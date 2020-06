Copyright de l’image AFP Image caption Le président Poutine a dominé la politique russe pendant 20 ans

"Sans Poutine, il n'y a pas de Russie". C'est le point de vue d'un chef d'Etat-major adjoint du Kremlin, et il est repris par des millions de Russes qui, depuis des décennies, ont réélu Vladimir Poutine pour rester au pouvoir, sous la forme d'un Premier ministre ou d'un président.

Et cette confiance pourrait être renouvelée le 1er juillet, après un référendum national visant à modifier la constitution russe et qui permettrait au président Poutine de se présenter à nouveau pour deux mandats présidentiels de six ans.

À 67 ans, M. Poutine n'a pas exclu de se présenter à nouveau à la présidence au-delà de 2024, lorsque le mandat actuel prendra fin - et il pourrait potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036.

Le référendum aura lieu au lendemain d'un défilé de la Victoire reprogrammé sur la place Rouge de Moscou, à l'occasion du 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La parade militaire devrait stimuler la fierté patriotique juste au moment où la capitale sort de l'isolement - une semaine plus tôt que prévu par le maire - et qui selon les critiques a pour but de faire pencher la balance en faveur du président.

Pourquoi y aura-t-il un référendum?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vote anticipé sur le référendum constitutionnel russe de 2020 dans la région autonome de Khanty-Mansi

En janvier 2020, le président russe Vladimir Poutine a proposé d'avoir un vote populaire pour modifier la constitution.

L'une des principales questions soumises au vote est la possibilité de permettre au président Poutine de se présenter à nouveau pour deux mandats de six ans.

Le référendum, initialement prévu le 22 avril et reporté en raison du confinement dû au coronavirus, se tiendra désormais le 1er juillet.

Afin d'introduire des mesures de distanciation sociale, le vote va maintenant se dérouler sur cinq jours à travers la Russie, même dans les régions actuellement aux prises avec la Covid-19.

Il y aura des nombres limités de personnes pouvant entrer dans un bureau de vote à un moment donné, et certaines régions comme Moscou ont mis en place des systèmes de vote électronique.

Quel est le plan de Poutine?

Copyright de l’image Reuters Image caption Valentina Tereshkova, députée russe et ancienne cosmonaute soviétique, qui est devenue la première femme dans l'espace en 1963, est une partisane importante de Vladimir Poutine

La Russie du XXIe siècle n'a connu que Vladimir Poutine comme dirigeant principal.

Les Russes l'ont déjà vu passer du poste de Premier ministre (1999) à celui de président élu (2000-2008), de retour au Premier ministre (2008-2012) et de nouveau au président (2012).

Bien que le président Poutine n'ait pas dit qu'il souhaitait être réélu, il ne l'a pas nié non plus, incitant les critiques à l'accuser d'avoir ouvert la voie au maintien du pouvoir à vie, ou du moins jusqu'en 2036.

L'un de ses partisans les plus ardents, l'ancien cosmonaute et député Valentina Tereshkova, a déjà proposé de "remettre à zéro" le nombre de mandats présidentiels, lui permettant de rester au pouvoir.

Il semble avoir le soutien du peuple - la dernière fois qu'il s'est rendu aux urnes en 2018, il a obtenu son poste avec plus de 76% des voix.

Cette fois-ci, "il a fait de son mieux pour sembler réticent à accepter cette proposition, la qualifiant de demande" d'en bas "", explique Sarah Rainsford, correspondante de la BBC à Moscou.

Il a également laissé entendre que la Russie n'était pas encore suffisamment développée pour un changement de président.

Lire aussi

"Beaucoup de gens n'auront pas de problème avec ça. S'ils n'aiment pas vraiment M. Poutine, cela ne le dérange pas trop non plus. Beaucoup de gens le voient comme un leader fort qui résiste à l'Occident. L'absence d'alternative est également courante », explique Rainsford.

Comment Poutine est-il devenu indispensable?

Copyright de l’image Rex Features Image caption Vladimir Poutine à l'époque du KGB

Les derniers jours de la guerre froide ont été les années de formation de Vladimir Poutine.

La révolution de 1989 l'a balayé alors qu'il était en poste comme agent du KGB à Dresde, dans ce qui était alors l'Allemagne de l'Est communiste.

Cela l'a laissé sans défense mais avec deux impressions durables: une peur des soulèvements populaires - après avoir assisté aux manifestations de masse qui ont conduit à l'effondrement du mur de Berlin et du rideau de fer - et le dégoût pour le vide du pouvoir qui a émergé à Moscou après l'effondrement de l'URSS.

Poutine lui-même a décrit comment il avait demandé de l'aide lorsque le siège du KGB à Dresde avait été assiégé par une foule en décembre 1989, mais Moscou, sous Mikhaïl Gorbatchev, "était silencieux".

Il a pris l'initiative de détruire les rapports incriminants: "Nous avons brûlé tellement de choses que le four a explosé", a rappelé Poutine dans un livre d'interviews intitulé First Person.

Selon Boris Reitschuster, le biographe allemand de Poutine, "Nous aurions un Poutine différent et une Russie différente sans son séjour en Allemagne de l'Est".

La montée au pouvoir

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vladimir Poutine est connu pour se réinventer au fil des décennies

À son retour dans sa ville natale de Leningrad (qui retrouverait bientôt son ancien nom de Saint-Pétersbourg), Poutine est devenu le bras droit du nouveau maire, Anatoly Sobchak.

Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, Poutine faisait partie d'un réseau d'individus qui auraient pu perdre leurs anciens rôles, mais étaient bien placés pour prospérer personnellement et politiquement dans la nouvelle Russie.

La carrière de Poutine était à son apogée - il a même survécu à la chute spectaculaire de Sobchak et a continué à réseauter avec succès avec la nouvelle élite russe.

Il s'installe à Moscou, prospère au FSB (le successeur du KGB) et finit par travailler au Kremlin.

À l'époque, Boris Eltsine était le nouveau président de la Fédération de Russie. Son administration a tenu l'ancien Parti communiste à distance grâce à une alliance avec les oligarques - qui avaient beaucoup à gagner en richesse et en influence pendant cette période de transition.

Des hommes d'affaires tels que Boris Berezovsky sont devenus des partisans clés d'Eltsine et de puissants influenceurs de l'opinion publique à un moment où les élections avaient repris en Russie.

En 1999, le président Eltsine avait nommé Poutine Premier ministre russe.

Président par surprise

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président russe sortant Boris Eltsine serre la main du Premier ministre Vladimir Poutine - son candidat au poste de président par intérim - alors qu'il quitte ses fonctions

Eltsine est devenu de plus en plus imprévisible au point qu'il a annoncé sa démission soudaine le 31 décembre 1999.

Poutine, soutenu par Berezovsky et les oligarques, s'était parfaitement placé pour devenir le président par intérim, un poste qu'il a obtenu avec une victoire électorale officielle en mars 2000.

Les oligarques et les réformateurs qui avaient été la famille politique d'Eltsine semblaient satisfaits de leur nouveau président.

Mais Poutine a pris le contrôle des médias dans les trois mois suivant son arrivée au pouvoir, dans un moment de transformation clé qui a aveuglé les oligarques et la vieille garde du Kremlin. Cela a également donné le ton au style de décision de Poutine.

La dissidence écrasée

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pour de nombreux électeurs, Poutine symbolise une Russie forte, évoquant les souvenirs de son passé soviétique

Prendre le contrôle des médias avait deux avantages pour le nouveau président: retirer les critiques puissants de leurs perches influentes et prendre le contrôle du récit, de la guerre tchétchène aux attentats terroristes de Moscou.

Il a également étayé les cotes de popularité du président, projeté une image auto-agrandissante de la nouvelle Russie et de son chef, et a aidé à définir qui étaient les nouveaux ennemis de l'État.

Dès lors, les Russes de province ne faisaient que regarder ce que Poutine voulait qu'ils regardent. Sur quelque 3 000 chaînes de télévision en Russie, la plupart d'entre elles évitent complètement les informations, et si des reportages politiques sont diffusés, ils sont strictement contrôlés par le gouvernement.

"Ne plaisante pas avec moi": un message aux provinces

Copyright de l’image Getty Images Image caption La visibilité de Poutine s'étend à toute la Fédération de Russie - comme on le voit ici sur une base de l'armée russe à Grozny, en Tchétchénie

Poutine a progressivement pris le contrôle des 83 régions de la Russie en nommant des politiciens de confiance comme gouverneurs.

Il a éliminé les élections régionales des gouverneurs en 2004 - au lieu de cela, il a dressé une liste avec trois candidats pour les législateurs régionaux à choisir comme leur prochain gouverneur.

Bien que les critiques aient accusé Poutine de «metre fin à la démocratie», sa stratégie a porté ses fruits, en particulier dans des régions telles que la Tchétchénie.

Les élections régionales sont revenues brièvement en 2012 après une vague de manifestations en faveur de la démocratie, mais en avril 2013, le contrôle direct de Poutine a été rétabli avec l'introduction d'une nouvelle législation restrictive.

Flirter avec le libéralisme, de nom seulement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le leader de l'opposition russe et blogueur Alexei Navalny a mené une série de marches et de protestations exigeant une réforme politique

Une série de manifestations de masse, les manifestations de Bolotnaya, ont éclaté à Moscou et ailleurs en Russie de 2011 à 2013, exigeant des élections transparentes et une réforme démocratique.

Ce sont les plus grandes manifestations de la Russie depuis les années 90.

Il y a eu aussi le printemps arabe et d'autres `` révolutions colorées '' dans les pays voisins, ramenant des souvenirs de 1989.

Poutine considérait ces mouvements populaires comme un moyen pour les gouvernements occidentaux d'empiéter sur l'arrière-cour russe.

Un changement de style - ne serait-ce qu'en apparence - était nécessaire, et Poutine a entamé une brève période d'expérimentation libérale: un appel à la décentralisation politique et une promesse aux régions de mieux contrôler leur économie.

Le mot «réforme» était abondamment présent dans tous les discours de l'époque, mais cette décision a été de courte durée. Dès que la menace est passée, la stratégie a été abandonnée.

Démonstration de puissance en Crimée et dans le "proche étranger"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vladimir Poutine - devant le portrait d'un tsar russe Nicolas II - a toujours eu un oeil sur "l'étranger proche".

Le vide du pouvoir dans l'Ukraine post-révolution a ouvert à Poutine une fenêtre tactique d'opportunité.

La prise de la Crimée en février 2014 a été la plus grande victoire de Poutine à ce jour et un coup humiliant pour l'Occident.

La Russie a montré sa puissance, prenant le contrôle d'une partie d'un pays voisin sous le regard du monde qui n'a rien fait pour l'arrêter.

Selon les analystes régionaux, Poutine a compris que la Russie n'avait pas besoin d'être une superpuissance (comme elle l'avait été au temps de la guerre froide) pour se faire un chemin.

Dans l'état actuel des choses, Poutine avait suffisamment de pouvoir pour mettre une clé dans les travaux pour l'Occident et l'OTAN - à partir de ce moment, il pouvait prendre les devants, donner le rythme et définir les relations de la Russie avec les puissances occidentales.

La Crimée a été la plus grande grève de la Russie, mais ce n'était pas un événement isolé.

Pendant des décennies, Poutine a pratiqué l'expansion politique de la Russie dans le "proche étranger" - les États indépendants qui ont émergé après l'effondrement de l'URSS et que la Russie considère toujours comme sa zone d'influence naturelle - avec un succès particulier dans le conflit géorgien (2008).

Exploiter le point faible de l'Occident: la Syrie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président russe Vladimir Poutine s'adresse aux troupes à Moscou après l'annexion de la Crimée par la Russie

Poutine a profité du manque de cohésion de l'Occident sur les affaires étrangères et a mis sa faiblesse à son avantage.

L'intervention de la Russie en Syrie, soutenant les forces pro-Assad, avait pour lui de multiples avantages.

D'une part, cela garantissait que personne ne pouvait avoir le contrôle global d'un territoire vital pour la stabilité au Moyen-Orient, tandis que, d'autre part, cela lui donnait l'occasion d'essayer de nouvelles armes et tactiques militaires.

Il a envoyé un message fort aux alliés historiques (autres que la dynastie Assad) et à ceux du «proche étranger»: la Russie n'abandonne pas ses vieux amis.

Un nouveau Tsar pour la Russie?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Poutine inaugure un monument au tsar Alexandre III, père du dernier tsar Romanov Nicolas II, à Yalta, en Crimée, le 18 novembre 2017.

Pendant son mandat, Poutine a réussi à réveiller la vieille idée de «collectionneur des terres russes», un concept féodal qui justifie la politique d'expansion de la Russie.

Dans cette optique, il est facile de voir pourquoi la Crimée et le "proche étranger" sont si importants pour lui.

Certains observateurs russes, tels qu'Arkady Ostrovsky, pensent que cela peut également ouvrir la voie à la création d'un tsar moderne: un leader russe unique qui est au-dessus de la politique des partis.

De façon assez révélatrice, lors des dernières élections, Poutine s'est présenté comme candidat indépendant.

Pour l'instant, la position de Vladimir Poutine en Russie semble inattaquable, mais que se passera-t-il après l'expiration de son quatrième mandat en 2024?

Personne ne peut prédire l'avenir, mais Vladimir Poutine peut avoir un plan.