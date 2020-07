Coronavirus en Corée du Nord : Kim Jong-un annonce "un succès éclatant"

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Les médias d'État ont déclaré que Kim avait mis en garde contre un assouplissement hâtif des restrictions

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a salué le "succès éclatant" de son pays dans la gestion de Covid-19, selon l'agence de presse d'Etat KCNA.

S'exprimant lors d'une réunion du Politburo, M. Kim a déclaré que le pays avait "empêché l'incursion du virus malin et maintenu une situation stable".

La Corée du Nord a fermé ses frontières et mis des milliers de personnes en confinement il y a six mois, alors que le virus se propageait à travers le monde.

Elle affirme n'avoir aucun cas de virus, bien que les analystes disent que c'est peu probable.

M. Kim aurait "analysé en détail les six mois d'action nationale d'urgence contre l'épidémie" lors d'une réunion du Politburo jeudi. Il a déclaré que le succès de la lutte contre le virus a été "obtenu grâce à la direction clairvoyante du Comité central du Parti".

Mais il a souligné l'importance de maintenir "une alerte maximale sans... relâchement sur le front anti-épidémique", ajoutant que le virus était toujours présent dans les pays voisins.

"Il a averti à plusieurs reprises qu'un relâchement hâtif des mesures anti-épidémiques entraînerait une crise inimaginable et irrémédiable", a déclaré le rapport du KCNA vendredi.

Le coronavirus s'est-il répandu en Corée du Nord ?

Personne ne le sait vraiment. Le pays est fermé depuis le 30 janvier. Très peu de personnes ont réussi à y entrer ou à en sortir.

La Fédération internationale de la Croix-Rouge a envoyé des volontaires dans la zone frontalière pour travailler sur les mesures de prévention du virus et il y a eu un certain nombre de rumeurs de cas non confirmés dans le pays.

Mais la plupart des comptes rendus de la vie dans la capitale ces dernières semaines semblent montrer que la vie se déroule normalement.

Quelle que soit la réalité de la situation, Pyongyang veut paraître confiant qu'il a vaincu le Covid-19.

Sur le plan intérieur, c'est un message fort que les mesures strictes prises par Kim Jong-un pour tenir le virus à distance ont fonctionné.

Le reste du monde pourrait être en proie à une pandémie et M. Kim veut que son peuple sache qu'il l'a sauvé de cette situation.

Mais cela a eu un coût. Tout le trafic frontalier a été interrompu. Cela signifie qu'il est impossible d'acheminer des fournitures essentielles dans cet État appauvri.

Selon des sources diplomatiques, des stocks d'équipements de protections individuels et de fournitures médicales, y compris de vaccins, stockés à la frontière, ne pouvaient pas être acheminés.

De nombreux rapports ont fait état d'achats de marchandises internationales dans les grands magasins de Pyongyang, dans un climat de panique. Les étagères ont été vidées, car les produits sont soumis à des restrictions.

Il convient également de noter que seuls 12 transfuges sont arrivés en Corée du Sud entre avril et juin de cette année - le nombre le plus bas jamais enregistré.

La population nord-coréenne ne souffre peut-être pas du coronavirus, mais elle est maintenant encore plus coupée du monde extérieur.

Masques obligatoires en Corée du Nord

Copyright de l’image Reuters

Fin janvier, la Corée du Nord a rapidement pris des mesures pour lutter contre le virus, en fermant ses frontières et en mettant ensuite en quarantaine des centaines d'étrangers dans la capitale, Pyongyang.

Elle a également mis des dizaines de milliers de ses propres citoyens en confinement et a fermé les écoles.

La Corée du Nord a maintenant rouvert des écoles, mais a maintenu l'interdiction des rassemblements publics et a rendu obligatoire le port de masques dans les lieux publics, a déclaré un rapport de Reuters le 1er juillet, citant un responsable de l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS a également indiqué que le pays n'a testé que 922 personnes pour le virus, toutes ayant été testées négatives.

La Corée du Nord, qui partage une longue frontière avec la Chine, soutient depuis longtemps qu'elle n'a pas souffert d'un seul cas de coronavirus.

Cependant, Oliver Hotham, rédacteur en chef du site d'information spécialisé NK News, a déclaré à la BBC plus tôt cette année que ce n'était probablement pas vrai.

"Il est très peu probable qu'elle n'ait pas connu de cas parce qu'elle a des frontières avec la Chine et la Corée du Sud. [Surtout avec la Chine], étant donné l'importance du commerce transfrontalier... Je ne vois vraiment pas comment il est possible qu'ils aient pu l'empêcher", a-t-il déclaré.

"[Mais] ils ont vraiment pris des précautions très tôt [donc] je pense qu'il est possible qu'ils aient complètement évité une épidémie", ajoute-t-il.