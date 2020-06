Manifestations pour George Floyd : Qui sont les Boogaloo Bois, les antifa et les Proud Boys ?

Plus de trois semaines après la mort de George Floyd, les protestations contre le racisme se poursuivent aux États-Unis.

Bien que souvent pacifiques, les manifestations ont également été marquées par des scènes de brutalité policière, de pillage et de violence.

Des politiciens, des représentants de la loi et des commentateurs de gauche et de droite ont accusé un certain nombre de groupes marginaux d'encourager et de participer à des actes de violence.

BBC News a examiné ces groupes sur les plateformes de réseaux sociaux.

Les Boogaloo Bois

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les membres du Boogaloo Bois portent souvent en public des chemises hawaïennes et des tenues militaires rapiécées par le Boogaloo. "Alphabet" est une référence aux agences fédérales américaines qui utilisent des acronymes, comme le FBI

Cette sous-culture anti-gouvernementale relativement nouvelle est peut-être la plus dangereuse des trois. Steven Carrillo, un sergent californien de 32 ans de l'US Air Force, a été accusé du meurtre de deux officiers lors des manifestations contre la mort de George Floyd, l'un à Oakland et l'autre à Santa Cruz.

Avant d'être arrêté, il a écrit avec son propre sang les termes "boog" et "I became unreasonable" sur une voiture.

Ces deux expressions sont couramment utilisés par le mouvement.

Enraciné dans un tableau d'affichage consacré aux armes à feu sur 4chan - appelé le tableau /k/ - Boogaloo Bois est un mouvement diffus et sans leader.

Le nom du groupe fait référence à un film de 1984, Breakin' 2 : Electric Boogaloo, qui a fait un flop à l'époque. L'expression "Electric Boogaloo" est depuis devenue un mème en ligne signifiant une suite de mauvaise qualité. Mais Boogaloo Bois l'utilise pour faire référence à un conflit armé avec les autorités, quelque chose qui ressemble à une seconde guerre civile américaine.

Relativement petit sur 4chan à ses débuts, le mouvement a depuis considérablement grandi, notamment grâce à des dizaines de groupes et de pages Facebook comptant des dizaines de milliers de membres et d'adeptes. Afin de contourner les restrictions de Facebook sur le mot "Boogaloo", des termes alternatifs comme "Big Igloo", "Boog" et "Big Luau" sont également fréquemment utilisés.

Comme d'autres mouvements en ligne nés de 4chan, Boogaloo Bois est imprégné de la langue vernaculaire des mèmes et des in-jokes sur Internet.

Certains membres du mouvement se désignent eux-mêmes comme "boojahideen", une parodie du terme "mujahideen" qui est fréquemment utilisé pour désigner les militants islamistes radicaux.

Les adeptes ont des points de vue et des niveaux d'implication variés à l'égard du mouvement, mais la plupart d'entre eux pourraient être décrits comme des libertaires extrêmes et souscrire à deux croyances fondamentales : un désir de renversement armé du gouvernement, et un engagement inébranlable en faveur de la possession d'armes à feu.

Copyright de l’image Getty Images Image caption On voit souvent les Boogaloo Bois porter ce drapeau lors des manifestations

Boogaloo Bois était massivement opposé au confinement pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, qu'ils considéraient comme un signe très fort de tyrannie. Lors des rassemblements anti-confinement qui ont eu lieu dans plusieurs États en avril et mai, certains membres armés du mouvement Boogaloo ont été vus dans les rassemblements, portant souvent des chemises hawaïennes - une référence ironique aux célébrations du luau hawaïen.

Les manifestations de Black Lives Matter ont provoqué une division au sein du groupe. Si beaucoup soutiennent les protestations et sont contre la police, certains dans les cercles les plus radicaux du mouvement sont en conflit.

Les groupes et les pages Facebook publient des images de membres armés portant des drapeaux de Boogaloo et portant des chemises hawaïennes, affirmant qu'ils sont là pour protéger les manifestants de la police. Certains suggèrent même que les manifestations pourraient déclencher le "Boogaloo" qu'ils attendaient.

Des vidéos et des hashtags favorables au groupe sont également apparus sur TikTok ces dernières semaines. Ils sont souvent affichés par des jeunes hommes armés qui appellent au soulèvement. Une vidéo comporte des légendes telles que "devenir de plus en plus prêt à mourir" et "les flics qui se présentent à votre porte seront les premiers visés".

Certains membres profitent des manifestations pour commettre des actes de violence contre les autorités. Trois membres de Boogaloo ont été inculpés de délits de terrorisme au Nevada ce mois-ci pour avoir prétendument tenté de "déclencher la violence" lors de manifestations.

Facebook a depuis limité la portée des groupes et des pages sur le thème de Boogaloo. Plusieurs ont été supprimés - ou "se sont fait zuccher", comme l'appellent les membres - au cours des derniers jours.

Les Antifa

Copyright de l’image Reuters Image caption Un homme porte un autocollant "Permis de chasse antifa".

Antifa, abréviation de "anti-fasciste", est une affiliation informelle de militants d'extrême gauche pour la plupart.

Ils comprennent des anarchistes, mais aussi des communistes et quelques sociaux-démocrates. Ce qui les distingue, c'est leur volonté de recourir à la violence - disent-ils, en cas de légitime défense ou pour défendre leurs communautés.

Le mouvement, qui à un moment donné a presque entièrement disparu aux États-Unis, a connu un regain d'intérêt après l'élection de Donald Trump. Ils se heurtent régulièrement à l'extrême droite.

Au cours des récentes manifestations, il y a des preuves qu'ils ont été impliqués dans des dommages matériels et des pillages. Les autorités du Texas, par exemple, affirment que trois pilleurs présumés à Austin étaient affiliés aux antifa.

Mais les militants de droite et le président Donald Trump ont fait des déclarations affirmant qu'ils sont le moteur de la violence.

Alors que les présidents américains peuvent désigner des individus ou des groupes comme étant des terroristes étrangers, les experts juridiques se sont demandé si M. Trump avait le pouvoir de qualifier les antifa d'"organisation terroriste nationale".

Il y a peu de preuves à l'appui de ces affirmations. Les militants antifa sont relativement peu nombreux - leur nombre est minime comparé à l'ampleur des manifestations américaines.

Les Proud boys

Fondés en 2016 par le militant de droite canado-britannique Gavin McInnes, les Proud Boys sont un groupe d'extrême droite, anti-immigrants, entièrement masculin, qui a un passé de violence de rue contre ses opposants de gauche, notamment contre les antifa.

Le nom du groupe fait référence à une chanson de la version musicale du film Aladdin de Disney. Les membres portent souvent des polos Fred Perry noirs et jaunes ainsi que des chapeaux rouges "Make America Great Again".

Un membre doit déclarer qu'il est "un chauviniste occidental qui refuse de s'excuser d'avoir créé le monde moderne".

Les Proud Boys et les groupes affiliés ont affronté les antifa lors de plusieurs rassemblements de rue au cours des deux dernières années, notamment en Oregon, à Washington et à New York. Deux membres ont été emprisonnés l'année dernière pour avoir passé à tabac des militants antifa à New York.

Le Southern Poverty Law Center (SPLC), un important groupe de défense des droits civils, décrit les Proud Boys comme un groupe haineux.

Bien que M. McInnes ait quitté le groupe en novembre 2018, il a intenté une action en justice contre le SPLC trois mois plus tard. Enrique Tarrio est l'actuel président du groupe.

Les membres des Proud Boys sont farouchement opposés aux protestations du BLM. Décrivant les tentatives de faire tomber des statues de dirigeants confédérés comme un complot de gauche visant à "détruire l'histoire américaine", les membres ont été vus "gardant" des statues de personnages historiques dans un certain nombre d'États.

Suite à la création de la zone autonome de Capitol Hill, un district sans police à Seattle, des membres de Proud Boys - certains armés - se sont présentés pour confronter ce qu'ils ont appelé le "comportement autoritaire" des manifestants.

Les photos et vidéos des affrontements entre le groupe et les membres des antifa près de la zone sont devenues virales.

Facebook, Instagram, Twitter et YouTube ont tous banni le groupe de leurs plateformes. Mais des comptes associés au mouvement ont refait surface pendant les manifestations. Cette semaine, 358 comptes Facebook et 172 comptes Instagram liés à Proud Boys ont été supprimés.