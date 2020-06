Mémoire d’un auteur nigérian victime d’abus racistes

Copyright de l’image Dillibe Onyeama

Dans notre série de Courrier d'Afrique, la journaliste Adaobi Tricia Nwaubani s'entretient avec l'un des premiers étudiants africains du prestigieux collège britannique Eton sur son expérience du racisme dans les années 60 et 70, et sur son point de vue sur le débat actuel concernant les excuses pour l'esclavage et les statues de l'époque coloniale.

Avertissement : Cet article contient des insultes à caractère racial

Trois ans après avoir obtenu son diplôme de fin d'études à Eton College au Royaume-Uni en 1969, Dillibe Onyeama a reçu une lettre officielle l'informant qu'il était interdit de se rendre dans cette prestigieuse école.

D'autres Courrier d'Afrique :

Il avait écrit un livre qui a fait fureur au Royaume-Uni et a offensé l'école qui a formé des générations de membres de la famille royale et d'hommes d'État britanniques.

Publié en 1972, alors qu'il avait 21 ans, le livre décrivait en détail les expériences de racisme vécues par Onyeama pendant ses quatre années passées à l'internat pour garçons.

"Pour l'école, je les accusais d'être une institution raciste", m'a dit Onyeama.

"Les gens viennent en Afrique et écrivent toutes sortes d'accusations et d'expériences honteuses qu'ils publient dans des livres et personne ne dit rien", a-t-il ajouté.

Copyright de l’image Dillibe Onyeama Image caption Dillibe Onyeama was the first black person to complete his studies at Eton

Onyeama était quotidiennement raillé à Eton par ses camarades de classe : "Pourquoi êtes-vous noir ?" "Combien d'asticots y a-t-il dans tes cheveux ?" "Ta mère porte-t-elle un os dans le nez ?"

Il répondait généralement avec son poing et une fois, il s'est cassé la main en frappant la mâchoire d'un autre garçon.

"J'ai acquis une réputation de violence", a-t-il dit.

Quand Onyeama a eu de mauvais résultats scolaires ou a excellé dans le sport, les étudiants l'ont attribué à sa race.

Lorsqu'il a obtenu sept notes de niveau O, toute l'école a été confondue.

"'Dites-moi Onyeama, comment avez-vous fait ? On me le demande sans cesse", écrit-il dans le livre. "'Tu as triché, n'est-ce pas?'"

Contacté par la BBC pour un commentaire, le directeur de l'Eton, Simon Henderson, a déclaré "Je suis consterné par le racisme dont M. Onyeama a fait l'expérience à Eton. Le racisme n'a pas sa place dans la société civilisée, ni à l'époque ni aujourd'hui".

Il a ajouté qu'il "inviterait M. Onyeama à le rencontrer afin de lui présenter ses excuses en personne, au nom de l'école, et de lui faire comprendre qu'il sera toujours le bienvenu à Eton".

A lire aussi :

Les abus coloniaux hantent le débat sur le racisme en France

Un long voyage à Eton

Onyeama a été inscrit à Eton le jour de sa naissance, en janvier 1951.

Son père, Charles Dadi Umeha Onyeama, a étudié à l'université d'Oxford, a travaillé comme magistrat au Nigeria sous domination britannique et s'est bien intégré dans la société britannique, devenant finalement juge à la Cour internationale de justice de La Haye.

Grâce aux relations de cet homme, son deuxième fils a été à la naissance le premier garçon noir à être inscrit dans une école d'élite.

Mais le moment venu, Onyeama a échoué aux examens d'entrée. Un autre garçon nigérian, Tokunbo Akintola, est ainsi devenu le premier élève noir d'Eton, attirant l'attention des médias du monde entier.

Ignorer Youtube publication par Adeyinka Makinde Attention: le contenu externe peut contenir des messages publicitaires Fin de Youtube publication par Adeyinka Makinde Image Copyright Adeyinka Makinde Adeyinka Makinde

Onyeama s'est finalement inscrit deux trimestres après Akintola.

Mais les jeunes de 14 ans, qui venaient de différents groupes ethniques, ne s'entendaient pas.

"La personne qui aurait dû être ma meilleure amie, vu ma situation, s'avère être plutôt un ennemi", a écrit Onyeama.

Akintola a quitté Eton après environ deux ans et Onyeama est donc devenu la première personne noire à terminer ses études dans cette prestigieuse école.

Un seul autre Africain a été inscrit pendant qu'il était là-bas - le prince éthiopien Zera Yacob, qui est arrivé lorsque Onyeama était en dernière année.

Onyeama a commencé à écrire sur ses expériences à Eton alors qu'il était encore étudiant.

Media playback is unsupported on your device ,

"Je regardais un film à l'époque, intitulé Tom Brown's School Days, où le héros était très malmené et rôti sur un feu", dit-il.

"C'est ce qui m'a motivé à mettre un stylo sur le papier et à commencer à enregistrer certaines de mes propres expériences lorsque j'avais environ 17 ans".

Le livre d'Onyeama est toujours imprimé au Nigeria. Il conserverait le titre original, "Nigger at Eton", s'il était réédité au Royaume-Uni, insiste-t-il.

"C'est symbolique. Je suis un auteur noir. Je l'utilise", dit-il.

"C'est un mot qui m'a été lancé."

Eton "ne signifie rien" au Nigeria

Après Eton, Onyeama a obtenu un diplôme de l'École supérieure de journalisme. Il est retourné au Nigeria en 1981 pour créer sa propre maison d'édition, Delta Publications.

"En Angleterre, j'ai obtenu des emplois grâce à Eton", dit-il. "C'était un passeport pour n'importe quel emploi". Mais pas ici, au Nigeria. Cela ne veut rien dire du tout. Quels que soient les avantages que vous en retiriez, comme le raffinement, l'étiquette et le décorum anglais, ce n'est pas très important ici".

Media playback is unsupported on your device Racisme : pourquoi les statues sont-elles importantes ?

Onyeama a visité le Royaume-Uni pour la dernière fois dans les années 1990, et a estimé que la situation raciale s'était "beaucoup, beaucoup mieux" améliorée depuis sa scolarité à Eton.

"Ils ont fait preuve de bon sens. Ils ont dit : "Écoutez, si vous voulez avoir la paix, pour l'amour de Dieu, créez une atmosphère plus propice pour toutes les races et offrez-leur un sentiment d'appartenance", et dans une large mesure, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne", a-t-il ajouté.

Qu'en est-il de l'esclavage et des statues ?

Il a écrit 28 livres, dont The Story of an African God, une biographie de son défunt grand-père, Onyeama l'Okuru Oha d'Agbaja, un marchand d'esclaves puissant et influent qui est devenu un allié des colonialistes britanniques.

"La traite des esclaves était terrible mais c'est une réalité historique", a déclaré Onyeama.

Mais il estime que les Britanniques auraient dû mieux connaître la traite des esclaves, alors que les Africains qui ont collaboré avec eux étaient simplement ignorants.

"Vous ne pouvez pas comparer des gens qui n'ont pas été éduqués et des gens qui ont été éduqués", a-t-il dit.

"Les Britanniques ont prétendu être les plus exposés au monde, ils n'ont donc aucune excuse pour leur ignorance. Ils ne peuvent pas faire l'éloge de personnes qui ont fait des choses terribles aux autres simplement parce qu'elles étaient noires", a-t-il ajouté.

L'interdiction d'Onyeama à Eton a finalement été levée il y a environ dix ans, après qu'il ait reçu une invitation à une réunion. Il était trop occupé pour y assister.

Il est en contact avec certains de ses anciens camarades de classe sur Facebook, mais ils ne parlent pas des abus raciaux qu'il a subis.

"C'est du passé", a déclaré M. Onyeama.

Media playback is unsupported on your device George Floyd: des activistes sénégalais disent non au racisme

Suivez-nous sur Twitter @BBCAfrica, Facebook BBC Africa et sur Instagram @bbcafrica