L'avocate qui a refusé un salaire de 200 000 $ et choisi de défendre les femmes yasidis

Copyright de l’image Rez Gardi Image caption Rez Gardi utilise son expertise juridique pour lutter pour la justice des femmes qui ont été asservies et violées

Rez Gardi, né de parents kurdes dans un pauvre camp de réfugiés, travaille dur et obtient un diplôme de droit à Harvard. Elle racontd à la BBC comment elle a tourné le dos à une carrière juridique lucrative aux États-Unis pour se battre pour que justice soit rendu aux femmes Yazidi, enlevées, vendues et violées par des militants de Daesh dans son pays natal, l'Irak.

Un salaire de départ de 200 000 dollars. C'est l'offre d'emploi d'un grand cabinet d'avocats que Rez Gardi a refusée. Elle avait une cause à défendre.

"Dans un océan de tentations de gros salaires et d'emplois dans les entreprises prestigieuses, je devais constamment me rappeler que j'ai un but plus important qu'un style de vie luxueux", déclare Rez Gardi à la BBC.

"J'ai fait mon droit pour une raison précise... Je voulais comprendre le pouvoir du droit pour créer un changement positif", ajoute-t-elle.

Rez a rejoint le combat pour la justice des femmes qui ont été systématiquement enlevées, vendues et violées par le groupe État islamique (IS) (Daesh), ce qui a une signification personnelle pour elle.

"Mes parents ont fui cette région et m'ont emmenée à l'autre bout du monde, mais je suis quand même retournée là où ils ont commencé".

Grandir avec les injustices

Copyright de l’image Rez Gardi Image caption Rez dit que les souffrances des Yazidis sont incompréhensibles

Rez est né dans un camp de réfugiés au Pakistan en 1991. Ses parents sont des Kurdes d'Irak, et elle grandit en entendant les histoires de membres de sa famille, de voisins et d'amis qui ont péri sous le régime de Saddam Hussein. A sept ans, sa famille déménage en Nouvelle-Zélande. Elle excelle dans les études et l'année dernière, elle a obtenu son diplôme à la faculté de droit de Harvard.

"Les circonstances dans lesquelles je suis née ont façonné mon intérêt pour l'égalité, la justice et les droits de l'homme", dit-elle. "J'ai vécu et j'ai été témoin de l'injustice et du déni des droits de l'homme bien avant de savoir ce que ces concepts signifiaient", raconte-t-elle.

Cela aurait pu être moi

Elle recueille désormais méticuleusement des témoignages dans le nord de l'Irak, à proximité du lieu des atrocités notoires de 2014.

Copyright de l’image Rez Gardi Image caption Rez se concentre sur les témoignages de femmes qui n'ont pas encore parlé aux médias

Lorsque les forces du groupe État islamique ont pris le pouvoir dans la région, elles ont pris pour cible un groupe ethnico religieux qui a fait l'objet d'une attention particulière : les Yazidis, une communauté ancienne comptant environ un demi-million de personnes. Ils étaient considérées comme des hérétiques, voire des sous-hommes, par les djihadistes de Daesh.

Un assaut éclair des militants a fait fuir des milliers de villageois terrifiés près du mont Sinjar. Des centaines d'entre eux ont cherché refuge à flanc de montagne, mais beaucoup sont morts dans la chaleur torride.

La plupart des hommes en âge de combattre qui ont été capturés ont été sommairement exécutés. Un rapport de la London School of Economics publié l'année dernière estime que "10 000 Yazidis ont été tués ou kidnappés pendant l'assaut".

Pour les femmes et les filles rassemblées par Daesh, un véritable enfer les attendait.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des milliers de Yazidis ont fui les attaques de Daesh

"Lorsque je suis assise devant une survivante, écoutant son histoire, je ne peux m'empêcher de ressentir l'immense tristesse qu'elle a dû traverser cette épreuve et d'éprouver une énorme colère."

La sauvagerie de Daesh a secoué Rez au plus profond d elle même.

"Je ne peux m'empêcher de penser que cela aurait pu m'arriver à moi, à ma soeur, à ma mère et à mes nièces. Pourquoi quelqu'un devrait-il vivre cela ?" dit-elle.

Crimes de guerre

Lier ces crimes à des individus et fournir des preuves est une tâche formidable.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Certains Yazidis ont fui vers la Syrie, avant de retourner en Irak

Rez Gardi se concentre spécifiquement sur les femmes qui n'ont pas encore été contactées par les médias et les autres groupes de défense des droits de l'homme.

"Les femmes yazidis peuvent se rappeler combien de fois elles ont été victimes de la traite et où elles ont été détenues. Elles peuvent également témoigner des viols et des violences sexuelles qu'elles ont subis. Elles peuvent identifier les hommes de Daesh", raconte Rez.

Daesh était un groupe très bien organisé et Rez explique qu'il y avait un schéma clair dans la façon dont ils ont essayé d'anéantir le peuple Yazidi.

"Ils ont séparé les hommes des femmes, puis les femmes âgées des plus jeunes. En effet, les jeunes femmes célibataires valaient plus, vendues comme esclaves sexuelles. Beaucoup d'hommes et de femmes plus âgés ont été tués sur place", souligne-t-elle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans certains cas, des villages entiers ont été abandonnés après que les militants aient fait des avancées rapides

Elle espère qu'une enquête plus approfondie permettra d'engager des poursuites contre des militants individuellement.

"C'est confidentiel et très sensible. Je ne recueillerai les témoignages que des femmes qui sont en mesure de les fournir. Certaines sont trop traumatisées pour parler même maintenant".

Son travail sur le terrain a révélé que la culpabilité pénale n'est pas limitée aux militants.

"Certains Arabes de la région de Mossoul - des hommes qui étaient riches et puissants - ont acheté des femmes."

Campagne pour la justice

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nadia Murad (à droite) et l'avocate des droits de l'homme Amal Clooney se sont adressées au Conseil de sécurité de l'ONU

Nadia Murad fait partie de ceux qui ont été capturés, torturés et violés par les militants en 2014. Elle n'avait que 21 ans à l'époque.

Cette militante acharnée a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 mais, comme la plupart des Yazidis, elle n'a reçu aucune justice.

"Certains des suspects sont détenus en Irak, d'autres en Syrie et d'autres encore en Europe. Dans certains cas, les preuves sont suffisamment solides pour être présentées à un tribunal", a déclaré M. Rez.

Mais la Syrie est toujours prisonnière de la guerre civile et le système juridique irakien est également problématique. Il n'est tout simplement pas équipé pour faire face à des crimes tels que la torture sexiste, le génocide et les crimes contre l'humanité, selon une ONG basée aux États-Unis, Global Justice Centre.

Poursuites judiciaires

Malgré ces lacunes, un tribunal irakien a récemment condamné à mort un militant de Daesh pour avoir violé une jeune fille yazidi, Ashwaq Haji, alors qu'elle avait 14 ans.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'homme qui a asservi et violé Ashwaq Haji a finalement été condamné à la peine de mort en Irak

Ashwaq est revenue d'Allemagne, où elle vit actuellement, pour témoigner contre son bourreau.

En avril 2020, un tribunal allemand a commencé à entendre une affaire contre un homme accusé d'avoir réduit en esclavage une mère et sa fille, puis d'avoir tué la fillette de 5 ans en la menottant à une fenêtre sous une chaleur torride.

C'est la première affaire impliquant des victimes Yazidi en Europe.

"La justice prendra des années. La collecte de preuves elle-même sera un long processus. Mais nous avons connu quelques succès. Cela me donne de l'espoir".

Les leçons de l'histoire familiale

Rez est optimiste, malgré l'histoire de sa famille qui a souffert sous le régime de Saddam Hussein.

Copyright de l’image Rez Gardi Image caption Rez est retournée dans son pays natal

"Ma grand-mère et les deux jeunes sœurs de ma mère ont été tuées dans une attaque chimique, et mon grand-père a été handicapé à cause de cela. Ma mère a été témoin de la mort de sa mère et est devenue le chef de sa famille à l'âge de 10 ans", a-t-elle déclaré.

Human Rights Watch estime qu'entre 50 000 et 100 000 Kurdes ont été tués en 1988. Des sources kurdes estiment ce chiffre à 180 000.

L'exécution précipitée de Saddam a privé les Kurdes de leur chance de demander justice, affirme Rez, et signifie qu'il n'a jamais été officiellement inculpé pour ce qu'elle considère comme un génocide.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Rez est fière de son héritage kurde

"C'est pourquoi je peux m'identifier à la souffrance des Yazidis. Quand je me bats pour eux, j'ai l'impression de me battre pour le peuple kurde tué par Saddam", ajoute-t-elle.

En dépit des lourdes pertes subies par les Kurdes, elle considère les Yazidis comme une communauté beaucoup plus vulnérable.

"Les Kurdes Yazidis sont une minorité au sein d'un groupe minoritaire, la situation est donc encore plus exacerbée".

Plus jamais

L'ONU a constitué une commission d'enquête pour examiner les atrocités commises par daesh.

Copyright de l’image Rez Gardi Image caption Covid-19 a entravé sa capacité à rencontrer les victimes et à recueillir des preuves

En plus de la qualité des preuves, elle espère que la mémoire collective du monde contribuera à renforcer le soutien à la chasse aux auteurs de Daesh.

"Lorsque Saddam a tué des enfants kurdes avec des armes chimiques, la nouvelle a mis longtemps à parvenir au monde. Le monde entier a vu ce qui est arrivé aux Yazidis", dit-elle.

Elle souhaite aussi que les femmes yazidis obtiendront justice, ce qui profitera également aux générations futures.

Outre la guérison des personnes concernées, elle estime que la justice a un effet dissuasif.

"Nous devons nous battre pour un monde meilleur afin que de telles choses ne se reproduisent plus jamais".