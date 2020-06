Copyright de l’image Twitter/Ruth Richardson Image caption George Floyd a dit à plusieurs reprises aux officiers de police qui l'ont arrêté qu'il ne pouvait pas respirer

La mort d'un homme noir non armé après son arrestation et d'un policier agenouillé sur son cou a ravivé la question de la brutalité policière à l'encontre des minorités raciales aux États-Unis.

George Floyd, un homme de 46 ans qui travaillait comme agent de sécurité dans un restaurant de Minneapolis, a été approché par des officiers répondant à un appel pour suspicion de contrefaçon dans la soirée du 25 mai.

Une vidéo de 10 minutes tournée par un témoin montre Floyd gémissant et disant à plusieurs reprises "Je ne peux pas respirer" à un officier blanc.

L'incident s'est produit le jour même où une vidéo est devenue virale, montrant une femme blanche à New York appelant la police pour dénoncer un homme noir à la suite d'une dispute banale au sujet de son chien qu'elle n'avait pas tenu en laisse.

Plus de 1000 personnes tuées par balles par la police en 2019

La mort de Floyd met en lumière des statistiques inquiétantes sur les meurtres commis par des policiers en Amérique.

Copyright de l’image Darnella Frazier Image caption Des images montrent un officier de police agenouillé au cou de George Floyd

Selon une base de données gérée par le journal Washington Post, 1014 personnes ont été abattues par des officiers de police dans le pays en 2019, et des études montrent que les noirs américains ont été victimes de manière disproportionnée.

Une étude de l'ONG Mapping Police Violence affirme que les Noirs ont presque trois fois plus de chances d'être tués par la police que les Blancs.

Lire aussi

La brutalité policière a inspiré des réactions telles que le mouvement #BlackLivesMatter. Des célébrités comme la chanteuse Beyonce et la star du basketball Lebron James ont soutenu publiquement des campagnes.

Voici quelques-unes des nombreuses victimes dont la mort a provoqué des protestations contre les brutalités policières.

Trayvon Martin, 26 février 2012

Copyright de l’image Getty Images

Trayvon Martin, un lycéen noir de 17 ans, a été abattu par George Zimmerman à Sanford, en Floride.

Martin rendait visite à des parents dans un lotissement sécurisé lorsqu'il a été confronté à Zimmerman, un bénévole hispanique chargé de la surveillance du quartier.

En 2013, un jury a déclaré Zimmerman non coupable - la loi américaine lui permettait de dire qu'il avait tiré sur Trayvon en légitime défense, mais la famille et les amis de l'adolescent ont toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre.

Ce meurtre a contribué à déclencher le mouvement social Black Lives Matter.

Eric Garner, 17 juillet 2014

Copyright de l’image Getty Images

Garner est mort par asphyxie à New York après avoir été arrêté parce qu'il était soupçonné de vendre illégalement des cigarettes en vrac.

Les images de l'incident montrent Garner criant à plusieurs reprises "Je ne peux pas respirer" tandis qu'un policier blanc, Daniel Pantaleo, est vu, son bras enroulé autour du cou de Garner dans une apparente prise d'étranglement alors qu'ils se débattent sur le sol.

Un grand jury d'État a refusé de porter plainte contre l'officier Pantaleo, ce qui a déclenché des protestations dans plusieurs villes américaines.

Pantaleo a été renvoyé de la police de New York cinq ans après l'événement.

Michael Brown, 9 août 2014

Copyright de l’image Getty Images

Le mouvement Black Lives Matter a gagné en visibilité à l'international après que Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, ait été abattu à la suite d'une altercation avec l'agent de police blanc Darren Wilson.

L'incident de Ferguson, dans le Missouri, a déclenché de violentes protestations qui se sont soldées par un décès, plusieurs blessés et des centaines d'arrestations.

D'autres protestations ont éclaté en novembre de la même année, après qu'un jury ait décidé de ne pas inculper Wilson, qui avait démissionné des forces de police.

Walter Scott, 4 avril 2015

Copyright de l’image Family album

Walter Scott, un homme noir de 50 ans, a reçu trois balles dans le dos alors qu'il fuyait l'officier de police Michael Slagger à North Charleston, en Caroline du Sud.

L'officier avait arrêté la voiture de Scott à cause d'un feu cassé. À l'époque, Scott faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour retard de paiement d'une pension alimentaire.

Slagger a été condamné à 20 ans de prison en 2017, tandis que la famille de Scott a obtenu des autorités de North Charleston un dédommagement de 6,5 millions de dollars.

Sur le même sujet

Freddie Gray, 12 avril 2015

Copyright de l’image Murphy, Fallon, Murphy

À peine une semaine après la fusillade de Walter Scott, une autre affaire controversée a eu lieu à Baltimore, dans le Maryland.

Fred Gray, 25 ans, a été arrêté pour port d'arme après que des policiers aient trouvé un couteau dans sa poche.

Une vidéo filmée par un témoin montre Gray criant alors qu'il est transporté vers un fourgon de police. Quelques heures plus tard, il est admis à l'hôpital pour une grave blessure à la colonne vertébrale.

Il est mort une semaine plus tard et de violentes protestations se sont terminées avec au moins 20 officiers blessés.

Trois des six officiers impliqués dans son arrestation ont été par la suite reconnus non coupables de sa mort - les trois autres n'ont jamais été jugés.

Sandra Bland, 13 juillet 2015

Copyright de l’image Getty Images

Bland, 28 ans, a été arrêté par un policier de l'État du Texas, Brian Encinia, pour une infraction mineure au code de la route.

Alors qu'elle était approchée par le policier, elle a allumé une cigarette et a refusé de l'éteindre. Bland a été arrêtée et accusée d'avoir agressé un policier après avoir protesté contre l'opération.

Trois jours plus tard, elle s'est suicidée en prison. Bien que Bland n'ait pas été tuée par l'action de la police, sa mort a suscité l'indignation dans toute l'Amérique.

Son cas a popularisé #SayHerName, un mouvement social visant à attirer l'attention sur les femmes noires victimes de la brutalité policière.

L'histoire de Bland est également devenue le thème d'un documentaire diffusé par la chaîne câblée américaine HBO en 2018.

Philando Castille, 6 juillet 2016

Copyright de l’image Getty Images

Castille a été abattu par l'officier de police Jeronimo Yanez à la suite d'un contrôle routier à Falcon Heights, dans le Minnesota.

L'incident a été retransmis en direct par la petite amie de la victime.

Bien que Yanez ait été accusé d'homicide involontaire coupable au second degré et de deux chefs d'accusation de décharge dangereuse d'une arme à feu, il a été acquitté par un jury moins d'un an plus tard.

Botham Jean, 6 septembre 2018

Copyright de l’image Facebook

Jean, 26 ans, a été tué dans son appartement par Amber Guyger, une policière qui n'était pas en service.

L'officier a déclaré qu'elle était entrée par erreur dans l'appartement du comptable en pensant que c'était le sien - elle a tiré sur Jean, qui n'était pas armé, croyant qu'il était un cambrioleur.

Un an plus tard, Guyger a été condamné à dix ans de prison.

Atatiana Jefferson, 13 octobre 2019

Copyright de l’image Facebook

Jefferson, une étudiante en médecine de 28 ans, a été abattue dans sa chambre à Forth Worth, Dallas, par l'officier Aaron Dean.

Dean avait été envoyé à son adresse après qu'un voisin ait alerté la police sur le fait que la porte d'entrée de Jefferson était ouverte, et il a abattu Jefferson à travers la fenêtre de sa chambre.

Il a été accusé de meurtre mais n'a pas encore été jugé.

Breonna Taylor, 13 mars 2020

Copyright de l’image Facebook

Breonna Taylor, une technicienne médicale d'urgence (EMT) de 26 ans, a reçu huit balles lorsque des officiers sont entrés dans son appartement à Louisville, Kentucky, le 13 mars.

Ils exécutaient un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête sur une affaire de drogue, mais aucune drogue n'a été trouvée sur la propriété.

La famille de Taylor pense que les agents ne la recherchaient pas, ni son partenaire, mais qu'ils cherchaient plutôt un suspect sans lien de parenté avec elle, déjà en détention et qui ne vivait pas dans l'immeuble.

La police de Louisville a déclaré qu'elle avait riposté après qu'un officier ait été blessé par balle lors de l'incident.