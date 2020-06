Copyright de l’image AFP

10 millions de personnes infectées au Covid-19. Le monde vient de franchir dimanche le cap des 10 millions de cas officiellement diagnostiqués.

L'Afrique compte 232. 933 dont 6. 254 décès. L'Europe, les Etats-Unis, l'Amérique latine, l'Inde sont les zones les plus touchées. Avec 2,6 millions de cas, L'Europe est le continent le plus touché. , Avec 125 000 morts, les Etats-Unis sont le plus durement touchés en terme de décès. Dans le monde 498 779 décès sont recensés depuis le début de la pandémie.

Toutefois, la pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces sept derniers jours.

