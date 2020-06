Copyright de l’image Denis Adide Image caption Denis Adide élève ses trois enfants métis à Londres

Le soutien au mouvement Black Lives Matter a pris de l'ampleur à travers le Royaume-Uni depuis le meurtre de George Floyd par un policier blanc aux États-Unis, mais la nouvelle a poussé de nombreux parents à parler du racisme à leurs enfants.

"Pourquoi faut-il dire ça?" était la question que la fille de cinq ans de Denis Adide a posée lorsqu'elle a aperçu une bannière Black Lives Matter.

"C'est la réalité d'un enfant noir, c'est la réalité pour moi en tant que père noir", explique Denis. "On n'obtient pas le luxe de l'innocence de l'enfance aussi longtemps que les autres."

"Je sais qu'il y a des enfants qui s'engagent dans l'histoire des Noirs pour la première fois de leur vie", dit-il.

Il dit que même si ses trois enfants, tous âgés de moins de cinq ans, sont trop jeunes pour avoir une discussion directe sur l'affaire George Floyd, il sait que de nombreux autres enfants noirs en ont été affectés.

Il cite la fille de son amie, qui en larmes, se demandait si elle n'était pas en sécurité à cause de sa peau et si elle devait ou non s'inquiéter pour sa vie.

"C'est peut-être un réveil pour les enfants - mais malheureusement stressant, vraiment profondément stressant, car c'est une expérience corporelle. Vous ne pouvez pas vous désincarner pour y échapper."

Denis, originaire de l'ouest de Londres, explique qu'équiper ses enfants de ce que c'est que de grandir au Royaume-Uni avec une peau plus foncée fait partie de son travail en tant que parent.

Il dit qu'il a été arrêté et fouillé à plusieurs reprises par la police, à la fois en tant qu'adulte et enfant, et dit qu'il devra "malheureusement" préparer son fils de quatre ans au même traitement.

Il s'attend à ce que différentes conversations surgissent avec ses filles, en particulier autour de l'image corporelle en raison d'un manque de représentation dans la société.

Sa fille aînée était "ravie", dit-il, lorsqu'elle a été enseignée un jour par un professeur de gymnastique à l'école, qui était également d'origine mixte. Elle a dit à son père, sans invite, "l'enseignant avait aujourd'hui des cheveux comme les miens et une peau qui ressemblait aux miens".

Copyright de l’image Georgena Clarke Image caption La fille de Georgena Clarke voulait savoir pourquoi elle n'avait pas les cheveux blonds comme la princesse dans Frozen

Georgena Clarke de Cheshire dit qu'elle a fait face à des conversations similaires avec ses jumeaux de sept ans - une fille et un garçon.

Le problème de la couleur de la peau a été soulevé pour la première fois par sa fille. Elle dit que le manque de diversité dans sa région a amené sa fille à traverser une phase où elle saluait chaque personne noire dans la rue car "elle les voyait si rarement, elle pensait que tous les Noirs étaient liés à nous".

Elle était la seule enfant noire de sa classe et un jour, à l'âge de cinq ans, elle a refusé de sortir de la voiture quand ils sont allés à l'école, en disant "maman, je ne veux pas être la seule à être différente".

"J'étais absolument abasourdi", explique Georgena. "Je ne savais pas quoi dire à ce moment-là, et je savais alors que je n'avais pas fait un assez bon travail.

"J'avais déjà dit" c'est parce que tu es spéciale, tu es la seule qui est brune et tu es juste différente de tout le monde ", mais ce n'était pas assez bon pour elle maintenant."

Georgena a expliqué à sa fille que les parents de sa maman étaient africains et que les parents de son papa venaient des Antilles, et tout le monde dans ces pays "nous ressemble". Elle a utilisé des vidéos YouTube pour le prouver.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un saisir un concept à tel point que toutes les personnes qu'elle a ensuite rencontrées ont dû lui dire d'où elle venait. Elle en était vraiment fière."

Georgena dit qu'elle accepte que leur innocence devra prendre fin "à un moment ou à un autre", mais elle veut qu'ils restent des enfants aussi longtemps que possible.

"Je veux qu'ils soient fiers du fait qu'ils soient noirs et qu'ils ne ressentent pas non plus que leur différence soit perçue négativement", dit-elle.

"Si je leur parle du racisme et que je leur fais comprendre que certaines personnes ne les aimeront pas à cause de leur différence, cela pourrait affecter leur estime de soi."

Copyright de l’image @SarpongPhotography Image caption Marvyn Harrison a un garçon de 4 ans et une fille de 2 ans

À Hackney, dans l'est de Londres, Marvyn Harrison, père de deux enfants, s'inquiète de la façon dont son fils de quatre ans sera perçu lorsqu'il entrera à l'école à l'automne.

"Mon fils est très confiant. C'est un grand défi pour un homme noir. Ma compréhension de ce à quoi ressemble la confiance à quelqu'un qui n'est pas noir, c'est qu'elle peut sembler intimidante, dominatrice ou désobéissante."

Il dit qu'il essaie d'enseigner à son fils un code de conduite différent lorsqu'il commencera sa nouvelle école.

"J'adore mes cheveux, j'aime ma peau"

Marvyn, qui a fondé le groupe en ligne Dope Black Dads, a été marqué par sa propre expérience de l'école, où il sentait que sa couleur de peau signifiait qu'il était injustement isolé par les enseignants, ainsi que d'avoir reçu des messages pour des aspirations de vie inférieures.

"Très souvent, ce qui se passe avec les enfants noirs, c'est qu'ils commencent à se demander" pourquoi suis-je traité différemment - j'ai l'impression de parler autant que Sue qui est assise à côté de moi mais j'ai en quelque sorte plus de problèmes ".

Ensuite, vous commencez à vivre dans votre tête et vous commencez à régresser à l'école ".

Il est déterminé à ne pas laisser ses enfants considérer le noir comme quelque chose de négatif et a appris à son fils à faire des affirmations positives quotidiennes.

"Il se regarde dans le miroir et dit" j'aime mes cheveux, j'aime ma peau, j'aime mon saut, ma course, je suis gentil ". Il dit toutes ces choses tous les jours donc c'est ce qu'il a en tête s'il n'est jamais contesté."

"Il est important de les préparer le plus tôt possible - faites-le simplement au moment où ils peuvent comprendre."

Comment parler du racisme aux enfants ?

Copyright de l’image PA Media Image caption Un enfant participe à la manifestation de Black Lives Matter à Manchester au début du mois

L'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance, donnent ces conseils

Moins de cinq ans:

· Utilisez un langage adapté à l'âge et facile à comprendre. Reconnaître et célébrer les différences

· Soyez ouvert - indiquez clairement que vous êtes ouverts aux questions de vos enfants. S'ils signalent des personnes qui ont l'air différentes, évitez de les faire taire ou ils commenceront à croire que c'est un sujet tabou

· Utilisez l'équité - c'est un concept que les cinq ans ont tendance à bien comprendre. Parler du racisme comme injuste

Six à 11 ans:

· Ils sont également de plus en plus exposés à des informations qu'ils peuvent trouver difficiles à traiter. Être curieux. Écouter et poser des questions est la première étape

· Discutez des médias ensemble - les réseaux sociaux et Internet peuvent être l'une des principales sources d'information de vos enfants

· Parlez ouvertement - des discussions honnêtes et ouvertes sur le racisme, la diversité et l'inclusivité renforcent la confiance. Cela les encourage à venir vers vous avec des questions et des inquiétudes

12+ ans:

· Les adolescents sont capables de comprendre plus clairement les concepts abstraits et d'exprimer leurs opinions. Découvrez ce qu'ils savent. Qu'ont-ils entendu aux infos, à l'école, chez des amis?

· Poser des questions sur ce qu'ils pensent de choses telles que les événements d'actualité et introduire différentes perspectives pour aider à élargir leur compréhension

· Encourager l'action