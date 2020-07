Coronavirus et l'environnement : Une "expérience à grande échelle" pour le climat

Copyright de l’image Emily Kasriel

"J'étais tellement inquiète des dangers d'aller trop loin", dit Sally Capp, maire de Melbourne, quand elle pense maintenant à son leadership sur l'environnement d'avant la pandémie .

La dirigeante de la deuxième ville la plus peuplée d'Australie pense que la Covid-19 l'a aidée à clarifier ce qui est important pour elle en tant qu'individu et en tant que maire.

"Je suis devenue beaucoup plus résolue sur mes valeurs, en donnant la priorité à l'humain et à la protection de l'environnement, afin qu'elles puissent jouer un rôle plus important dans la conduite de mon programme".

La pandémie a créé le choc économique le plus important depuis la Grande Dépression, en plus d'être une crise de santé publique comme aucune autre de mémoire d'homme.

La menace existentielle qu'elle représente a mis de nombreux individus, villes et dirigeants nationaux sur une nouvelle voie.

Décider de ce qui compte

Copyright de l’image Emily Kasriel Image caption Les changements de comportement à court terme que nous avons observés dans le cadre du confinement ne se traduiront pas nécessairement dans le monde déconfiné - mais changeront-ils notre point de vue ?

Dans le cas de Capp, cela a signifié prendre des décisions très différentes sur l'environnement, de manière à se concentrer sur ce qui est vraiment important.

Capp estime que cette tendance doit se poursuivre après la fin de la période de transition.

Il existe en effet un vaste mouvement pour "reconstruire en mieux" après la pandémie d'une manière qui permette de faire face à la crise climatique. Les attitudes changent.

Mais quelles que soient nos bonnes intentions en tant qu'individus, il faudra que l'industrie, les autorités nationales et locales prennent des mesures drastiques pour modifier l'environnement afin que nous puissions tous tirer parti de tout changement d'attitude.

La pandémie nous a-t-elle aidés à apporter les changements nécessaires pour faire face à la crise environnementale ?

De nombreuses personnes à travers le monde ont vécu des vies radicalement différentes pendant le confinement. Le désir de rester en sécurité a entraîné d'importants et spectaculaires changements de comportement que certains universitaires ont assimilés à une expérience de grande envergure.

Nombre de ces changements dans notre façon d'agir ont eu une dimension durable, comme la réduction de la grande majorité de nos déplacements sur de longues distances.

La réduction de nos déplacements a conduit à la plus grande diminution d'émissions de carbone jamais enregistrée.

Lorsque vous passez du temps à la maison, que vous y travaillez ou que vous avez perdu votre emploi ou avez été licencié, vous pouvez voir pour la première fois combien d'énergie vous utilisez ou combien de nourriture vous jetez Elise Amel

Le monde ayant changé autour de nous, comment cela a-t-il modifié notre perception de l'environnement et notre comportement à son égard ?

Elise Amel, professeur de psychologie à l'université de St Thomas à St Paul et Minneapolis, souligne que lorsque les gens peuvent voir l'impact qu'ils causent - lorsque l'invisible devient visible - ils se comportent différemment.

"Lorsque vous passez du temps à la maison, que vous y travaillez ou que vous avez perdu votre emploi ou été licencié, vous pouvez voir pour la première fois la quantité d'énergie que vous utilisez ou la quantité de nourriture que vous jetez, ce qui peut vous inciter à vous arrêter, à réfléchir et à changer votre comportement", explique Mme Amel.

Nombre de ces changements pro-environnement temporaires sont des effets secondaires inattendus de notre réaction aux risques causés par le coronavirus, plutôt que d'être motivés par notre souci de la planète.

Cependant, si nous continuons à marcher et à faire du vélo, cela pourrait signifier que nous adopterons d'autres comportements favorables à la planète, ce que les psychologues de l'environnement appellent "l'effet d'entraînement".

Par exemple, le recyclage des plastiques peut favoriser notre identité de personne soucieuse de protéger notre planète, ce qui pourrait nous donner envie de manger moins de viande.

Toutefois, Jo Hale, chercheur à l'University College London qui étudie la durabilité et la santé dans les environnements urbains, avertit que si nous participons à une activité pro-environnementale, nous pouvons avoir le sentiment d'avoir le droit moral de nous arrêter là, une tendance connue sous le nom de "parti pris à action unique".

En cochant la case "durable", nous pouvons penser que nous avons joué notre rôle.

Comment le confinement nous a changé... et le monde qui nous entoure

Copyright de l’image Emily Kasriel Image caption Le sentiment d'émerveillement ressenti dans la nature pourrait être l'un des mécanismes par lesquels le temps passé à l'extérieur influe sur la façon dont nous agissons envers l'environnement.

L'un des effets de tout faire au niveau local pendant la période de confinement a conduit beaucoup d'entre nous à passer plus de temps dans la nature, avec d'énormes bienfaits pour notre bien-être.

Google Trends montre que, pendant les périodes de confinement, le nombre de recherches en ligne pour "les bruits d'oiseaux", "identifier les arbres" et "les plantes" a doublé par rapport à l'année précédente.

Les recherches indiquent que cette plus grande immersion dans la nature peut également modifier notre attitude envers l'environnement.

Matthew White, psychologue de l'environnement à l'université d'Exeter, a mené une étude à grande échelle avant la Covid 19 qui a révélé une corrélation positive entre notre exposition à la nature et les comportements pro-environnement comme planter des arbres ou la gestion des haies pour les oiseaux.

L'un des mécanismes par lesquels le contact avec la nature peut nous encourager à prendre davantage de mesures écologiques est peut-être le sentiment d'émerveillement que nous éprouvons lorsque nous passons du temps dans la nature, selon les premières recherches.

En ce qui concerne l'atténuation du réchauffement climatique, l'accent a toujours été mis sur les changements de comportements individuels mais le public exige maintenant que l'industrie et le gouvernement fassent leur part Jessica Long

Cette nouvelle perspective peut nous encourager à nous comporter de manière plus généreuse envers les autres et envers notre planète.

Toutefois, M. White souligne que cette corrélation entre le contact avec la nature et les comportements pro-environnement ne se vérifie pas lorsqu'il s'agit de nos vacances.

Les recherches menées avant la Covid indiquent que le fait de passer du temps dans la nature n'a aucune incidence sur notre volonté de prendre l'avion pour un séjour.

Il existe également d'autres défis importants à relever pour changer de comportement.

De New Delhi à Los Angeles, nous sommes nombreux à avoir profité d'un ciel plus clair et d'une atmosphère moins polluée grâce à la réduction de nos déplacements et de nos émissions pendant les périodes de confinement, mais des recherches approfondies soulignent que le bon sens nous dit que les vieilles habitudes ont la vie dure.

"Il y a de bonnes raisons de croire que dès que la vie reprend son cours, les gens reprennent leurs vieilles habitudes, comme celle de sauter automatiquement dans leur voiture", déclare Wendy Wood, professeur à l'université de Californie du Sud, experte mondialement reconnue en matière d'habitudes et auteur du livre Good Habits, Bad Habits.

Tournant

Copyright de l’image Emily Kasriel Image caption Les politiques environnementales qui sont initialement impopulaires gagnent souvent le soutien du public après leur mise en œuvre.

Toutefois, M. Wood pense que la perturbation massive de nos habitudes causée par la pandémie pourrait nous donner l'occasion de passer à un mode de vie plus durable, mais seulement si les dirigeants sont prêts à prendre des mesures radicales pour modifier les signaux qui nous entourent.

M. Wood fait partie d'un conseil consultatif du métro de Los Angeles et s'efforce d'aider les habitants de cette ville à abandonner leur voiture et à prendre l'habitude d'utiliser les transports en commun.

Cependant, comme les transports en commun ne sont pas une option viable pour l'instant, on cherche d'autres alternatives durables.

"Mon appel à l'autorité de transport est de commencer à ouvrir les rues aux scooters, aux vélos et aux piétons", dit-elle, "mais jusqu'à présent, ils n'ont accepté d'ouvrir que 32 kilomètres de route, une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux autoroutes de Los Angeles".

Les recherches indiquent également que si les responsables politiques peuvent penser qu'il est difficile, à un moment aussi perturbateur, de mettre en œuvre des politiques qu'ils jugent impopulaires, nombre de ces politiques, qu'il s'agisse de faire payer les sacs en plastique ou de mettre en place une taxe d'embouteillage, recueillent souvent beaucoup plus de soutien lorsqu'elles sont mises en œuvre, car les gens peuvent en constater les avantages pour leur ville et leur environnement.

Une relance écologique

Bien entendu, les gouvernements ne sont pas les seuls à pouvoir encourager les changements environnementaux positifs mis en œuvre pendant le confinement.

M. Hale souligne l'opportunité pour les entreprises de mettre en œuvre des politiques durables en réponse aux expériences de confinement.

La société technologique Twitter a permis à tout son personnel de travailler à domicile indéfiniment.

La société mondiale de conseil en gestion McKinsey, qui conseille les PDG de certaines des plus grandes entreprises du monde, a incité les entreprises à saisir le moment de la décarbonisation, en faisant valoir que les entreprises ont de nouvelles possibilités de "rendre leurs activités plus résistantes et plus durables, car elles expérimentent par nécessité".

Il existe également une interaction étroite entre les actions des entreprises et des gouvernements.

Un certain nombre de grandes entreprises ont écrit au gouvernement britannique, l'incitant à rendre la relance économique verte.

Un récent sondage mondial Ipsos Mori a révélé que le public reconnaît que les individus ne sont pas les principaux acteurs dans l'histoire du changement climatique.

"On a toujours mis l'accent sur le changement de comportement individuel lorsqu'il s'agit d'atténuer le réchauffement climatique, mais maintenant le public exige que les industriels et le gouvernement fassent leur part", explique Jessica Long, responsable du développement durable chez Ipsos Mori. Dans le sondage de mai 2020, trois personnes sur quatre interrogées dans 16 pays s'attendent à ce que leur gouvernement fasse de la protection de l'environnement une priorité lors de la planification de la reprise après la pandémie de coronavirus.

Selon Long, dans tous les pays où Ipsos Mori a réalisé un sondage en 2019, "l'environnement était le premier problème mondial". Quatre personnes interrogées sur cinq ont estimé que nous nous dirigeons vers une catastrophe environnementale".

Ce qui a pris Long et ses collègues sondeurs par surprise, ce sont les résultats du récent sondage qui indique que la Covid-19 n'a pas changé la situation.

Plus de 70 % des personnes interrogées dans le monde entier déclarent qu'à long terme, le climat est une crise aussi grave que la Covid-19. En avril 2020, plus de la moitié des sondés à l'international a déclaré qu'il ne voterait pour un parti politique dont les politiques ne traitent pas sérieusement du changement climatique.

Les dirigeants politiques sont-ils prêts à prendre des mesures plus radicales pour protéger la planète et lutter contre le changement climatique d'origine humaine ?

Ce défi est d'autant plus pertinent que nombre d'entre eux sont en train d'aborder l'un des paysages économiques les plus difficiles de mémoire d'homme, parallèlement au chômage de masse.

En outre, de nombreuses personnes ayant le sentiment que les transports publics ne sont plus sûrs, des pressions s'exercent pour que les voitures particulières bénéficient d'une plus grande liberté en ville, ce qui pourrait réduire à néant les améliorations durables apportées aux villes ces dernières décennies.

Qui participera aux changements ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption La maire de Melbourne, Sally Capp, s'est engagée à agir pour le climat

En avril, Emmanuel Macron, le président français, s'est adressé au Financial Times en pleine période de confinement.

"Nous sommes tous confrontés au besoin profond d'inventer quelque chose de nouveau, car c'est tout ce que nous pouvons faire", a-t-il affirmé. "Nous avons arrêté la moitié de la planète pour sauver des vies, il n'y a pas de précédent pour cela dans notre histoire", a-t-il poursuivi. Les gens ont compris "que personne n'hésite à faire des choix très profonds et brutaux lorsqu'il s'agit de sauver des vies", selon le président français. C'est la même chose pour le risque climatique", a-t-il ajouté.

Cependant, cette promotion publique d'une remise à plat radicale n'a pas convaincu certains membres écologistes du propre parti de M. Macron, qui ont depuis abandonné leur chef pour créer un nouveau parti plus à gauche et plus écologique.

Peut-être que le changement sera impulsé par les villes, et non par les pays.

Mark Watts dirige le C40, un réseau de mégapoles mondiales qui s'est engagé à lutter contre le changement climatique. Depuis la Covid-19, il convoque toutes les deux semaines une réunion des maires des grandes villes pour discuter de la lutte contre l'épidémie et de la manière de gérer une reprise verte.

"Les maires considèrent que cette fois-ci, le jeu a changé du tout au tout. Cette expérience de l'épidémie aura été la plus grande pression que la plupart de ces personnes auront subie, car des centaines de milliers de personnes sont mortes dans leurs villes. Mais avec la confiance accrue du public dans le gouvernement, ils sentent que c'est le moment où ils doivent être forts et audacieux pour prendre des mesures radicales afin de protéger notre environnement", dit Watts.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a deux ans, la maire de Melbourne, Sally Capp, s'est engagée à agir pour le climat, en déclarant une urgence climatique et de biodiversité en 2019.

Cependant, Covid-19 lui a donné la permission d'accélérer radicalement les améliorations environnementales de sa ville.

"Nous mettons en œuvre certaines de nos ambitions en matière de pistes cyclables en une année, des améliorations qui devaient avoir lieu sur une décennie", dit-elle.

La ville vient également d'annoncer qu'elle plantera 150 000 arbres, arbustes et plantes au cours des six prochains mois, ce qui représente un reboisement sans précédent du paysage de Melbourne, contrairement aux mesures bien plus timides prises avant la conférence de Copenhague.

Comme l'a expliqué Mme Capp avec un sourire dans la voix, "Maintenant, j'ai plus d'audace".

Coécrit par Kate Provornaya

Les émissions dues aux déplacements nécessaires pour faire ce reportage étaient de 0 kg de CO2, car l'auteur a interrogé des sources à distance. Les émissions numériques de cette histoire sont estimées entre 1,2 et 3,6 g de CO2 par page vue.