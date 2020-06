Coronavirus : le traçage Covid-19 apparaît sur les smartphones

Copyright de l’image Getty Images

Un logiciel de traçage Covid-19 est apparu dans les paramètres des téléphones Android et des iPhones dans le cadre d'une mise à jour de leur système d'exploitation.

L'outil de "notification d'exposition" est désactivé par défaut et n'est pas une application de traçage en soi.

Il permet à une application de fonctionner en arrière-plan tout en utilisant le Bluetooth.

L'application peut ainsi mesurer la distance entre deux combinés et alerter le propriétaire du téléphone si un de ses proches est testé positif au Covid-19.

La mise à jour a provoqué une certaine confusion, les gens interrogeant le nouvel ajout à leur téléphone sur les médias sociaux.

"Ce n'est pas une nouvelle application mais un élément supplémentaire ajouté aux systèmes d'exploitation des téléphones pour permettre aux développeurs agréés de créer des applications qui peuvent potentiellement avertir de la proximité de personnes infectées", a déclaré le professeur Alan Woodward, informaticien de l'université du Surrey.

"Seules les applications approuvées par Google et Apple seront incluses dans leurs magasins d'applications où ils essaieront d'utiliser cette facilité".

Copyright de l’image APPLE/GOOGLE Image caption Les outils (Apple à gauche, Android à droite) sont apparus dans les paramètres du téléphone

Sur les iPhones, il se trouve dans l'application de paramétrage, via le menu vie privée et ensuite la sous-section santé. Sur les téléphones Android, elle se trouve dans la section Google (services et préférences) du menu des paramètres.

Elle ne fonctionne pas avec la populaire application Covid Symptom Study, qui a été téléchargée plus de 3 millions de fois.

Cet outil s'inscrit dans le cadre de cette collaboration entre les géants de la technologie.

Il permet aux téléphones portables d'échanger des données et d'alerter les gens s'ils ont été à proximité d'une personne dont on a découvert le coronavirus.