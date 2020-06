Copyright de l’image Namitha Narayanan. Image caption Namitha Narayanan n'a pu trouver un bon signal de téléphone portable que sur le toit de sa maison

Namitha, une étudiante du Kerala en Inde, ne peut avoir accès à l'internet mobile dont elle a besoin pour étudier qu'en grimpant sur son toit. Comme elle, des millions de personnes à travers le monde luttent pour obtenir une connexion internet de qualité, ce qui affecte leur capacité à apprendre, à gagner de l'argent et à rester en contact avec leurs amis, d'autant plus que le confinement dû au coronavirus réduit les contacts en face à face.

Comment avez-vous utilisé Internet au cours des trois derniers mois ?

Pendant la pandémie, il a été une bouée de sauvetage pour beaucoup, permettant à des millions de personnes de travailler à domicile, d'avoir des conseils médicaux et de rester en contact avec leurs proches.

Pourtant, pour des millions d'autres, le haut débit ininterrompu est soit indisponible, soit inabordable.

Le confinement dû au coronavirus a mis en évidence notre dépendance à l'égard d'internet, en mettant en évidence les inégalités et leurs effets sur les chances de survie.

Cela a également donné un nouvel élan à une campagne pour que l'accès à internet soit considéré comme un droit humain fondamental.

Difficultés d'accès à l'éducation

"J'ai fait le tour de ma maison et de mon quartier et j'ai essayé dans différents endroits. Je n'ai toujours pas réussi à obtenir un signal correct", se souvient Namitha Narayanan.

Cette étudiante de 20 ans du Kerala, dans le sud de l'Inde, se bat depuis des années contre la mauvaise connexion, tant pour l'internet que pour le signal de son téléphone portable.

Namitha vit dans un village qui ne dispose pas de la large bande

"Chaque fois que nous recevons des appels téléphoniques, nous sortons de chez nous pour y répondre", dit-elle.

Elle vit dans un village qui n'a pas de haut débit. Elle utilise l'internet mobile et a essayé de changer de fournisseur d'accès, mais, comme des millions d'autres, elle n'arrive pas à se connecter correctement.

Avec la hausse du nombre de personnes utilisant les réseaux téléphoniques et accédant à internet pendant les périodes de confinement, son service est passé de mauvais à pire.

"J'allais ici et là mais je n'arrivais pas à obtenir un signal correct."

Son université a rouvert le 1er juin et est passée de l'enseignement en classe à la diffusion en vidéo conférence - mais Namitha n'arrive pas à suivre.

"Je ne peux ni voir ni entendre les cours. J'étais stressée à cause de la mauvaise connexion. Même si j'ai une connexion, elle n'est pas stable".

Elle éteint la vidéo pour améliorer la qualité audio, mais ne peut toujours pas à suivre les conférences du début à la fin sans interruptions ou pauses.

"Beaucoup de mes amis connaissaient le même problème. Quelques-uns ont acheté de nouveaux téléphones et changé de fournisseur d'accès".

Etudier sur le toit

L'internet était le seul moyen d'accès de Namitha à l'éducation, car elle ne peut pas aller à la bibliothèque ou suivre des cours pendant le confinement.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les pays riches ont beaucoup investi dans les infrastructures à large bande

Puis mon père m'a dit : "Va essayer sur le toit". Je suis monté en utilisant une échelle que nous utilisons normalement pour cueillir des mangues".

L'idée a fonctionné.

"Sur le toit, j'ai pu regarder les conférences et prendre des notes ", a-t-elle dit.

Elle a commencé, à passer quatre heures chaque jour sur le toit, à environ 10 m au-dessus du sol.

"J'avais aussi un parapluie car il pleuvait parfois", a-t-elle ajouté.

Namitha aspire à rejoindre la fonction publique. Pour cela, elle doit participer à un test national. Selon elle, une mauvaise connexion va vraiment nuire à ses chances de rivaliser avec les étudiants des villes.

Avantages de la connectivité

Son expérience est à bien des égards typique. Plus de quatre milliards de personnes ont aujourd'hui accès à internet, et la popularité croissante et le caractère abordable des smartphones ont ouvert la voie à un boom de l'internet qui a apporté des avantages économiques et sociaux remarquables.

Par exemple, il a permis aux agriculteurs et aux pêcheurs de certaines des communautés les plus pauvres d'accéder à des informations sur la météo, la lutte contre les parasites, les programmes gouvernementaux et les marchés.

Dans des pays comme la Birmanie, où très peu de personnes ont un compte bancaire, le transfert d'argent par téléphone portable aide les familles à envoyer et à recevoir de l'argent. En 2000, le prix d'une carte sim était de 5 000 dollars, soit presque la valeur d'une voiture d'occasion. Aujourd'hui, elle est gratuite, ce qui transforme le système bancaire de ce pays.

Selon les Nations unies, cet accès est essentiel pour éradiquer la pauvreté et la faim, améliorer la santé et parvenir à l'égalité des sexes.

La commission de l'ONU sur la large bande veut porter l'utilisation de l'internet à 75 % de la population mondiale d'ici 2025 - les derniers chiffres ne font état que de 60 % environ, l'Afrique et l'Asie étant en retard.

La fracture numérique

Ces chiffres masquent cependant des inégalités massives.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La pauvreté et la mauvaise connectivité entravent le développement mondial

Selon l'Union internationale des télécommunications, près de 87 % de la population des pays riches ont accès à internet en 2019, contre seulement 19 % dans les pays les moins développés.

Le même rapport indique que dans toutes les régions du monde, les hommes sont plus nombreux que les femmes à utiliser internet.

La proportion de femmes utilisant internet dans le monde est de 48 %, contre 58 % des hommes, et dans les pays les moins développés, environ un homme sur quatre a accès à internet, contre seulement une femme sur huit.

En outre, le type d'accès que les gens obtiennent dans les zones rurales des pays pauvres est beaucoup trop lent pour soutenir le travail à domicile. Cela signifie que certains ont du mal à accomplir des tâches banales comme payer les factures.

"Les personnes qui disposent d'un internet à faible débit ou de qualité médiocre peuvent ne pas être en mesure d'apprendre et de travailler à distance, d'améliorer leurs compétences et d'accroître leurs chances d'obtenir des emplois mieux rémunérés. Ils peuvent ne pas être en mesure de se connecter avec leur famille et leurs amis pour maintenir leur bien-être", explique Alex Wong, conseiller stratégique principal de l'Union internationale des télécommunications.

Accessibilité

Selon le même rapport, quelque 750 millions de personnes n'ont pas du tout accès à l'internet mobile, et le coût reste un obstacle majeur pour beaucoup d'autres.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le coût des connexions internet et des ordinateurs est trop élevé pour des millions de personnes dans les pays en développement

"Au moins 1,3 milliard de personnes vivent dans des pays où les données mobiles d'entrée de gamme (de 1 Go par mois) ne sont pas abordables", explique M. Wong.

L'Alliance for Affordable Internet est une coalition mondiale qui milite pour un accès moins cher. Elle souhaite qu'un Go de données soit vendu pour moins de 2 % du revenu mensuel moyen du pays.

"Il y a des tonnes de façons de le faire. Partager les infrastructures, soutenir la concurrence sur le marché, réduire les frais d'exploitation du réseau et soutenir l'accès public sont autant de décisions politiques que les pays peuvent adopter pour rendre l'accès à internet plus abordable", déclare Teddy Woodhouse, directeur de la recherche.

"Ne pas avoir accès à internet dans le monde d'aujourd'hui vous met dans une situation extrêmement désavantageuse, a-t-il déclaré à la BBC, "et à moins que nous n'investissions pour permettre à plus de gens d'accéder à internet, cette fracture numérique risque d'aggraver les inégalités existantes.

"Il est temps que nous reconnaissions l'accès à Internet comme un bien public essentiel et un droit fondamental".

Droit fondamental

L'inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, appelle également à une action immédiate pour rendre internet plus inclusif.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tim Berners-Lee est en faveur de faire de l'accès au web un droit fondamental

"Notre objectif premier doit être de réduire la fracture numérique", a-t-il déclaré lors d'une réunion de l'ONU ce mois-ci.

Internet a fourni une "bouée de sauvetage" à des milliards de personnes, leur permettant de travailler, d'étudier et d'avoir des relations sociales en ligne, a déclaré M. Berners-Lee, mais quelque 3,5 milliards de personnes n'en ont pas profité.

"Cette inégalité est un obstacle à une plus grande équité, et nous savons qu'elle touche surtout ceux qui sont déjà marginalisés - les personnes vivants dans des pays en développement, les personnes à faibles revenus, et bien sûr, les femmes et les filles", a-t-il déclaré.

M. Berners-Lee et sa fondation aident les Nations unies à élaborer une feuille de route pour combler le fossé numérique et invitent les gouvernements à cibler les groupes exclus comme les personnes à faibles revenus, les femmes et les ménages ruraux.

L'ONU a mis l'accent sur la campagne pour l'égalité dans une résolution de 2016, qui a déclaré que la liberté en ligne était un droit humain qui devait être défendu.

La résolution propose "d'appliquer une approche globale fondée sur les droits de l'homme lors de la fourniture et de l'élargissement de l'accès à internet et de faire en sorte qu'internet soit ouvert, accessible et entretenu".

Égalité des chances

Depuis sa maison au Kerala, Namitha exprime son accord.

Copyright de l’image Namitha Narayanan Image caption Après que sa situation soit devenue virale, un nouveau fournisseur de services a permis à Namitha de mieux se connecter

"Internet est un outil très puissant. Mais lorsqu'on perd la connexion, il n'est pas possible de rattraper les cours. Tout le monde devrait disposer d'un internet haut débit de bonne qualité. Ce n'est qu'alors que tout le monde pourra rivaliser à armes égales".

Entre-temps, la situation de Namitha s'est améliorée. Sa sœur a posté sur internet une photo d'elle étudiant sur le toit, laquelle est devenue virale.

Ensuite, un fournisseur d'accès est venu chez elle et a augmenté la puissance du signal, ce qui lui a permis de descendre du toit et d'étudier dans sa chambre. Elle peut accéder à du matériel didactique et partager ses notes avec ses amis.

Bien que la nouvelle connexion ne soit pas encore assez bonne pour permettre un accès WiFi à son ordinateur, elle est heureuse de pouvoir parler à ses professeurs et poser des questions via son téléphone.

"Je peux maintenant regarder une vidéo en direct des cours et participer pleinement à la classe", dit-elle.

Tous ses amis des zones rurales ne peuvent pas en dire autant. Avec les pluies de mousson, aller sur le toit n'est pas quelque chose qu'ils peuvent envisager.