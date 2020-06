Copyright de l’image Reuters Image caption La société mère de TikTok, ByteDance, est basée à Pékin

Le gouvernement indien a interdit TikTok et des dizaines d'autres applications chinoises qu'il considère comme un danger pour le pays.

Dans un communiqué, il a déclaré que ces applications étaient "préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public".

Au total, 59 applications ont été interdites, parmi lesquelles l'application de messagerie populaire WeChat. Cette interdiction fait suite à l'escalade des tensions le long de la frontière contestée entre les deux puissances.

A lire aussi sur BBC Afrique:

L'Inde et la Chine ont toutes deux déployé des troupes supplémentaires dans la région du Ladakh en juin.

Les affrontements ont fait au moins 20 morts parmi les troupes indiennes.

Les images satellites semblent également montrer que la Chine a construit de nouvelles structures surplombant la région frontalière de l'Himalaya.

Le ministère indien des technologies de l'information a déclaré qu'il interdisait les 59 applications chinoises après avoir reçu "de nombreuses plaintes de diverses sources" concernant des applications qui "volaient et transmettaient discrètement les données des utilisateurs de manière non autorisée".

"La compilation de ces données, leur exploitation et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui finit par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, est un sujet de préoccupation très profond et immédiat qui nécessite des mesures d'urgence", a déclaré le ministère.

A regarder sur BBC Afrique:

Media playback is unsupported on your device Des grafitis contre le coronavirus

La société mère de TikTok, ByteDance, est basée à Pékin et l'application est d'abord devenue populaire sur le marché chinois avant de se répandre dans le monde entier.

L'Inde est le plus grand marché étranger de TikTok, avec un nombre d'utilisateurs estimé à 120 millions.

Bon nombre de ses détracteurs les plus virulents se trouvent aux États-Unis, notamment certains sénateurs américains qui ont demandé une enquête sur l'entreprise.

TikTok rejette farouchement de telles revendications.

La liste des applications interdites par l'Inde comprend également la plateforme de microblogging Weibo, le jeu de stratégie Clash of Kings, le navigateur UC Browser d'Alibaba et les applications de commerce électronique Club Factory et Shein.