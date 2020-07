Copyright de l’image Genevieve Nnaji Image caption Genevieve Nnaji

L'actrice et réalisatrice nigériane Genevieve Nnaji est invitée à devenir membre de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, l'organisation qui sélectionne les nominées et attribue les Oscars.

Elle pourra ainsi voter pour les lauréats des Oscars - et ce, quelques mois après que son propre film a été disqualifié de la prestigieuse compétition.

Njaji a joué et réalisé Cœur de Lion, qui a été la toute première candidature du Nigeria aux Oscars du meilleur film international en 2019.

Mais le film, qui raconte l'histoire d'une femme qui dirige la compagnie de bus de son père, a été disqualifié parce qu'il était en grande partie en anglais.

Les films de cette catégorie doivent avoir "une piste de dialogue essentiellement non anglophone".

Cependant, le dialogue dans le film de 95 minutes était en anglais, à l'exception d'une section de 11 minutes en langue igbo.

A l'époque, Njaji a déclaré que le Nigeria "n'a pas choisi qui a colonisé" le pays.

Lors de l'annonce de son adhésion à l'Académie, mercredi, elle a réagi sur Twitter:

En tant que nouveau membre, elle a désormais un droit de vote automatique pour les lauréats des Oscars pendant 10 ans, rapporte Hollywood Reporter.

Nnaji a joué dans plus de 80 films au cours des deux dernières décennies et son ascension a coïncidé avec la croissance exponentielle de Nollywood, comme on appelle l'industrie cinématographique nigériane dans toute l'Afrique.