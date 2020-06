Copyright de l’image AFP Image caption Mary Jackson est devenue la première femme noire ingénieur de la Nasa en 1958

L'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, a déclaré que Jackson avait aidé à briser les barrières pour les Afro-Américains et les femmes dans l'ingénierie et la technologie.

L'histoire de Mary Jackson a été racontée dans le film Hidden Figures de 2016. Née à Hampton, en Virginie, elle est décédée en 2005.

L'année dernière, la Nasa a renommé la rue devant son siège social « Hidden Figures Way ».

" Plus jamais cachés, nous continuerons à reconnaître les contributions des femmes, des Afro-Américains et des personnes de tous horizons qui ont rendu possible la réussite de l'exploration de la Nasa", a déclaré M. Bridenstine dans un communiqué.

Le bâtiment s'appellera le siège de la Nasa Mary W Jackson

Comment la Nasa a recruté ses premières noires «ordinateurs»

"Mary W Jackson faisait partie d'un groupe de femmes très importantes qui ont aidé la Nasa à réussir à envoyer des astronautes américains dans l'espace", a ajouté M. Bridenstine.

"Mary n'a jamais accepté le statu quo, elle a aidé à briser les barrières et à ouvrir des opportunités pour les Afro-Américains et les femmes dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie."

Cette décision intervient à un moment d'introspection à travers les États-Unis sur les injustices historiques subies par les Afro-Américains.

La mort récente de George Floyd en garde à vue a déclenché des manifestations dans le monde entier et renouvelé les demandes de mettre fin au racisme institutionnel.

La Nasa a commencé à recruter des femmes afro-américaines diplômées d'université dans les années 40 en tant qu' «ordinateurs humains», mais elles ont subi à la fois une discrimination raciale et sexuelle au travail.

Mary Jackson a été recrutée en 1951 par le Comité consultatif national de l'aéronautique, à laquelle la Nasa a succédé en 1958. Elle a travaillé sous la direction de Dorothy Vaughan - dont l'histoire a également été racontée dans Hidden Figures - au sein de l'unité de calcul de la zone ouest à Langley, en Virginie.

Jackson est décédée en 2005 et en 2019, elle a reçu la médaille d'or du Congrès à titre posthume.

Sa fille, Carolyn Lewis, a déclaré que la famille était honorée que la Nasa continue de célébrer l'héritage de Mary Jackson.

"Elle était une scientifique, une humanitaire, une épouse, une mère et une pionnière qui a ouvert la voie à la réussite de milliers d'autres personnes, non seulement à la Nasa, mais dans toute cette nation", a-t-elle déclaré.