américaine montrant la vie d'une famille américaine de la classe moyenne supérieure a contribué la lutte en faveur du Juneteenth.

L'épisode, diffusé à l'origine en octobre 2017 et rediffusé cette année, demande ouvertement que Juneteenth soit reconnu comme fête nationale.

Les protestations en cours et une prise de conscience croissante du racisme systémique ont donné à Juneteenth une nouvelle importance. Des événements publics sont prévus aux États-Unis vendredi et pendant le week-end.

Le gouvernement américain s'est-il déjà excusé pour l'esclavage ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président démocrate Bill Clinton s'est excusé pour la traite des esclaves lors d'un voyage en Afrique en 1998.

Le président démocrate Bill Clinton s'est excusé pour la traite des esclaves lors d'un voyage en Afrique en 1998.

Dix ans plus tard, la Chambre des représentants des États-Unis a publié des excuses qui comprenaient également les décennies de lois de ségrégation contre les Amériques noires.

Cette décision a été suivie l'année suivante par le Sénat américain.

Mais pour beaucoup, ces excuses ne vont pas assez loin. Il y a des appels en Amérique pour des réparations aux descendants d'esclaves mais le problème est profondément clivé.