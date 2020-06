Copyright de l’image Getty Images

Un essai britannique a montré que le médicament pouvait sauver des vies - le premier au niveau international - et il peut être utilisé immédiatement par le NHS, le service de santé britannique.

Qu'est-ce que la dexaméthasone ?

Le médicament est un stéroïde - un médicament qui réduit l'inflammation en imitant les hormones anti-inflammatoires produites par le corps.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Ce médicament agit en affaiblissant le système immunitaire de l'organisme.

L'infection par un coronavirus déclenche une inflammation lorsque l'organisme tente de la combattre.

Mais il arrive que le système immunitaire soit surchargé et c'est cette réaction qui peut s'avérer fatale - la réaction même qui vise à combattre l'infection finit par attaquer les propres cellules du corps.

La dexaméthasone calme cet effet.

Il ne convient qu'aux personnes qui sont déjà à l'hôpital et qui reçoivent de l'oxygène ou une ventilation mécanique - les plus malades.

Le médicament n'agit pas sur les personnes présentant des symptômes plus légers, et affaiblir leur système immunitaire à ce stade ne serait pas utile.

Quelle est son efficacité ?

Selon les scientifiques qui ont réalisé les essais, un décès sur trois pourrait être évité chez les patients sous respirateur.

Pour les patients sous oxygène, elle pourrait éviter un décès sur cinq.

Il n'y a pas eu de bénéfice significatif pour les patients qui ne recevaient pas d'assistance respiratoire.

Quels les résultats des essais ?

Les résultats proviennent de l'essai Recovery (Randomised Evaluation of Covid-19 therapy), mené par l'Université d'Oxford.

Il s'agit de tester si les médicaments existants utilisés pour d'autres affections pourraient également être utiles pour traiter le Covid-19.

Environ 2 100 patients ont reçu une dose quotidienne de 6 mg de dexaméthasone pendant 10 jours.

Leurs progrès ont été comparés à un échantillon aléatoire d'un peu plus de 4 300 patients qui n'ont reçu aucun traitement supplémentaire.

Les scientifiques espèrent que la dexaméthasone pourra un jour être utilisée dans le cadre d'une série de médicaments qui, ensemble, pourraient réduire encore davantage le nombre de décès.

Il est désormais recommandé aux adultes, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

Quelle est la disponibilité du médicament ?

La dexaméthasone est un médicament peu coûteux qui existe déjà et qui est en bonne quantité.

Le gouvernement dit avoir déjà stocké suffisamment de ce médicament pour traiter 200 000 personnes, en attendant un bon résultat de l'essai.

Au Royaume-Uni, le médicament coûtera 5,40 £ par jour et par patient et le traitement durera jusqu'à 10 jours.

Il a été fabriqué pour la première fois en 1957 et est devenu disponible au Royaume-Uni au début des années 1960.

Parce qu'il existe depuis si longtemps, le médicament n'est plus breveté.

Cela signifie qu'un grand nombre d'entreprises différentes peuvent le fabriquer et qu'il est largement disponible dans le monde entier.

C'est une bonne nouvelle pour les pays en développement, et l'Organisation mondiale de la santé a salué les résultats de ces essais.

Le ministère de la santé et des affaires sociales affirme que le médicament a également été ajouté à la liste des exportations parallèles du gouvernement, qui interdit aux entreprises d'acheter des médicaments destinés aux patients britanniques et de les revendre à un prix plus élevé dans un autre pays.

Quelles sont les autres conditions d'utilisation ?

Le médicament peut aider à traiter diverses maladies impliquant une inflammation ou un gonflement de l'organisme, ou des conditions dans lesquelles le système immunitaire est surmené - par exemple, un asthme grave qui peut provoquer une inflammation des voies respiratoires et des poumons, des réactions allergiques graves ou des articulations douloureuses et enflammées.

La dexaméthasone est également utile dans les affections auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, qui sont causées par le système immunitaire attaquant l'organisme par erreur.

Y a-t-il des effets secondaires ?

Les effets secondaires courants de la dexaméthasone utilisée pour d'autres affections sont l'anxiété, les troubles du sommeil, la prise de poids et la rétention d'eau.

Les effets secondaires plus rares sont les troubles oculaires, la vision floue et les hémorragies.

Cependant, les patients atteints de coronavirus n'ont besoin que d'une dose relativement faible, ce qui devrait limiter les effets secondaires.

Le médecin en chef pour l'Angleterre a déclaré qu'il n'y avait "pas d'excès de dommages identifiés dans l'utilisation de cette dose de dexaméthasone dans cette population de patients".