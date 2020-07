Comment le Covid-19 tue des emplois mais stimule les économies

Copyright de l’image Getty Images

Le confinement a ruiné les finances de nombreux travailleurs à faible revenu, mais ceux qui ont un emploi leur permettant de travailler à domicile ont été transformés en épargnants involontaires.

Si vous avez travaillé à domicile pendant cette pandémie, il y a de fortes chances que vous dépensiez moins pour vos trajets quotidiens et vos sorties au restaurant.

Parallèlement, d'innombrables millions de travailleurs ont été mis en congé, ou pire, ont perdu leur emploi et leurs revenus.

La pandémie a provoqué une étrange situation qui, selon les économistes, est sans précédent. Cela a créé "un schisme dans les finances des ménages", explique Neil Shearing, économiste en chef chez Capital Economics.

"Une partie de la population a subi une perte de revenu ou vit sous la menace d'une perte imminente de revenu, tandis qu'une autre est aux prises avec une augmentation importante et involontaire de l'épargne."

Les bureaux et les banques restent fermés dans le centre financier de Londres, mais de nombreux employés peuvent travailler depuis leur domicile

Rebecca O'Connor est spécialiste des finances personnelles au Royal London et fondatrice du site Internet Good With Money.

Elle a déclaré à la BBC que les réalités financières des gens "sont très différentes en ce moment" et pour certains " économiser même une petite somme semblerait presque impossible".

Cependant, des travailleurs comme elle ont bénéficié d'une baisse «remarquable» des dépenses.

Ne pas avoir à payer l'essence pour conduire les enfants à l'école ou faire la navette pendant deux heures dans les transports publics lui fait économiser 450 $ par mois.

Elle estime également que ne pas dépenser sur les cafés à emporter, les boissons après le travail ou les déjeuners, laisse 100 $ de plus par mois dans sa poche. La liste est longue, et comprend des économies sur les friandises ramassées à la caisse du supermarché.

Des réalités de confinement différentes

Les professionnels qui ont pu travailler à domicile ont dépensé moins

Mais les cas comme le sien ne sont pas rares. Certaines personnes qui ont été surprises par cette aubaine au Royaume-Uni ont dit qu'elles dépenseraient l'argent pour des choses dont elles rêvent, comme un mariage extravagant ou un long voyage à travers l'Asie.

Dans une analyse à l'échelle du Royaume-Uni, la Resolution Foundation a constaté qu'une personne sur trois parmi les familles à revenu élevé a vu ses économies augmenter, tandis qu'une personne sur cinq les a vu baisser.

Par contre, parmi les familles à faible revenu, seulement 10% disent que leurs économies sont en hausse, contre 29% qui disent qu'elles sont en baisse.

Les familles les plus susceptibles de pouvoir travailler à domicile sont probablement parmi les mieux rémunérées, de sorte qu'elles peuvent mettre de l'argent de côté.

Pendant ce temps, 20% des familles à faible ou moyen revenu affirment avoir augmenté leurs emprunts pendant la pandémie, en s'appuyant sur des solutions coûteuses comme les cartes de crédit, les découverts et les rachats de crédit.

Mais O'Connor dit que le fait d'avoir de l'argent de côté ne devrait pas conduire à des dépenses inutiles car les incertitudes pèsent toujours sur l'économie mondiale.

Impacté par la crise

Les travailleurs de l'hôtellerie ont été gravement touchés - ce café a rouvert grâce à des mesures de distanciation sociale qui limitent le nombre de clients

"La nature de cette crise est différente des précédentes crises financières que nous avons connues, car l'impact sur le marché du travail est direct", a déclaré à la BBC Steven Kapsos, chercheur à l'Organisation internationale du travail (OIT).

Alors que des secteurs entiers de l'économie ont été fermés, d'autres catégories de travailleurs ont été moins touchées. Selon l'OIT, les emplois dans le commerce de détail, la fabrication, l'immobilier, l'hôtellerie et la restauration ont été les plus touchés par les restrictions.

"Les travailleurs de ces secteurs et du secteur informel ne sont pas en mesure de faire les activités qu'ils faisaient auparavant avant les restrictions", a déclaré Kapsos.

La perte d'heures de travail représente plus de 300 millions d'emplois à temps plein, selon l'OIT. La plus forte baisse des heures se fait sentir dans les Amériques et en Asie centrale - environ 13% dans chaque région - et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mais les travailleurs les plus vulnérables sont de 1,6 milliard de personnes dans des emplois informels - soit près de la moitié de la main-d'œuvre totale du monde.

"Pris par surprise"

Les mesures de confinement ont eu un impact direct sur l'emploi, frappant le plus durement les travailleurs à faible revenu

Lucimara Rodrigues en fait partie. La brésilienne de 35 ans travaille comme femme de ménage dans la région de Boston, après avoir déménagé aux États-Unis il y a 16 ans.

Rodrigues a déclaré à la BBC qu'elle pouvait gagner entre 3 500 $ et 4 000 $ par mois en travaillant pour des familles à revenu élevé - mais elle a dû complètement arrêter de travailler à cause de confinement.

"Nous [les nettoyeurs] avons été pris par surprise", a-t-elle déclaré. "Je n'ai jamais eu de situation où je devais rester à la maison sans travail pendant plus de deux mois."

Lucimara a dû rester à la maison et n'a pas pu travailler pendant plus de deux mois

Le mari de Rodrigues est un constructeur dont le travail s'est également arrêté pendant la pandémie. Le couple a deux enfants, âgés de six et quatorze ans.

Elle dit que certains de ses employeurs ont fait preuve de "bonne volonté" et qu'ils ont continué de la payer, même si elle ne peut pas se présenter au travail.

La famille a réduit les achats de nourriture et économise de l'essence, mais elle dit que ses économies sont en train de baisser.

Il y a 1,6 milliard de travailleurs à risque dans le secteur informel, soit près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale, selon l'OIT

"Laissés à eux-mêmes"

Les travailleurs domestiques aux États-Unis - en grande partie des immigrants noirs et latinos - sont un exemple de travailleurs qui ont été «laissés à eux-mêmes» pendant la pandémie, explique Haeyoung Yoon, directeur principal des politiques à la National Domestic Workers Alliance (NDWA).

L'organisation de base a financé une bouée de sauvetage cruciale, accordant 400 $ d'aide à 10 000 personnes touchées par la pandémie.

Les employés de maison n'ont souvent ni garanties ni avantages tels que les congés payés, congés de maladie ou assurance maladie.

Dans une récente enquête, 70% des travailleurs domestiques noirs interrogés ont déclaré avoir soit perdu leur emploi, soit vu leur salaire réduit en raison du lock-out. Les deux tiers disent craindre d'être expulsés ou de ne plus bénéficier des services publics par manque de paiement.

Pourtant, beaucoup n'ont pas pu demander l'aide du programme de secours de 2 milliards de dollars du président Trump, qui a été approuvé en mars, en raison de toutes les exclusions aux immigrants et aux travailleurs sans papiers.

"Ils disent que le virus ne fait pas de discrimination, mais les décideurs politiques de ce pays ont fait le choix de discriminer en fonction de l'immigration, de la race et du sexe", a déclaré Yoon à la BBC.

Augmentation des inégalités

Copyright de l’image Getty Images

L'impact économique de la Covid-19 pourrait plonger 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté dans le monde, selon la Banque mondiale.

Et le Fonds monétaire international (FMI) appelle à des politiques inclusives pendant la reprise pour empêcher une augmentation des niveaux d'inégalité déjà élevés.

Les gouvernements ont déjà dépensé 10 milliards de dollars en mesures pour soutenir l'économie, mais le FMI affirme que nous avons besoin "d'efforts supplémentaires" pour protéger les pauvres, notamment en intensifiant l'aide alimentaire et la distribution de liquidités.

Pour l'instant, Rodrigues dit qu'elle "ne désespère pas" - elle puise dans un pot d'argent mis de côté pour aider sa mère à payer ses soins médicaux au Brésil.

Mais ces économies "finissent vite" et Rodrigues dit qu'elle n'a aucune idée de quand elle pourra à nouveau gagner sa vie.

"J'ai des amis qui ont fait des économies et ils me disent que leur argent finit aussi", dit-elle. "Vous me demandez, comment tout cela va-t-il se terminer? Je dis: je ne sais pas."