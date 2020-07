Des supermarchés boycottent des produits faits avec des noix de coco cueillies par des singes

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Les singes mâles sont capables de ramasser jusqu'à 1000 noix de coco par jour, dit Peta.

Un certain nombre de supermarchés ont retiré de leurs rayons une partie de l'eau et de l'huile de coco après qu'il soit apparu que les produits étaient faits avec des fruits cueillis par des singes.

Les singes sont arrachés à la nature et entraînés à ramasser jusqu'à 1 000 noix de coco par jour, selon l'organisation People for the Ethical Treatment of Animals (Peta).

Le groupe de défense des animaux a déclaré que les macaques à queue de cochon en Thaïlande étaient traités comme des "machines à cueillir des noix de coco".

En réponse, Waitrose, Ocado, Co-op et Boots ont juré d'arrêter de vendre certaines marchandises. Pendant ce temps, Morrisons a déclaré qu'il avait déjà retiré de ses rayons les produits fabriqués avec des noix de coco cueillies par des singes.

Dans une déclaration, Waitrose a déclaré "Dans le cadre de notre politique de protection des animaux, nous nous sommes engagés à ne jamais vendre sciemment des produits issus du travail des singes."

"En tant que détaillant éthique, nous n'autorisons pas l'utilisation du travail des singes pour obtenir des ingrédients pour nos produits", indique Co-op.

Dans un tweet publié vendredi, l'écologiste Carrie Symonds, fiancée du Premier ministre, appelle tous les supermarchés à boycotter les produits.

"Nous sommes en train de revoir nos catalogues et d'enquêter sur cette question complexe avec nos fournisseurs" informe Sainsbury's.

Asda pour sa part souligne que l'enseigne attend de ses fournisseurs qu'ils respectent en permanence les normes de production les plus élevées. "Nous ne tolérerons aucune forme d'abus sur les animaux dans notre chaîne d'approvisionnement", estime Asda.

Elle s'est engagée à retirer certaines marques de ses rayons tant qu'elle n'aura pas enquêté sur les allégations de cruauté envers les animaux.

Mme Symonds s'est ensuite à nouveau exprimée sur Twitter pour inciter Tesco à prendre un engagement similaire : "Allez @Tesco ! A vous de jouer ! S'il vous plaît, arrêtez aussi de vendre ces produits", écrit-ellle.

"Notre lait de coco et notre eau de coco de marque propre n'utilisent pas de produits récoltés par des singe dans leur production et nous ne vendons aucun des produits de marque identifiés par Peta. Nous ne tolérons pas ces pratiques et nous retirerons de la vente tout produit dont on sait qu'il a été fabriqué avec de la main-d'œuvre de singe", indique Tesco.

1 000 noix de coco par jour

Peta a déclaré avoir trouvé huit fermes en Thaïlande où les singes étaient obligés de cueillir des noix de coco pour les exporter dans le monde entier.

Les singes mâles sont capables de ramasser jusqu'à 1000 noix de coco par jour, dit Peta. On pense qu'un humain peut en cueillir environ 80.

Elle dit avoir également découvert les "écoles de singes", où les animaux étaient entraînés à cueillir des fruits, ainsi qu'à faire du vélo ou à jouer au basket pour le divertissement des touristes.

"Les animaux de ces installations - dont beaucoup sont capturés illégalement alors qu'ils étaient bébés - présentaient des comportements stéréotypés indiquant un stress extrême", a déclaré Mme Peta.

"Les singes étaient enchaînés à de vieux pneus ou confinés dans des cages à peine assez grandes pour qu'ils puissent se retourner", ajoute-t-elle.

"Un singe en cage sur un lit de camion a été vu secouant frénétiquement les barreaux de la cage dans une tentative futile de s'échapper, et un singe hurlant sur une corde a désespérément essayé de s'enfuir d'un maître-chien", raconte-t-elle.

Dans un cas, l'organisation a été informée que les singes se feraient arracher les canines s'ils essayaient de mordre les maîtres-chiens.

"Ces animaux curieux et très intelligents sont privés de stimulation psychologique, de compagnie, de liberté et de tout ce qui pourrait faire que leur vie vaille la peine d'être vécue, tout cela pour qu'ils puissent être utilisés pour ramasser des noix de coco", a déclaré la directrice de Peta, Elisa Allen.

"Peta appelle les gens décents à ne jamais soutenir l'utilisation du travail des singes en évitant les produits à base de noix de coco en provenance de Thaïlande", ajoute Elisa Allen.