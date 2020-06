Qui Joe Biden va-t-il choisir comme colistier ?

Lors du dernier débat des primaires démocrates en mars, Joe Biden a promis que s'il remportait l'investiture présidentielle du parti, il choisirait une femme comme colistière.

Beaucoup de choses se sont passées depuis que Biden a obtenu que le nombre de délégués démocrates requis pour devenir le candidat présumé de son parti lors de la Convention. Mais avant même cela, les spéculations tournaient autour d'une douzaine de prétendantes au poste de colistier de Biden.

Le buzz autour des différents candidats s'est intensifié puis a diminué alors que la nation a été secouée par la pandémie de covid19 et son corollaire de perturbations économiques, les manifestations géantes et les tensions raciales qui ont suivi la mort de George Floyd.

Si l'ancien vice-président tient sa promesse, ce sera la troisième fois seulement qu'un grand parti choisira une femme comme candidate à la vice-présidence, quatre ans après qu'Hillary Clinton soit devenue la première femme à être candidate à la présidence.

Cette décision suggérerait que les démocrates cherchent à s'assurer l'avantage qu'ils ont parmi les électrices selon les sondages, et peut-être à mettre Biden à l'abri des accusations d'harcèlement sexuel qui pèsent contre lui.

M. Biden a déclaré qu'il annoncerait son choix au début du mois d'août. En attendant, voici les principales candidates actuelles - et leurs chances.

Kamala Harris est largement considéré comme la favorite. Elle a un curriculum vitae qui comprend un mandat au Sénat américain et en tant que procureur général de Californie, ainsi que procureur de district de San Francisco. Elle a une mère indienne et un père jamaïcain. Elle a au moins un peu de notoriété auprès des médias nationaux, étant donné qu'elle s'est présentée à la présidence l'année dernière et qu'elle a été considérée, pendant un certain temps, comme une candidate de premier plan.

Elle a eu un accrochage avec Biden lors du premier débat primaire en juin dernier, où elle a suggéré que ses opinions passées contre la déségrégation des écoles par le biais de services de transports obligatoire en bus dans d'autres quartiers étaient blessantes, mais c'était il y a une éternité dans la politique américaine moderne.

Harris donne accès à l'argent californien (elle a récolté 2 millions de dollars pour Biden lors d'un récent événement virtuel), elle est rapide et satisferait ceux qui demandent à Biden d'ajouter une femme noire à son ticket présidentiel. Elle a reçu les éloges d'un grand nombre de démocrates pour avoir été une fervente défenseuse de la réforme de la police lors des récentes manifestations pro George Floyd. Il y a un an, Biden-Harris semblait être la solution évidente - et elle l'est toujours

Il y a quelques mois à peine, il n'y avait pas beaucoup de buzz autour de Gretchen Whitmer, une ancienne législatrice de l'État qui est dans la deuxième année de son mandat de gouverneur du Michigan. Puis la pandémie de coronavirus a frappé, et elle est devenue le visage de la réponse de son État, y compris des critiques occasionnelles sur ce qu'elle considérait comme la gestion peu brillante de l'épidémie par le gouvernement fédéral. Elle est alors devenue une cible des attaques de Donald Trump et a rehaussé sa notoriété au niveau national.

Sa décision d'adopter des mesures radicales de distanciation sociale et d'arrêt des activités commerciales, le Michigan étant devenu l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, a également suscité plusieurs manifestations organisées par les conservateurs dans son État, ce qui a renforcé sa position parmi les démocrates.

En 2016, Hillary Clinton a perdu de justesse le Michigan face à Donald Trump - un des bouleversements qui a contribué à décider de l'élection. Si Biden espère éviter un résultat similaire, il pourrait décider de mettre cette native du Michigan sur son ticket.

Tammy Duckworth, la jeune sénatrice de l'Illinois, a un CV qui se démarque de l'ordinaire. Elle a perdu ses deux jambes lorsque l'hélicoptère de l'armée qu'elle pilotait a été abattu par les insurgés en Irak. Elle est restée dans l'armée et a pris sa retraite avec le grade de lieutenant colonel, avant de devenir secrétaire adjointe au départementen charge des anciens combattants du président Barack Obama.

Duckworth a servi à la Chambre des représentants, puis a obtenu son siège au Sénat en 2016. Elle est la première femme d'origine thaïlandaise élue au Congrès, ainsi que la première femme à avoir été réélue. En 2018, elle est devenue la première femme à accoucher alors qu'elle était au Sénat.

L'Illinois est un bastion démocrate, mais sa proximité avec les swing states du Midwest - ainsi que sa politique centriste - pourraient faire d'elle un choix intéressant pour Biden.

La campagne d'Elizabeth Warren pour l'investiture démocrate à la présidence est une histoire de ce qui aurait pu ne jamais arriver. Son mantra "J'ai un plan pour ça" semblait toucher une corde sensible chez les démocrates, et elle a été en tête des sondages pendant des mois à la mi-2019, attirant des foules enthousiastes et surfant dans les premiers débats avec une apparente facilité. Puis ses soutiens se sont effrités, car de nombreux progressistes sont revenus à Bernie Sanders, tandis que les modérés ont opté pour des candidats plus jeunes comme Pete Buttigieg.

De nombreux progressistes s'attendaient à ce qu'elle soutienne Bernie Sanders lorsqu'elle a abandonné la course début mars, et sa décision de ne pas le faire lui a peut-être valu une certaine appréciation de la part de l'équipe Biden.

Ils ont maintenant l'occasion de lui rendre la pareille en offrant à Warren la place de co-listière. Même s'il y a eu quelques frictions entre les camps Sanders et Warren, le choix de Warren serait quand même un signal fort que Biden veut tendre la main à l'aile gauche de son parti - et gouverner d'une manière plus progressiste qu'il ne l'a laissé entendre pendant la campagne.

Alors que le pays est confronté à une grave crise économique, Warren pourrait donner un poids politique libéral au parti démocrate.

Il y a quatre ans, Hillary Clinton a été critiquée pour n'avoir jamais fait campagne dans le Wisconsin lors des élections générales, puis pour avoir perdu cet État clé au profit de Donald Trump alors que son "mur bleu" démocrate du Midwest s'effondrait. Les démocrates se sont engagés à ne pas répéter cette erreur, allant jusqu'à choisir Milwaukee pour tenir leur convention nationale (reportée à cause de la pandémie de covid 19).

Si Biden veut s'appuyer sur le thème "n'ignorez pas le Wisconsin", il ne pourrait pas faire mieux que de choisir une authentique habitante du Wisconsin comme colistier. Tammy Baldwin en est à son deuxième mandat de sénateur, après avoir siégé à la Chambre des représentants pendant 14 ans auparavant.

Sa sélection serait également historique, car elle deviendrait la première personne ouvertement gay à figurer sur le ticket d'un grand parti - tout comme elle est devenue la première membre ouvertement gay du Sénat. Pete Buttigieg, autre candidat à la présidentielle gay, s'est révélé être une force électorale puissante dans le camp démocrate, et il pourrait y avoir un attrait particulier pour un tel choix.

Les démocrates pensent que le Wisconsin de cette élection n'est pas, en réalité, le Wisconsin, mais l'Arizona. L'État du désert, disent-ils, sera le "point de basculement" qui assurera l'élection à Biden, le libérant ainsi du souci des électeurs inconstants du Wisconsin. Les sondages suggèrent que la modération politique de Biden, opposée à la rhétorique de Donald Trump sur l'immigration, font pencher l'État vers les démocrates. Une stratégie pour s'assurer cette avance serait de mettre un ressortissant de l'Arizona sur le ticket.

En 2018, Kyrsten Sinema est devenue la première démocrate à remporter un siège au Sénat de l'Arizona en 30 ans. Elle est jeune, télégénique et centriste - peut-être trop centriste, selon les militants de gauche du parti.

Elle est un peu excentrique - elle a récemment fait sensation en portant une perruque violette au perchoir du Sénat. Elle pourrait présenter un bon contraste avec Biden, jugé souvent terne.

Si Biden la choisit comme colistière, elle entrera dans l'histoire en tant que première personne ouvertement bisexuelle sur une liste de candidats à la présidence.

L'année dernière, Val Demings était une représentante démocrate d'arrière-ban peu connue au Congrès. Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, lui a confié un rôle très en vue en tant que l'une des responsables de la mise en accusation - l'équivalent des procureurs au Congrès - lors du procès de Donald Trump au Sénat en janvier.

Avant même que les manifestations contre la mort de George Floyd ne fassent de la justice raciale une question prioritaire pour les électeurs, l'ancienne chef de la police d'Orlando, en Floride, était dans le viseur de l'équipe Biden en tant que choix possible pour la vice-présidence. Maintenant, elle reçoit plus qu'une simple mention.

Elle est confrontée à son manque relatif d'expérience politique et à la faible notoriété de son nom. Mais si Biden estime qu'elle peut tenir le coup sous l'œil attentif d'une sélection nationale, elle pourrait être la femme de ce moment national particulier - et un signal que Biden est sérieux dans sa volonté de faire de la lutte contre le racisme et de la réforme de la police ses priorités.

Pendant les primaires, les Hispaniques ont toujours été l'un des groupes d'électeurs qui ont le plus manqué aux soutiens de Joe Biden. Dans des États comme la Californie, le Texas et le Nevada, le champion libéral Bernie Sanders a devancé Biden parmi une population bien représentée dans de nombreux États qui seront le champ de bataille des élections générales de novembre.

Si M. Biden décide de renforcer son soutien à l'un des segments de l'électorat américain qui connaît la plus forte croissance, le gouverneur du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham, qui en est à son premier mandat, est le choix le plus évident comme co-listière, maintenant que la sénatrice Catherine Cortez Masto a déclaré qu'elle n'était pas intéressée.

Contrairement au Nevada de Masto, le Nouveau-Mexique est un bastion démocrate dans les courses à la présidence, avec peu de grands électeurs. Toutefois, Lujan a été confortablement élue gouverneure après que les républicains aient occupé le poste pendant deux mandats. La sexagénaire Lujan a déjà été membre du Congrès et secrétaire à la santé de son État - une ligne utile dans son CV à l'ère de la pandémie de covid19.

Stacey Abrams n'a pas vraiment le CV politique traditionnel pour un choix de vice-président. Elle a été membre de la Chambre des représentants de Géorgie pendant dix ans. Elle s'est présentée et a perdu de justesse la course au poste de gouverneur de l'État en 2018 - une défaite qu'elle attribue, en partie, à ce qu'elle prétend être une "répression électorale" de la part de son adversaire républicain.

Ce qu'Abrams a, cependant, c'est une voix qui a trouvé une forte résonance auprès d'une grande partie de la base démocrate. Son militantisme en faveur du droit de vote a contribué à faire de cette question un enjeu pour le parti. Elle a donné la réponse démocrate au discours de Donald Trump sur l'état de l'Union en 2019, ce qui fait d'elle la première femme noire choisie pour cette tâche.

Contrairement à ses rivales, Mme Abrams a activement fait campagne pour être le choix de M. Biden pour la vice-présidence - une démarche qui a suscité des craintes chez certains, tandis que d'autres y voient une honnêteté rafraîchissante. Abrams est une étoile montante au sein du parti, le visage d'un segment démographique du Parti démocrate qui a traditionnellement été sous-représenté dans les postes de direction. Même si Joe Biden ne la choisit pas comme co-listière, l'engouement qui l'entoure pourrait contribuer à faire progresser les perspectives de toutes les femmes noires sous Biden.

Les protestations nationales contre la mort de George Floyd alors qu'il était arrêté par la police de Minneapolis ont donné à une poignée de maires de grandes villes une plate-forme nationale, car ils ont abordé les questions complexes de racisme, d'application de la loi et de troubles civils dans leurs juridictions. La maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en particulier, s'est montré particulièrement habile à équilibrer ses responsabilités officielles tout en exprimant son expérience personnelle de femme noire élevant quatre enfants en ces temps troublés.

Une interview sincère de Mme Lance Bottoms, dans laquelle elle explique le défi que représente le fait de devoir dire à son fils de 12 ans de ne pas jouer avec des armes à feu miniatures de peur qu'il ne provoque un incident avec la police, a été saluée comme étant à la fois authentique et puissante.

Choisir un maire à son premier mandat serait peu conventionnel pour Biden, mais Bottoms est originaire de Géorgie - un État traditionnellement conservateur qui tend à devenir un champ de bataille électoral. Elle a également été louée par les démocrates pour avoir mené des batailles politiques avec le gouverneur républicain de l'État sur le moment et la manière de faciliter les fermetures d'entreprises et le confinement pendant la pandémie de coronavirus.

Susan Rice est un peu la surprise de cette liste, étant donné qu'elle n'a aucune expérience de l'exercice d'une fonction élective ou de campagne en général, et qu'elle est relativement inconnue de la plupart des Américains. Elle est cependant bien connue de M. Biden, puisqu'elle a servi avec lui à la Maison Blanche en tant que conseillère à la sécurité nationale après avoir été représentante des États-Unis aux Nations unies.

Si Mme Rice est choisie, elle pourrait jouer un rôle clé dans l'équipe de politique étrangère de M. Biden, ce qui laisse entendre que les relations internationales seront au centre des préoccupations de son administration.

Cependant, Rice a été la cible de critiques pendant ses années Obama. Les républicains l'ont accusée de tromper le public américain sur les raisons de l'attaque du consulat américain à Benghazi en 2012, qui a entraîné la mort de l'ambassadeur américain en Libye et de trois autres Américains.

Les informations selon lesquelles l'équipe de M. Biden a déjà approuvé la candidature de Mme Rice au poste de vice-présidente, suggère que la campagne est en train de rechercher une femme noire comme colistière.

La première règle traditionnelle pour la sélection d'un vice-président est de faire un choix qui ne nuise pas. Étant donné que le poste de vice-président n'offre pas beaucoup d'avantages, la théorie veut qu'il soit préférable de choisir quelqu'un de sûr, qui minimise le risque de problèmes et ne fasse pas de l'ombre au candidat à la présidence.

La plupart des autres candidats de cette liste se situent quelque part dans le spectre allant de "très sûr" à "plutôt sûr". L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, se trouve dans une catégorie à part.

Elle est aimée par une grande partie du public américain et est une figure presque universellement reconnaissable. Oui, elle pourrait voler la vedette à Biden, mais quelle meilleure façon pour Biden de se présenter comme la continuation de l'héritage présidentiel d'Obama que de mettre sa femme sur le ticket ?

Un ticket Biden-Obama électriserait la base démocrate - en particulier les électeurs noirs qui ont voté en nombre record pour Obama-Biden en 2008 et 2012.

Le seul point faible d'un plan aussi audacieux est que Michelle Obama n'a pas montré le moindre intérêt à entrer en politique. Dans son autobiographie, elle se plaint souvent des conséquences de la carrière politique de son mari sur sa vie et son mariage, et elle semble très heureuse d'avoir fait de ces problèmes une chose du passé.