La pandémie de coronavirus a mis une pause sur la vie urbaine et pourrait remodeler la ville du futur

"L'histoire de la ville se confond avec l'histoire des maladies."

Beatriz Colomina, professeur à l'université de Princeton, a consacré sa vie d'universitaire à étudier comment des contagions mortelles à grande échelle ont constamment transformé nos espaces urbains.

"L'architecture moderne s'est définie face à la bactérie de la tuberculose", dit-elle à propos de la tuberculose, autrefois l'une des maladies les plus mortelles au monde.

Cette fois-ci, ce n'est pas différent. Au centre de la pandémie de coronavirus, comme elles l'ont été lors de tant de fléaux passés, se trouvent les villes.

Nous avons vu des quartiers densément peuplés se transformer en clusters de contamination, des centres-villes autrefois très animés ressemblant à des villes fantômes et des rues bourdonnantes s'éteindre totalement.

Avec plus de 8 millions d'infections signalées dans le monde, le coronavirus a forcé un tiers de la population mondiale à rester chez soi, tout en perturbant la vie de ceux qui devaient encore se déplacer.

Wuhan est la première ville qui a été mise au silence par le coronavirus

D'autres villes ont été placées en confinement peu après

"Première leçon ? Nous devons repenser la vie en ville, après avoir vu comment chacun pouvait devenir vulnérable en même temps, du travailleur clé au chef d'État", déclare l'anthropologue urbaine Katrina Johnston-Zimmerman.

Les urbanistes sont enthousiastes ; beaucoup voient la pandémie comme une opportunité de construire de meilleures villes - car il est peu probable que le développement urbain mondial s'arrête.

Selon les estimations des Nations unies, plus des deux tiers de la population humaine devraient vivre dans des zones urbaines d'ici 2050, contre 56 % aujourd'hui.

Certaines villes ont déjà mis en place des solutions urbaines pour lutter contre le virus, mais ces changements peuvent-ils devenir permanents et profiter à tout le monde ?

La douceur du foyer

Les pandémies du passé ont apporté des solutions différentes à la vie des grandes villes.

Les épidémies de choléra des années 1830 à Londres ont conduit à la mise en place d'un système d'égouts, tandis que l'épidémie de tuberculose du début du XXe siècle a contribué au développement de l'architecture moderne - avec ses murs blancs, ses grandes fenêtres et ses piliers pour surélever la maison par rapport au sol où les maladies se développent.

L'épidémie de tuberculose a défini l'architecture moderniste - comme ce bâtiment de 1935 en béton, acier et verre construit comme un "sanatorium au bord de la mer".

Plus récemment, l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003 a poussé Singapour à moderniser ses infrastructures médicales, ce qui a été essentiel pour que la ville-État puisse réagir efficacement au nouveau coronavirus.

Cette fois, selon les experts, la crise du Covid-19 demande de repenser la maison.

"On nous conseille de rester dans nos maisons, c'est l'espace sûr. Et l'ennemi se trouve dans l'espace public", déclare le professeur Colomina, historien de l'architecture.

Des millions de personnes se sont repliées sur la sphère domestique qui, de manière inattendue, est également devenue le lieu de travail de beaucoup.

Cela, souligne le professeur Colomina, ne s'était jamais produit à une telle échelle depuis que la révolution industrielle a séparé le travail de la vie privée.

Les trajets quotidiens ayant été considérablement réduits, la vie de millions de citadins s'est limitée à leur quartier.

Avec le confinement et le télétravail à distance, beaucoup de gens utilisent moins les transports et la vie s'est surtout déroulée dans un petit rayon autour de la maison.

Les urbanistes y voient une tendance qui va se poursuivre - un nouveau localisme, disent-ils.

"Si vous pouvez construire des quartiers axés sur l'économie hyperlocale et à plus petite échelle, alors vous avez le meilleur modèle", déclare Mme Johnston-Zimmerman à la BBC.

"Beaucoup de gens ont redécouvert leur quartier. La théorie est que si vous êtes obligé de vous occuper de ce qui se trouve à votre porte, alors peut-être que vous seriez intéressé à l'améliorer", ajoute-t-elle.

L'un des modèles les plus ambitieux du nouveau localisme est "la ville en 15 minutes", un engagement très médiatisé de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a été mis en place pendant la pandémie.

Pendant la fermeture, les magasins locaux ont desservi chaque quartier.

La proposition est aussi simple qu'audacieuse. Hidalgo veut remodeler la capitale française pour que les habitants puissent satisfaire tous leurs besoins à 15 minutes de chez eux.

"Aller chez le médecin, emmener ses enfants à l'école, avoir un parc ou un jardin, acheter de la nourriture... tout cela. [Et] d'avoir un emploi non loin de chez soi", dit Jean Louis Missika, adjoint d'Hidalgo et membre de l'équipe qui a conçu le projet.

Une vie plus locale pourrait aider à décentraliser les services, à réduire la pression sur les transports et à s'attaquer à la densité dans les grandes zones urbaines.

Mais pour que cela fonctionne, "il faut créer des immeubles de bureaux dans les quartiers d'habitation, et créer des logements dans les quartiers d'affaires", a déclaré M. Missika à l'émission The Enquiry sur la BBC.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, présente la ville en 15 minutes comme une alternative plus saine et plus verte.

Les critiques font valoir que le projet pourrait s'avérer trop ambitieux, même pour Paris, la ville la plus densément peuplée d'Europe, et encore plus pour les métropoles tentaculaires des pays en développement.

D'autres estiment que ne pas sortir des limites de son quartier ne fera que créer des "bulles sociales" avec des inégalités encore plus marquées que celles que connaissent les villes aujourd'hui.

M. Missika pense différemment, tout comme d'autres urbanistes plus optimistes.

"La ville en 15 minutes est un moyen de lutter contre les inégalités. Car la différence entre la partie riche de la ville et la partie pauvre est la qualité des services. Donc si vous pouvez organiser de meilleurs services dans toute la ville, vous luttez contre l'inégalité", dit-il.

Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les femmes aussi.

"Cela nous permet de réfléchir à l'équité du monde du travail", déclare Robin King, directeur de la connaissance au World Resource Institute (WRI), Ross Center for Sustainable Cities.

"Nous savons que si nous donnons la priorité aux quartiers de 15 minutes, les femmes en bénéficieront, car elles sont les principales dispensatrices de soins aux enfants et conduisent également moins dans certaines régions du monde. Si elles peuvent gagner du temps et avoir un meilleur accès aux lieux et aux emplois, elles seront dans une position plus équitable", affirme le chercheur.

Des balcons pour faire de la musique...

.. et pour faire un peu d'exercice

Air frais, promesse écologique

Le confinement a fait naître de nouvelles notions sur ce que les citadins trouvent souhaitable.

M. Missika, par exemple, estime que la pandémie a réinventé le balcon.

Les gens ont chanté, applaudi et discuté avec leurs voisins depuis ce qui est souvent le plus petit espace extérieur imaginable.

"Les gens ont même inventé un dispositif pour partager un apéritif à l'extérieur... et une bouteille peut aller sur un autre balcon avec une perche pour échanger un verre", explique l'adjoint au maire.

Il est établi depuis longtemps que les espaces extérieurs urbains favorisent la santé.

Le nouveau parc aérien de Phra Pok Klao a été conçu sur un pont laissé par le premier projet de chemin de fer surélevé de Bangkok, qui a été abandonné il y a près de trois décennies

Une étude réalisée en 2019 par l'Institut pour la santé mondiale de Barcelone a confirmé que les gens ont tendance à vivre plus longtemps s'il y a plus d'espaces verts autour d'eux - une augmentation de 10 % de la verdure permet de réduire les décès prématurés de 4 %.

"En particulier dans les villes où l'espace est rare et où les maisons sont petites, où est-ce que les gens vont aller s'il n'y a pas de parcs publics ?", explique l'architecte paysagiste Kotchakorn Voraakhom.

Mme Voraakhom, basée à Bangkok, a participé à la conception d'un nouveau parc qui doit ouvrir ce mois-ci.

Construit sur une voie ferrée abandonnée, il a été considéré comme un modèle pour transformer d'autres espaces inutilisés en espaces verts très nécessaires, dans une ville où le ratio d'espaces verts par habitant est vraiment faible.

Les espaces verts atténueront les effets du changement climatique, dit-elle à la BBC, qui est étroitement lié à l'épidémie de coronavirus.

L'agriculture urbaine a également connu un essor durant la pandémie : elle apporte des avantages aux habitants et améliore la sécurité alimentaire d'une ville

A vos vélo, prêts...

Tout remaniement de la ville entraînera également des changements dans la culture de la mobilité.

De Berlin à Kampala, de Denver à Budapest, les villes ont mis en place des programmes de cyclisme, ajouté des "pistes cyclables de petite couronne", offert des réparations gratuites de vélos et d'autres mesures incitatives pour inciter les habitants à se mettre au vélo.

"Pendant la pandémie, je me rendais au travail à vélo, sur près de 23 km dans chaque sens le long des routes principales de Bogota, qui n'avaient pas de pistes cyclables auparavant", explique Martha Lucía Valdés. "Le trajet dure 45 minutes, soit la moitié du temps qu'il fallait auparavant dans le bus".

Mme Valdés est infirmière en chef et travaille dans un hôpital public de la capitale colombienne. Le personnel médical s'est vu proposer des vélos en prêt, dans le cadre d'un programme impliquant des financements publics et privés pour encourager le cyclisme.

L'infirmière Martha Valdés a commencé à faire du vélo pendant la pandémie.

Sous la direction de Claudia López, la première femme élue maire de Bogota, 80 kilomètres de pistes cyclables temporaires ont été ajoutés depuis le début de la fermeture de la ville, à un réseau déjà vaste de 550 kilomètres. De nouveaux cyclistes ont rejoint le réseau en grand nombre.

"Nous n'avons pas encore atteint le pic [d'infections], donc ces dispositions devraient être en place pendant un certain temps. Nous espérons simplement qu'ils garderont les pistes cyclables, puis qu'ils travailleront à améliorer la sécurité et la signalisation", déclare Mme Valdés.

Les défenseurs du cyclisme demandent instamment aux gouvernements du monde entier de rendre les changements permanents.

"Les attentes ont été revues à la hausse. Tout d'un coup, des pistes cyclables et des zones piétonnes qui étaient auparavant discutées à maintes reprises lors des réunions du conseil municipal ont été créées du jour au lendemain. Les gens se sont alors demandé pourquoi ils ne pouvaient pas les conserver si nous les avions déjà", explique Mme Johnston-Zimmerman.

Les pistes cyclables et les trottoirs élargis créés pendant la pandémie pourraient changer la face des villes sud-américaines comme Bogota - si elles sont rendues permanentes.

Un récent sondage YouGov réalisé dans 21 villes européennes a montré que trois personnes sur quatre souhaitaient que les autorités municipales maintiennent les changements introduits pendant le confinement pour la "nouvelle normalité" qui émergera après la crise.

Il s'agit peut-être d'une solution écologique et bon marché pour les métropoles des pays pauvres également.

"Investir dans les infrastructures cyclables peut combler les lacunes en matière d'accès au dernier kilomètre : la distance avant et après l'utilisation des transports publics que de nombreux usagers doivent parcourir", explique Anjali Mahendra, experte en politique des transports au centre de recherche du WRI.

"Dans une grande partie du monde, cette question est traitée de manière informelle, et il faut la rassembler pour construire une épine dorsale des transports publics à long terme", ajoute-t-elle.

Les urbanistes doivent s'occuper du "dernier kilomètre" des usagers des transports publics dans de nombreuses régions du monde.

Avec le Covid-19, l'espace routier n'a pas seulement été réaffecté des voitures aux vélos - plus d'espace a également été créé pour les piétons, afin de leur permettre de se déplacer tout en observant la distanciation sociale.

Aujourd'hui, les urbanistes s'attendent à ce que les groupes de défense des droits des piétons fassent un grand pas en avant en faveur d'une plus grande "marchabilité" - une notion qui ne tient pas seulement compte des avantages physiques de la marche, mais aussi de l'impact économique et social du fait que de nombreuses personnes se déplacent à pied dans les villes.

"La recherche montre les avantages que cela apporte en termes de connectivité sociale", déclare Robin King, professeur à l'université de Georgetown à Washington, DC.

Ces solutions sont peu coûteuses, dit-elle. Libérer les voies de stationnement ou repeindre les pistes cyclables ne représente qu'une petite partie du budget d'une ville.

Pourtant, l'expansion à grande échelle des infrastructures pour les cyclistes et les piétons n'est peut-être pas possible dans toutes les villes. Les métropoles asiatiques, à quelques exceptions près, sont moins accessibles à pied, tout comme certains quartiers de villes africaines, où les trottoirs n'existent pas et où l'espace est partagé entre les piétons, les vendeurs et les véhicules à moteur.

La ville est intervenue pour réguler la distanciation sociale, et les piétons ont été privilégiés en conséquence.

Certaines villes avaient déjà adopté des initiatives plus écologiques avant la Covid-19 ; Bangkok a transformé certaines de ses rues les plus fréquentées en rues piétonnes l'année dernière, et Jakarta a introduit des dimanches sans voiture.

Pourtant, les sceptiques pensent que ces changements ne survivront pas nécessairement à la pandémie - ou ne résisteront pas à un retour de bâton de la part du lobby automobile.

"Il est intéressant de constater que la voiture a également fait l'objet d'une forte poussée en tant que mode de transport plus sûr pour éviter la propagation de la maladie", a déclaré Mme King.

Certains anticipent un pic dans l'utilisation des voitures particulières, car les gens restent méfiants à l'égard des transports publics. Les écologistes espèrent que ce phénomène sera temporaire et qu'il sera précisément inversé par les améliorations proposées pour la marche et le vélo dans une ville post-pandémie.

Les pigeons ont envahi les rues vides du centre de Delhi.

La mort du centre-ville ?

Si le télétravail, les trajets courts et le mode de vie local deviennent la norme, assisterons-nous à la mort des centres-villes tels que nous les connaissons ?

Les centres-villes varient en nature et en taille d'un pays à l'autre, mais ils servent le même objectif, celui de centres économiques clés, avec un mélange de bureaux, de magasins et d'options de divertissement.

La pandémie les a vidés, et l'on pense que des millions d'employés qui se déplaçaient quotidiennement ne retourneront peut-être jamais travailler à plein temps dans les bureaux.

Si les centres-villes sont vidés, l'économie informelle du centre ville sera également touchée

Comme les prix de l'immobilier ont tendance à être parmi les plus élevés de la ville, il n'est pas difficile de prévoir que les entreprises vont se débarrasser des grands immeubles de bureaux du centre-ville.

"Nous verrons les immeubles du centre-ville être réaménagés et l'espace entre les immeubles être utilisé différemment, en tenant compte de la façon dont les gens se déplacent", déclare Mme King.

Les bâtiments pourraient être démolis et partagés, les espaces de travail pourraient proliférer dans les quartiers plutôt qu'au centre ville. La numérisation du commerce de détail peut contribuer à cette transformation, en influant sur l'activité économique informelle qui se déroule dans le centre-ville dans les pays en développement.

"Plus le vaccin prendra de temps, plus nous verrons de changements", prévoit M. King.

De nombreux urbanistes considèrent le centre-ville post-pandémie comme une opportunité passionnante. Alors que la congestion et la pollution diminuent, les idées d'architecture à usage mixte et de "bâtiments réutilisables" se multiplient.

Le coronavirus n'a nullement fait passer les nouveaux espaces à usage mixte à un autre niveau : les centres de congrès sont devenus des hôpitaux de campagne au Royaume-Uni, les hôtels argentins des zones de quarantaine et les wagons de train en Inde sont garés sur des quais pour servir de salles d'isolement de fortune.

De Dhaka à Manaus, les hôpitaux de campagne ont été installés dans des bâtiments qui servent normalement à d'autres fins.

Architecture "réutilisable" : même les wagons de train ont été transformés en salles d'isolement.

Une fois que la pandémie sera une chose du passé, les reconversions ne seront peut-être pas aussi spectaculaires, mais elles pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes.

"Nous pouvons penser à réutiliser ces immeubles de bureaux pour créer des logements abordables, ce qui est un problème dans pratiquement toutes les villes du monde", déclare Anjali Mahendra.

Certaines villes ont déjà prévu des rues à usage mixte. Les recommandations pour la réouverture de Washington, DC incluent l'attribution d'espaces en bordure de trottoir aux restaurants et aux résidents.

La ville italienne de San Donà di Piave, près de Venise, a lancé un concours parmi les restaurateurs pour le meilleur mobilier d'extérieur ou la meilleure disposition des sièges qui permettra aux gens de se réunir en toute sécurité

À Kisumu, au Kenya, et à Kalaw, au Myanmar, les rues ont été fermées pour installer des étals de nourriture et des marchés en plein air. Et la liste est longue.

Les urbanistes prédisent un boom de l'"économie de plein air".

Pour la restauratrice Shefali Gandhi, originaire de Goa, en Inde, l'espace extérieur sera un élément clé lors de la réouverture de son entreprise.

"Dans des villes comme Mumbai, les gens sont coincés dans des appartements de la taille d'une boîte d'allumettes depuis deux mois", a déclaré Mme Gandhi à BBC Future.

Les idées de loisirs et de détente dans la ville peuvent être associées à l'espace ouvert et stimuler une "économie de plein air", comme le disent les urbanistes.

"D'un point de vue pratique, cela facilite également l'espacement des plans de tables et l'assainissement de chaque table", a déclaré Mme Gandhi.

Les urbanistes affirment que les trottoirs, traditionnellement espaces de transit, deviendront des "espaces de transaction".

"Mais on trouve de bons trottoirs dans les régions plus riches du monde, d'autres régions n'ont même pas de trottoirs", déclare la directrice du WRI, Mme Mahendra.

Des villes (pas) pour tous

Covid-19 a mis en évidence de façon évidente toutes les lacunes urbaines que nous avions auparavant, déclare Mme Mahendra. Et ce sera peut-être le plus grand test pour construire des villes résistantes à la pandémie.

Le virus a frappé le plus durement les plus vulnérables, notamment le milliard de personnes vivant dans des établissements informels et des bidonvilles.

Environ 621 millions de résidents urbains n'ont pas accès à des installations sanitaires, selon UN Habitat.

Les demandes de rester à la maison ou de maintenir une distance sociale sont impossibles pour de nombreux résidents pauvres et vulnérables, qui ne disposent pas des infrastructures - et de l'espace - nécessaires à un confinement sûr. Ils peuvent également avoir besoin de continuer à travailler en dehors de la maison pour gagner un revenu.

"La première chose que les urbanistes doivent faire, c'est de remédier à ces échecs", déclare Mme Mahendra.

La fourniture de services de base, comme l'assainissement et le logement, n'est pas seulement attendue depuis longtemps, elle est également essentielle pour se préparer à la prochaine pandémie.

"Les établissements informels sont restés méconnus pendant des décennies. Aujourd'hui, le sentiment d'urgence est différent", explique Mme Mahendra.

Mais allons-nous agir sur la base des preuves ou retourner à nos anciennes habitudes ?

Il est plus urgent que jamais d'améliorer la vie dans les quartiers informels du monde entier, avertissent les urbanistes.

"Une chose que nous avons également apprise, c'est à quel point les villes dépendent de travailleurs essentiels souvent mal payés", explique Katrina Johnston-Zimmerman.

"Et aussi, que les zones urbaines sont liées les unes aux autres et que nous devons prendre soin de l'écosystème urbain dans son ensemble si nous voulons traverser les futures pandémies mieux préparés", ajoute-t-elle.

Comme toujours, la pandémie laissera des traces.

"Des traces de grandes maladies restent dans la ville, et avec Covid-19, il n'en sera pas autrement", déclare l'historien Professeur Colomina.

Nous pourrions bientôt oublier le traumatisme et normaliser les changements. Et l'ampleur de la transformation dépendra de la durée de la pandémie.

"Mais la ville va changer. A quel point ? Nous ne le savons pas encore", affirme le Professeur Colomina.