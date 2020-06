Comment l'anxiété du confinement affecte votre concentration

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous avez du mal à vous concentrer? Vous n'êtes pas seul

Sentez-vous que vous ne pouvez pas vous concentrer sur quoi que ce soit pour le moment? Vous n'êtes pas seul. Selon les experts, l'anxiété supplémentaire causée par la pandémie du Covid-19 a nui à notre mémoire de travail.

Nous connaissons tous ce sentiment: vous entrez dans une pièce avec une mission puis vous vous arrêtez, confus et un peu décousu, réalisant que vous avez complètement oublié pourquoi vous êtes là.

En 2011, des chercheurs de l'Université de Notre Dame ont cherché à comprendre pourquoi - ils ont déterminé que c'était l'acte dans l'embrasure de la porte qui avait causé l'amnésie instantanée.

Leur étude a montré que le cerveau est conçu pour contenir autant d'informations à la fois, et un changement de lieu fonctionne comme un déclencheur pour éliminer certaines données afin d'en enregistrer plus.

Depuis le début de la propagation du coronavirus, j'ai le sentiment d'oublier pourquoi je suis dans la cuisine des dizaines de fois par jour.

En fait, je trouve qu'il est presque impossible de se concentrer sur quoi que ce soit.

Je ne peux pas garder un numéro de téléphone dans ma tête assez longtemps pour le composer, et il faut une éternité pour écrire un simple e-mail.

Je commence une tâche, et il ne faut que quelques minutes avant que je ne sois distrait. Ma productivité a chuté.

Je ne suis pas seul. Presque toutes les personnes à qui j'ai parlé de mon nouveau problème sont confrontées à des problèmes similaires: tout à coup, il faut un effort herculéen pour faire quoi que ce soit de substantiel.

"Je suis incroyablement occupé", a déclaré récemment un ami écrivain, "ne faisant que de la vaisselle et des promenades."

Flou artistique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une situation stressante prolongée peut rendre les tâches simples plus difficiles qu'elles ne l'étaient auparavant

Ce qui se passe est un dysfonctionnement de la mémoire de travail: la capacité de saisir les informations entrantes, de les former en une pensée cohérente et de les conserver suffisamment longtemps pour en faire ce dont vous avez besoin.

"Considérez-le comme la plate-forme mentale de nos opérations cognitives, pour ce que nous pensons maintenant", explique Matti Laine, professeur de psychologie à l'Université Åbo Akademi en Finlande.

"La mémoire de travail est étroitement liée à l'attention. Vous vous concentrez sur une tâche, un objectif, une directive ou un comportement que vous souhaitez accomplir", ajoute-t-il.

En d'autres termes, la mémoire de travail est la capacité de raisonner en temps réel, et c'est une grande partie de ce qui rend le cerveau humain si puissant.

Mais la recherche a montré que l'évolution rapide des circonstances, l'inquiétude et l'anxiété peuvent tous avoir un impact significatif sur votre capacité à vous concentrer.

"Bien avant la pandémie, nous avons mené une étude en ligne avec un grand groupe d'adultes américains qui ont rempli des questionnaires d'auto-évaluation", explique Laine.

"Nous avons observé une tendance à une relation négative entre l'anxiété et la mémoire de travail. Plus l'anxiété est élevée, plus les performances de la mémoire de travail sont faibles."

Lorsque vous vivez une expérience anxieuse aiguë - par exemple, une personne menaçante marche derrière vous sur le chemin du retour dans le noir - cela signifie que vous pourriez avoir du mal à vous rappeler les détails de son visage.

Une situation stressante prolongée peut également ravager la mémoire de travail, rendant même les tâches les plus simples plus difficiles qu'elles ne l'étaient auparavant.

"Nous parlons d'anxiété et de stress qui ne sont pas aigus", explique Laine.

"C'est lié à un avenir profondément incertain. Vous ne savez pas - cela continue-t-il cet été, cet automne? Personne ne le sait. Cela nous mène à une situation d'anxiété plus chronique."

Tout en collectant des données pour une étude non encore publiée sur la formation à la mémoire de travail ce printemps, Laine dit que lui et son équipe ont demandé à environ 200 personnes du Royaume-Uni et d'Amérique du Nord si elles souffraient d'anxiété spécifiquement liée à la pandémie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un manque de sommeil "détruit" votre mémoire de travail, explique Oliver Robinson de l'University College London

«Nous avons ajouté une question sur l'anxiété pandémique, car à l'époque, c'était partout dans l'actualité», explique Laine.

"Nous avons demandé aux gens de signaler leur niveau d'anxiété sur une échelle de zéro à dix, dix étant" une inquiétude constante ondulante qui interfère avec l'activité quotidienne ". La valeur moyenne, qui je pense est assez élevée, était d'environ 5,6."

En outre, Laine dit que ces chiffres montrent une corrélation claire entre cette anxiété liée à la pandémie et une diminution des performances de la mémoire de travail, bien qu'il puisse y avoir plusieurs mécanismes différents pour expliquer comment l'anxiété, liée à une pandémie ou autrement, interrompt la fonction cognitive.

"Il y a une idée que cela consomme en quelque sorte votre capacité", dit-il. "Quand vous êtes anxieux, votre tête est pleine de ces pensées, et votre cerveau est en quelque sorte biaisé et prête plus d'attention aux choses négatives."

Une anxiété soutenue peut également provoquer de l'insomnie, explique Oliver Robinson de l'Institut des neurosciences cognitives de l'University College London.

"Le manque de sommeil est un très bon moyen d'altérer la mémoire de travail", dit-il. "Si vous ne dormez pas aussi bien, c'est un excellent moyen de le détruire."

Même si vous n'êtes pas explicitement conscient d'être plus à l'affût, "c'est quelque chose que vous traitez", ajoute Robinson.

Les problèmes de mémoire de travail peuvent également être dus en partie à une charge cognitive qui accable la capacité de votre cerveau.

Robinson explique que même les processus cognitifs simples comme faire une liste de courses nécessitent maintenant plus de réflexions.

"Maintenant, plutôt que de penser, 'Je vais juste courir au magasin', vous pensez à ce dont vous avez besoin, quels magasins sont ouverts et si ce sera sûr d'y aller. Disons que votre cerveau peut faire quatre tâches. Maintenant, tout à coup, il y en a 10, et vous ne pouvez plus en faire ", dit Robinson.

Des gains cérébraux?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aller dans les magasins était une activité banale, mais depuis le Covid-19, il y a beaucoup plus d'étapes dans le processus qui augmentent l'anxiété et la charge mentale

La bonne nouvelle est que vous pouvez exercer votre mémoire de travail.

Il existe de nombreux « jeux de réflexion », mais jouer à la plupart d'entre eux, conviennent les experts, ne fait rien d'autre que vous améliorer dans ce jeu.

«Les jeux d'entraînement cognitif ne me permettent pas de mieux me souvenir de ma liste de courses», explique Robinson. "C'est comme essayer de former les gens à jouer au tennis en les faisant courir."

Cependant, un type spécifique d'exercice d'entraînement, appelé N-back, semble prometteur dans certaines études.

La tâche N-back est un peu comme le jeu de concentration classique, dans lequel les joueurs doivent trouver des paires de cartes correspondantes.

Mais, au lieu de paires, il n'y a qu'un seul objet qui se déplace autour du tableau de style grille. Les joueurs doivent se souvenir de la position de l'objet à travers un certain nombre de tours - 1 back, 2 back, etc.

Le fait que ce jeu ait un impact réel sur la mémoire de travail reste un peu controversé dans la communauté des neurosciences, mais quelques tours peuvent également vous aider à relâcher certaines tensions.

Après tout, c'est l'anxiété qui cause le problème en premier lieu, et le soulagement qui pourrait aider à résoudre certains problèmes de concentration.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous voulez obtenir une meilleure mémoire de travail? Passer des heures à jouer du sudoku n'aidera probablement pas

Habituellement, dans le traitement thérapeutique de l'anxiété, «nous comptons montrer aux gens que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le pensent», explique Robinson.

"Dans ce cas, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Mais vous pouvez limiter les choses qui vous font réfléchir."

En d'autres termes, redémarrer votre mémoire de travail peut également signifier réduire votre consommation d'informations et envisager une pause avec les réseaux sociaux.

Mais la chose la plus efficace à faire pourrait simplement être de vous convaincre qu'il est OK de se débattre.

"Se donner la permission de penser que c'est OK de ne pas se sentir bien, paradoxalement, peut vous rendre plus OK. Si vous vous contentez de vous y accrocher, vous n'allez rien faire", dit Robinson.

"Vous n'allez tout simplement pas être aussi productif, et il n'y a rien de mal à ne pas pouvoir travailler à 100% de sa capacité: nous sommes toujours au milieu d'une pandémie."