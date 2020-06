Unilever change le nom de sa marque Fair & Lovely après une polémique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une femme tenant un produit de la marque "Fair & Lovely

Unilever va rebaptiser Fair & Lovely (claire et ravissante), une crème éclaircissante pour la peau qui a été critiquée pour promouvoir les stéréotypes négatifs autour des teints foncés.

L'entreprise supprimera également les références au "blanchiment" ou à l'"éclaircissement" sur les produits, qui sont vendus dans toute l'Asie.

Unilever a reconnu que la marque suggère "un idéal de beauté unique".

Deux pétitions distinctes demandant à Unilever d'arrêter la production de sa gamme Fair & Lovely ont été signées par plus de 18 000 personnes ces dernières semaines.

"Ce produit s'est construit, a perpétué et a bénéficié d'un racisme internalisé et promeut des sentiments anti-noirs", selon l'une d'entre elles.

Une deuxième pétition affirme que la crème "nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre couleur, que nous devons être clairs de peau pour nous sentir beaux. Pour nous sentir digne".

"Pleinement engagé"

Sunny Jain, présidente de la division Beauté et soins personnels chez Unilever a déclaré : "Nous sommes pleinement engagés à avoir un portefeuille mondial de marques de soins de la peau qui soit inclusif et qui soigne toutes les teintes de peau, célébrant ainsi une plus grande diversité de la beauté".

"Nous reconnaissons que l'utilisation des mots "clair", "blanc" et "léger" suggère qu'il existe un seul idéal de beauté ce que nous ne pensons pas être juste, et nous voulons y remédier", a-t-elle précisé.

"La marque n'a jamais été et n'est pas un produit de blanchiment", a ajouté Unilever.

Le géant des biens de consommation a également déclaré qu'il avait supprimé les impressions avant/après et les "nuanciers" sur les emballages de Fair & Lovely en 2019. La gamme de soins pour la peau est vendue dans des pays tels que l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Pakistan.

La décision d'Unilever intervient alors que les entreprises de cosmétiques du monde entier réévaluent leurs lignes de produits et leurs stratégies de marketing à la lumière du mouvement "Black Lives Matters", déclenché par la mort de George Floyd.

George Floyd est mort à Minneapolis en mai, alors qu'un policier blanc lui a tenu un genou sur la nuque pendant près de neuf minutes.

Les derniers moments ont été filmés au téléphone. Quatre policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour sa mort.

"Extrêmement décevant"

L'écrivaine et militante Poorna Bell a déclaré que l'annonce d'Unilever était "extrêmement décevante. Elle ne fait pas assez pour réparer les dommages psychologiques et émotionnels indicibles causés par le colorisme".

Le colorisme est un préjugé ou une discrimination contre les personnes ayant un teint foncé, souvent entre personnes du même groupe ethnique.

"Renommer les produits ne veut rien dire - c'est juste une autre forme de colorisme", a-t-elle déclaré.

Elle a également demandé à Unilever de s'aligner sur l'engagement pris récemment par Johnson & Johnson de cesser de vendre certains produits annoncés comme réducteurs de taches brunes en Asie et au Moyen-Orient, mais qui ont été utilisés par les consommateurs pour éclaircir le teint de leur peau.

Engagements de l'entreprise

Les produits éclaircissants pour la peau sont généralement destinés aux femmes des communautés noires et asiatiques, explique le Dr Steve Garner, sociologue, qui a réalisé l'une des premières études britanniques sur l'éclaircissement de la peau.

La société mère de Nivea, Beiersdorf, a déclaré à la BBC qu'elle "s'oppose au racisme et à toute forme de discrimination et soutient le mouvement Black Lives Matter".

La ligne Natural Fairness (Clarté naturelle) de Nivea est vendue au Moyen-Orient, en Inde ainsi qu'au Nigeria et au Ghana.

Sur son site web au Moyen-Orient, le produit est décrit comme étant capable de "prévenir le noircissement du teint".

Lorsque la BBC lui a demandé si elle allait modifier la description, Nivea a répondu que le produit contenait un FPS 15 "qui aide à prévenir les dommages cutanés causés par le soleil, comme une pigmentation foncée irrégulière, pour tout type de peau".

Elle a ajouté : "Nous procédons actuellement à une révision de toutes les descriptions de nos produits et nous sommes en train de réévaluer et de mettre à jour les descriptions qui pourraient causer une mauvaise interprétation".

L'Oréal n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC sur sa gamme Garnier White Complete (Garnier blanc complet).

Copyright de l’image L'OREAL Image caption Capture d'écran de la publicité pour le produit éclaircissant Garnier.

Dans une vidéo YouTube faisant la publicité de la gamme, des images de femmes sont mises côte à côte, prétendant que les produits peuvent "éclaircir" la peau.

"Le langage utilisé autour de ces produits respecte les normes de beauté selon lesquelles une peau plus claire ou plus blanche est plus souhaitable", a déclaré Nomshado Michelle Baca, la fondatrice de la marque de beauté A Complexion Company.

"La personne qui a formulé et commercialisé les produits n'est pas susceptible d'être une personne de couleur, ce qui donne l'impression faussée que toutes les femmes noires désirent une peau plus claire", a-t-elle ajouté.

Mais elle affirme que la conversation est devenue "hyper-concentrée sur le changement de tout le teint d'une personne".

"La femme qui veut traiter de petites zones de cicatrices est laissée dans l'ombre et sans autre choix que d'utiliser les produits nocifs disponibles chez les revendeurs non réglementés ou les salons de coiffure pour Noirs", dit Nomshado Michelle Baca.

Produits interdits

Les crèmes contenant de l'hydroquinone, des stéroïdes ou du mercure sont interdites au Royaume-Uni, à moins qu'elles ne soient prescrites par un médecin, en raison de leurs effets secondaires potentiellement graves.

Les consommateurs ont déjà été avertis par l'Association des collectivités locales de ne pas utiliser de produits toxiques qui peuvent "agir comme un décapant pour peinture".

BBC News a identifié des produits contenant l'agent de blanchiment hydroquinone disponibles pour les clients britanniques sur le marché en ligne EBay.

Image caption Ce produit a été retiré du marché en ligne d'EBay dès qu'il a été signalé par BBC News.

Un porte-parole d'EBay l'a déclaré à la BBC : "Seuls les articles conformes à la loi sont autorisés à être listés sur eBay et tous les produits contenant de l'hydroquinone, des stéroïdes ou du mercure sont interdits".

"Les listes contenant ces ingrédients ont été immédiatement supprimées et nous prenons des mesures d'application contre les vendeurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de régulation, notamment les normes commerciales et l'Agence de régulation des médicaments et des produits de santé, afin d'assurer la sécurité de notre communauté", a précisé Ebay.

Ils ont ajouté qu'EBay a mis à jour sa "politique en matière de composés dangereux" ces dernières semaines à la lumière du mouvement Black Lives Matter.

"Dans l'ensemble, les entreprises auraient dû faire ces choses, comme par exemple éliminer les produits potentiellement toxiques, il y a longtemps. Mais si on regarde les choses de manière réaliste, ces engagements auront très peu d'impact pour une entreprise mondiale", a ajouté le Dr Steve Garner.