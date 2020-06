Copyright de l’image Getty Images Image caption L'inactivité n'est peut-être pas aussi naturelle que nous le pensons.

Vous faites peut-être partie des plus de trois millions de personnes qui ont vu un court métrage publié par le bureau du gouverneur de Californie et qui circule partout sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, le comédien Larry David, dans son style sardonique caractéristique, exhorte les gens à suivre les conseils officiels et à rester chez eux pour arrêter la propagation de la Covid-19.

Qu'est-ce qui vous prend, à vous les "idiots", dit-il, de laisser passer une occasion fantastique de vous asseoir dans un fauteuil et de regarder la télévision toute la journée !

Nous sommes habitués aux messages sanitaires de mise en garde qui nous poussent à faire des choses que nous n'avons pas vraiment envie de faire : faire plus d'exercice, manger cinq ou huit, voire dix portions de fruits et légumes par jour.

Mais pour une fois, les conseils officiels semblent faciles à suivre : affalez vous sur le canapé, scotchez vous devant la télévision et restez chez vous. Tout cela semble devoir plaire aux paresseux.

En fait, ce n'est pas aussi simple que cela, comme vous l'avez probablement déjà découvert, après quelques semaines de confinement. Il s'avère que nous ne sommes pas biologiquement programmés pour en faire le moins possible.

En effet, nous nous épanouissons grâce à l'activité, ou du moins, un bon équilibre entre être occupé et pouvoir se reposer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Si vous pouvez vous en tirer en faisant deux fois moins de travail qu'un collègue, alors pourquoi pas ?

Il est vrai que nous recherchons souvent l'option la plus facile, la voie du moindre, le raccourci vers le succès.

Si vous avez une télécommande, pourquoi vous lever et changer de chaîne sur la télévision elle-même ? Si vous avez une voiture, pourquoi aller au supermarché en vélo ?

Si vous pouvez vous en tirer en faisant deux fois moins de travail qu'un collègue, pourquoi pas ?

Tout type de travail ou d'effort implique une tension mentale et physique, il est donc logique de l'éviter dans la mesure du possible. Et c'est ce que nous faisons parfois.

C'est ce qu'on appelle parfois le principe du moindre effort ou la loi de Zipf, une loi que l'on pourrait croire que personne n'est jamais tenté d'enfreindre. Sauf que nous la violons tout le temps.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Comme le confinement vous l'a peut-être montré, il s'avère que nous ne sommes pas biologiquement programmés pour en faire le moins possible.

Vous arrive-t-il de rêver de ne rien faire ? S'allonger dans un hamac pendant toute une après-midi. Regarder le plafond, écouter le silence.

Cela peut sembler une idée charmante, mais en fait, nous pouvons trouver que ne rien faire du tout - et en dehors des temps de sommeil - est très difficile à faire.

Dans une célèbre étude menée il y a quelques années à l'université de Virginie, les participants ont été conduits un à un dans une pièce complètement vide, sans aucune distraction.

Ils n'avaient pas de téléphone, pas de livres, pas d'écran - et ils n'étaient pas autorisés à faire la sieste. Des électrodes étaient fixées à leurs chevilles et ils étaient laissés seuls pendant 15 minutes.

C'était l'occasion de se détendre un peu.

Alors, comment cela s'est-il passé ?

Avant d'être laissés seuls, les participants ont appris à appuyer sur une touche de l'ordinateur qui était reliée à une machine délivrant un choc électrique.

On peut supposer qu'après avoir essayé une fois, personne ne voudrait recommencer. Ce n'est pas le cas.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Notre besoin de stimulation peut être choquant.

En fait, 71 % des hommes et 25 % des femmes se sont infligés au moins une décharge électrique pendant leur séjour en isolement - et un homme s'est infligé une décharge électrique 190 fois.

Il s'avère que le fait de n'avoir rien à faire était si atroce, que beaucoup de participants ont préféré, en fait, se torturer plutôt que de ne pas être distraits du tout.

Parfois, nous prenons la voie de la facilité et faisons le moins possible pour nous en sortir, mais à d'autres moments, nous valorisons davantage les situations si nous devons déployer des efforts considérables.

Cette expérience est un exemple extrême, mais nous savons par la vie quotidienne que les gens choisissent constamment de faire des choses dont ils n'ont pas besoin et qui sont parfois douloureuses.

Pensez à tous vos amis qui courent des marathons ou qui ont des régimes de punition au gymnase. Ils vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour la santé et la forme physique.

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreuses personnes font beaucoup plus d'exercice qu'il n'est nécessaire pour leur santé de base.

Et qu'en est-il des gens qui traversent la glace pour atteindre les pôles de la Terre ou pour faire le tour du monde à la voile ?

Michael Inzlicht, de l'université de Toronto, appelle cela le paradoxe de l'effort.

Parfois, nous prenons la voie de la facilité et faisons le moins possible pour nous en sortir, mais à d'autres moments, nous accordons plus de valeur à des situations qui exigent des efforts considérables. La joie intrinsèque de l'effort nous procure tellement de plaisir que nous ne prenons pas de raccourci.

Nous pouvons passer des heures à faire des mots croisés énigmatiques au lieu d'utiliser un moteur de recherche pour trouver la solution.

Nous apprenons cela très tôt dans la vie. Les enfants nous apprennent par l'expérience et la persuasion que l'effort mène à une récompense et, avec le temps, cela nous conditionne à apprécier l'effort pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'assiduité acquise.

Il y a plus de 20 ans, lors d'une randonnée, j'ai visité les magnifiques lacs colorés de Kelimutu sur l'île de Flores en Indonésie. Les lacs changent de couleur tous les deux ans, ce qui en fait un spectacle mystérieux et spectaculaire.

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreux sommets de montagne peuvent aujourd'hui être atteints sans trop de difficultés, mais beaucoup considèrent l'effort comme une partie de la récompense.

Mais au moins une partie de la raison pour laquelle ce voyage reste gravé dans ma mémoire est l'effort que mon partenaire et moi avons dû déployer pour y arriver.

Nous avions voyagé en bateau et en bus pendant des jours, dont un voyage de plusieurs heures dans une petite camionnette, un voyage si cahotique qu'un homme était employé pour distribuer des sacs pour que les gens puissent vomir qu'il rassemblait ensuite et jetait par la porte.

Nous avons ensuite passé une nuit dans une auberge fétide et sentant la sueur, avec des matelas bosselés et des cafards, avant de repartir à 4 heures du matin dans un autre minibus pour faire le dernier voyage jusqu'aux lacs. Nous avons souffert pour arriver à Kelimutu - mais tout cela faisait partie de l'expérience.

Non loin de la zone d'observation se trouvait un héliport, où les touristes les plus riches ont probablement atterri. Mais nous ne les envions pas. Ont-ils apprécié les lacs autant que nous ? Probablement pas.

Les sommets de nombreuses montagnes du monde peuvent être atteints par téléphérique ou télésiège.

Mais bien sûr, les alpinistes préfèrent de loin passer la nuit en bivouac sur le flanc d'une paroi rocheuse abrupte, suspendus dans des conditions de gel, au risque de se faire mordre par le froid, plutôt que de prendre la route des touristes.

L'économiste comportemental George Loewenstein a intitulé son article sur ce syndrome "Parce qu'il est là" d'après la célèbre citation de George Mallory.

Il explique que les humains ne peuvent tout simplement pas résister à la chance d'atteindre des objectifs et de maîtriser des situations, même lorsqu'ils n'en ont pas besoin.

Pendant que nous restons à la maison et que nous nous isolons, s'allonger sur le canapé et regarder la télévision ne sera qu'une partie de la façon dont nous passons le temps.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En temps normal, beaucoup d'entre nous ne prennent pas l'idée du repos suffisamment au sérieux.

Et même si vous ne vous identifiez pas personnellement aux alpinistes qui ressentent un tel frisson à cause des efforts et des dangers de l'escalade, la plupart d'entre nous peuvent s'identifier à "l'effet Ikea", le constat que les gens accordent plus de valeur aux objets ménagers s'ils les ont construits eux-mêmes.

Nous pourrions penser qu'il est amusant de paresser pendant quelques semaines, mais en fait, cela va nous conduire à chercher à nous distraire.

Le repos forcé et prolongé, à moins que nous ne soyons malades et que notre corps ne l'exige, n'entraîne pas un sentiment de détente mais d'agitation et d'irritabilité.

Nous devons trouver des moyens, pendant le confinement, de reproduire autant que possible les rythmes et le sens de l'équilibre que nous atteignons dans la vie ordinaire.

Il est donc important de faire de l'exercice, de se fixer des tâches, de faire des choses qui sont difficiles et qui demandent des efforts.

Et nous devrions tous rechercher des activités ou des expériences qui favorisent ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flux, dans son livre Flow : The Psychology of Optimal Experience (Flux : La psychologie de l'expérience optimale).

Ce sont des tâches, comme peindre ou jardiner ou faire des puzzles, qui nous absorbent tellement que nous ne remarquons pas le temps passer et que nous cessons de nous inquiéter de tout le reste.

En temps normal, la plupart d'entre nous ne prennent pas le repos suffisamment au sérieux.

C'est pourquoi, pendant cette période exceptionnelle, nous devrions saisir l'occasion de nous reposer davantage si nous le pouvons - et, en fait, adopter ces rythmes plus équilibrés de repos et d'activité dans notre vie après le confinement.

Mais pendant cette période difficile, nous constaterons que nous ne sommes pas des créatures instinctivement paresseuses. En effet, d'une manière étrange, nous pourrions découvrir que faire moins et se reposer davantage exige au départ beaucoup d'efforts.

Claudia Hammond est l'auteur deThe Art of Rest: How to Find Respite in the Modern Age (L'art du repos : comment trouver un répit à l'époque moderne).