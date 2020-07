Coronavirus : Les essais de l'hydroxychloroquine vont redémarrer

Copyright de l’image Getty Images

Les essais du médicament antipaludéen controversé pris par le président américain Donald Trump pour tenter d'empêcher toute contamination du coronavirus vont reprendre.

Les régulateurs britanniques affirment que l'hydroxychloroquine et un médicament similaire, la chloroquine, peuvent être administrés aux travailleurs de la santé dans le cadre d'une étude clinique visant à tester la théorie.

Le recrutement pour l'essai COPCOV avait été interrompu en raison d'inquiétudes concernant les effets secondaires soulevés par d'autres recherches, qui ont depuis été discréditées.

Ces travaux portaient sur le traitement du Covid-19.

Ils ont conclu que le médicament n'était pas bénéfique et augmentait le risque d'irrégularité du rythme cardiaque et de décès. Cette publication a conduit l'OMS à suspendre ses essais de traitement des coronavirus par le médicament antipaludique.

Des inquiétudes ont été soulevées à propos des données et certains auteurs de l'étude ont alors déclaré qu'ils ne pouvaient plus s'en tenir à leur publication dans The Lancet, car la société de soins de santé Surgisphere qui avait participé aux travaux n'autoriserait pas un examen indépendant.

Le New England Journal of Medicine a rétracté un autre article qui contenait des données provenant de Surgisphere.

Ce médicament bon marché et largement disponible est utilisé en toute sécurité depuis des années pour prévenir l'infection par le paludisme.

Bien que des études suggèrent que l'hydroxychloroquine ne sauve pas la vie des personnes déjà atteintes de coronavirus, les chercheurs souhaitent continuer à explorer si elle peut prévenir les infections.

Dans le cadre de l'essai COPCOV, de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine ou un placebo seront administrés à plus de 40 000 travailleurs de la santé d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud.

L'un des principaux chercheurs, le professeur Sir Nicholas White de l'université d'Oxford, a déclaré "L'hydroxychloroquine pourrait encore prévenir les infections, et cela doit être déterminé dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé".

Le co-enquêteur, le professeur Martin Llewelyn, de l'école de médecine de Brighton et du Sussex, a déclaré : "L'hydroxychloroquine pourrait encore prévenir les infections, et cela doit être déterminé dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé."

Bien que les taux de coronavirus soient faibles à l'heure actuelle au Royaume-Uni, les travailleurs de la santé sont toujours affectés dans l'ensemble du NHS et une deuxième vague d'infection est largement attendue cet hiver.

"Pour ce qui est de trouver une intervention qui pourrait protéger les travailleurs clés d'ici cet hiver, l'hydroxychloroquine est de loin la perspective la plus réaliste. La récente étude sur la prophylaxie post-exposition a confirmé son innocuité et a indiqué qu'elle pourrait être protectrice si elle était administrée en tant que prophylaxie pré-exposition. C'est ce que la COPCOV va découvrir".

Entre-temps, il a été constaté que les médicaments anti-VIH lopinavir et ritonavir n'apportent aucun bénéfice clinique aux patients hospitalisés avec un coronavirus.

Mais le même essai RECOVERY a récemment découvert qu'un stéroïde bon marché appelé dexaméthasone peut aider à sauver la vie de patients gravement atteints par le virus.