Copyright de l’image Paola Semenzato Image caption Les dispositifs de bio-logging sont des pisteurs installés sur les animaux, comme ce bouquetin des Alpes, qui enregistrent leurs mouvements

Les chercheurs ont lancé une initiative pour suivre la faune avant, pendant et après le confinement du coronavirus.

L'objectif de l'équipe dirigée par le Royaume-Uni est d'étudier ce qu'ils ont appelé «l'anthropause» - le ralentissement temporaire à l'échelle mondiale de l'activité humaine, qui est susceptible d'avoir un impact profond sur d'autres espèces.

La mesure de cet impact, disent-ils, révèlera des façons de «partager notre planète de plus en plus peuplée».

Ils décrivent la mission dans la revue in the journal Nature Ecology and Evolution.

Copyright de l’image MPIAB/MaxCine/Jacob Stierle Image caption Partout dans le monde, certains animaux ont été traqués pendant le confinement

Ils décrivent des "étapes urgentes" pour permettre aux scientifiques d'apprendre autant que possible de l'absence soudaine d'humains dans de nombreux paysages - notamment en veillant à ce que les chercheurs aient accès et la permission de mener à bien leurs travaux, et puissent accéder à des informations sur les mouvements humains, ainsi que des données de suivi des animaux.

Le professeur Christian Rutz de l'Université de St Andrews est président de l'International Bio-logging Society.

Il a souligné que les bio-enregistreurs - petits appareils de suivi installés sur les animaux afin d'enregistrer leurs mouvements et autres comportements - ont collecté des informations dans les habitats du monde entier tout au long de la pandémie.

Copyright de l’image Natacha Aguilar de Soto Image caption Le suivi des baleines pourrait également révéler l'impact que l'"anthropause" a eu sur la faune océanique

"Il y a vraiment ici une précieuse opportunité de recherche, celle qui a été provoquée par les circonstances les plus tragiques, mais c'est une opportunité que nous pensons que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer", at-il déclaré à BBC News.

Habituellement, les études qui tentent d'examiner l'impact de la présence et de l'activité humaines sur les animaux sauvages se limitent à comparer des habitats protégés à des zones non protégées ou à étudier des paysages à la suite d'une catastrophe naturelle.

Copyright de l’image BBC News Image caption Des catastrophes comme celle de Tchernobyl peuvent devenir de tragiques "expériences naturelles".

"Mais pendant le confinement, nous l'avons reproduit dans le monde entier - dans différentes localités et pour des habitats où certaines espèces ont été tout le temps équipées de dispositifs de suivi ", a déclaré le professeur Rutz.

Il y a eu de nombreux récits sur les réseaux sociaux de la faune tirant apparemment le meilleur parti de notre absence - se déplaçant librement dans des environnements étonnamment urbains. Dans certains endroits cependant, le manque d'activité humaine semble avoir été préjudiciable - augmentation du braconnage due à la pauvreté et absence d'écotourisme.

"Personne ne dit que les humains doivent rester en confinement de façon permanente", a ajouté le professeur Rutz.

"Mais que se passe-t-il si nous constatons des impacts majeurs de nos changements dans l'utilisation de la route, par exemple? Nous pourrions l'utiliser pour apporter de petites modifications à notre réseau de transport qui pourraient avoir des avantages majeurs."

Le professeur Jim Smith de l'Université de Portsmouth a participé à ce qui pourrait être considéré comme la première étude d'anthropause - une enquête à long terme sur les changements dans le paysage abandonné autour de la centrale nucléaire endommagée de Tchernobyl.

Copyright de l’image TREE Research Project Image caption Les loups de Tchernobyl sont revenus à la suite de l'abandon de la zone d'exclusion

"Quelques années seulement après l'évacuation de la zone d'exclusion, des chercheurs biélorusses et ukrainiens ont découvert que des espèces associées à l'homme - comme les pigeons et les rats - disparaissaient, mais les animaux sauvages - sangliers, cerfs et loups - se multipliaient", a-t-il déclaré.

"Encore abandonnée plus de 30 ans plus tard, la zone est devenue un exemple emblématique de réensemencement accidentel."

"À grands frais économiques et humains, Covid et Tchernobyl nous ont forcés à appuyer sur le bouton pause de nos dommages environnementaux", a poursuivi le professeur Smith.

"Il sera difficile d'arrêter certains de ces impacts, mais nous serons aidés par ce que nous pouvons apprendre de ces événements extrêmes."

Le professeur Rutz et son équipe ont souligné dans leur article: "Les connaissances scientifiques acquises au cours de cette crise dévastatrice nous permettront de développer des stratégies innovantes pour partager l'espace sur cette planète de plus en plus peuplée, avec des avantages pour la faune et les humains."