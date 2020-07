Copyright de l’image EPA Image caption Airbus possède deux sites au Royaume-Uni, dans le Flintshire au Pays de Galles et à Filton près de Bristol

Le géant de l'aérospatiale Airbus affirme qu'il prévoit de supprimer 15 000 emplois pour faire face aux effets de la crise du coronavirus.

Il supprimera 1 700 emplois au Royaume-Uni, ainsi que des milliers d'autres en Allemagne, en Espagne et ailleurs.

Cette décision est soumise à des discussions avec les syndicats qui se sont opposés aux licenciements obligatoires.

Le syndicat Unite a déclaré que l'annonce d'Airbus était "un autre acte de vandalisme industriel" contre le secteur aérospatial britannique.

Quelque 134 000 personnes travaillent pour Airbus dans le monde entier, dont un dixième environ au Royaume-Uni.

L'entreprise a déclaré que les réductions britanniques ne concerneraient que la division des avions commerciaux sur ses deux sites de Broughton dans le Flintshire et de Filton à Bristol.

Plus de détails sur les pertes d'emplois et sur la manière dont elles se répartiront entre les deux usines géantes seront communiqués à la fin de la semaine, après des discussions avec les syndicats.

Toutefois, Unite a déclaré qu'il s'attendait à ce que 1 116 emplois dans le secteur manufacturier et 611 emplois dans les bureaux disparaissent, ce qui réduirait de 15 % les effectifs d'Airbus au Royaume-Uni.

Ces réductions étaient inévitables. La seule question était de savoir quelle serait l'ampleur de la douleur.

La pandémie de Covid-19 a été à peu près catastrophique pour l'industrie aérienne. À un moment donné, en avril, le trafic aérien mondial avait chuté de plus de 90 %.

Quand les avions ne volent pas, ils ne gagnent pas d'argent. Pourtant, ils doivent toujours être entretenus et les coûts de location ou les prêts doivent toujours être payés.

Le résultat ? Les compagnies aériennes luttent pour survivre et ne peuvent tout simplement pas se permettre de prendre de nouveaux avions pour l'instant. Et cela signifie, bien sûr, qu'Airbus a dû réduire sa production.

Airbus a retardé ces réductions et a fait pleinement usage du soutien des gouvernements. Mais en fin de compte, il n'avait guère le choix.

Et la douleur ressentie dans des endroits tels que Broughton, Toulouse et Hambourg se répercutera sur toute la chaîne d'approvisionnement.

L'entreprise prévoit de procéder à ces réductions d'ici l'été 2021, mais espère que la majorité des licenciements seront volontaires ou se feront par le biais de retraites anticipées du personnel.

La société a averti en avril qu'elle "saignait de l'argent à une vitesse sans précédent" alors qu'elle luttait contre l'impact de la crise du coronavirus.

La crise la plus grave

Elle a déclaré mardi que la production avait chuté de 40 % au cours des derniers mois et qu'elle ne s'attendait pas à ce que le trafic aérien retrouve son niveau d'avant la pandémie avant 2023 au plus tôt.

"Airbus est confronté à la crise la plus grave que cette industrie ait jamais connue", a déclaré le directeur général Guillaume Faury. "Les mesures que nous avons prises jusqu'à présent nous ont permis d'absorber le choc initial de cette pandémie mondiale.

"Maintenant, nous devons nous assurer que nous pouvons soutenir notre entreprise et sortir de la crise en tant que leader mondial de l'aérospatiale en bonne santé, en nous adaptant aux défis écrasants de nos clients".

La nouvelle de ces coupes intervient au moment où l'industrie aéronautique internationale se remet de l'impact de la pandémie. Mardi, EasyJet a annoncé la fermeture de trois bases britanniques et la suppression d'environ 2 000 emplois.

Et Reuters a indiqué qu'Air France/KLM prévoyait plus de 6 500 suppressions d'emplois au cours des deux prochaines années.

Jim McMahon, le secrétaire d'État travailliste aux transports, a appelé à un soutien accru du gouvernement britannique.

"Les travaillistes ont constamment demandé une prolongation de la permission dans les industries les plus touchées, et un accord sectoriel qui soutienne l'ensemble de l'industrie aéronautique, y compris la sécurisation des emplois et la protection de la chaîne d'approvisionnement, tout en continuant à faire pression pour des normes environnementales plus élevées".

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : "Nous comprenons que ce sera une période difficile pour les employés d'Airbus et leurs familles, et nous sommes prêts à soutenir toute personne touchée de quelque manière que ce soit.

"Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le secteur afin de garantir que les entreprises puissent se reconstruire au fur et à mesure de la reprise du marché de l'aviation civile".