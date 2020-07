Comment trouver ces "invisibles" qui ne figurent pas sur les cartes ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il n'y a peu de cartes des zones rurales du Rwanda

"Il y a environ deux milliards de personnes dans le monde qui n'apparaissent pas sur une vraie carte", déclare Ivan Gayton de l'organisation humanitaire OpenStreetMap.

"Il est honteux qu'en tant que cartographes, nous ne nous intéressions pas assez à ces personnes pour savoir où elles se trouvent. Des gens vivent et meurent sans apparaître dans aucune base de données".

Connu sous le nom de "Wikipédia pour les cartes", tout le monde peut télécharger OpenStreetMap et l'éditer également.

"C'est une situation étonnante où n'importe qui peut la détruire, n'importe qui peut y ajouter des informations, mais nous avons fini par obtenir une carte qui est la plus à jour dans certains endroits".

Selon M. Gayton, c'est la carte la plus complète et la plus précise pour de nombreuses régions du monde, en particulier dans l'Afrique rurale, où le sous-investissement signifie qu'en dehors des villes, il y a souvent des zones blanches où vivent des millions de personnes.

Alors que nous sommes assis au Rwanda, M. Gayton fait un geste au loin : "ce n'est pas très loin d'ici, en République démocratique du Congo, juste de l'autre côté de la frontière, où l'information s'arrête pratiquement. Ce n'est pas comme si les gens ne vivaient pas là, ils ne sont tout simplement pas enregistrés".

Copyright de l’image Ivan Gayton Image caption Ivan Gayton a travaillé sur les efforts de cartographie lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-15

Alors pourquoi est-ce important ?

M. Gayton dit que cela peut être une question de vie ou de mort. "Si vous prenez une épidémie comme le virus Ebola ou le nouveau coronavirus, la recherche des contacts est le moyen d'arrêter les épidémies. Ce n'est pas le traitement, c'est la santé publique et les données cartographiques qui le rendent possible".

Il a travaillé sur les efforts de cartographie lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-15, et a constaté que le manque de données causait des problèmes critiques dans la localisation des points chauds de la maladie.

"Si vous entrez dans un établissement de santé n'importe où dans le monde avec une maladie transmissible, on vous demandera d'où vous venez. Dans le monde à faible revenu, vous n'avez pas toujours de système pour décrire cet endroit".

Copyright de l’image Ivan Gayton Image caption Un centre de traitement Ebola enSierra Leone

Liz Hughes, directrice générale de Map Action, est également passionnée par cette question. Son organisation aide à fournir des cartes aux organismes d'aide et aux gouvernements, en utilisant à la fois la technologie et des bénévoles.

Elle cite des exemples tels que les inondations, pour lesquelles il est urgent de disposer de cartes à jour. "Nous pouvons déterminer où se trouve le besoin le plus critique, et l'aide peut alors être mieux ciblée en cas de catastrophe naturelle ou d'épidémie".

Les grandes entreprises technologiques ont investi des sommes énormes dans leurs efforts de cartographie, mais Ivan Gayton affirme qu'il y a un net fossé en termes de priorité. "Il n'y a pas beaucoup d'incitations commerciales pour que Google identifie le Starbucks le plus proche en République démocratique du Congo", dit-il.

Les cartes sont les éléments de base du développement économique. Sans cartes précises, ce n'est pas seulement la navigation de A à B qui peut être difficile - les tâches essentielles d'une bonne planification des logements et des infrastructures peuvent être impossibles.

Copyright de l’image Rumani Huria Image caption Dar es Salaam s'urbanise rapidement

Edward Anderson, de la Banque mondiale, a travaillé sur les efforts de cartographie au cours des dix dernières années, d'abord dans le Pacifique, et maintenant en Afrique. Il explique que traditionnellement, les cartes étaient établies au niveau national et qu'il pouvait s'écouler des années entre un relevé, la production et la mise en service de la carte.

"Les villes sont particulièrement problématiques, car nous assistons à une urbanisation très rapide et au taux d'urbanisation non planifiée le plus rapide de l'histoire. Environ 80 % de la croissance des zones urbaines n'est pas planifiée et 70 % des nouveaux résidents des villes s'installent dans des bidonvilles".

"Très souvent, les cartes que les urbanistes doivent utiliser datent de 10 ans". Cela signifie, dit-il, que les autorités sont toujours en train de rattraper leur retard.

Freddie Mbuya, entrepreneur tanzanien, est l'un de ceux qui tirent profit de la nécessité de la cartographie. Les compagnies minières le paient pour qu'il cartographie leurs terres à l'aide de drones. Ce type de cartographie détaillée doit être réalisé fréquemment, souvent dans des zones difficiles d'accès.

Selon lui, les entreprises technologiques mondiales n'ont pas intérêt à dresser des cartes à l'échelle locale dans les zones rurales d'Afrique, ce qui prendrait beaucoup de temps et serait coûteux.

Copyright de l’image African Drone Forum Image caption Freddie Mbuya, entrepreneur tanzanien, est l'un de ceux qui tirent profit de la nécessité de la cartographie.

"Google et Apple maps ne font pas la différence entre une bonne route et une mauvaise route - mais c'est tellement important", dit-il.

M. Mbuya ajoute que les titres de propriété foncière sont également essentiels pour le développement. "La terre est la clé de la lutte contre la pauvreté. Mais comment pouvons-nous y parvenir si nous ne savons pas où se trouvent nos terres ? Si la terre n'est pas titrée, nous ne pouvons pas en tirer profit. La plupart des terres de ma famille ont été perdues ou ne sont pas mises en valeur - nous avons besoin que les terres soient arpentées et formalisées... afin que nous puissions aller à la banque et obtenir un prêt avec un morceau de papier disant que je possède ces terres".

Le géographe écossais Paul Georgie est le fondateur de la société de cartographie Geo Geo.

Il affirme que dans la société numérique actuelle, ne pas figurer sur une carte revient à être invisible. "Même le simple fait d'avoir votre maison, votre hutte ou votre village sur une carte, avec les routes associées, est vital pour le gouvernement pour aider à la planification".

Il a travaillé sur un projet en Tanzanie visant à mettre en place des réseaux énergétiques dans les communautés isolées.

Copyright de l’image Map Action Image caption "Alors que nous travaillions sur la réponse au virus Ebola, nous ne pouvions même pas trouver de cartes montrant où se trouvaient les routes, et de là est née la Carte manquante", explique Liz Hughes

L'étiquetage et le remplissage des zones en blancs sont également réalisés par des volontaires du monde entier.

Liz Hughes, de Map Action, explique : "dans des endroits comme la Sierra Leone, alors que nous travaillions sur la réponse au virus Ebola, nous ne pouvions même pas trouver de cartes montrant où se trouvaient les routes, et de là est née la Carte manquante".

Une fois par mois, dans des villes comme Londres et New York, des passionnés se réunissent pour travailler sur ces cartes, en utilisant des données ouvertes et des contributions volontaires pour aider à remplir les zones en blancs.

Map Action travaille également à la formation des bénévoles sur place.

"Nous formons les gens à savoir ce qui pourrait être nécessaire sur le terrain. Un exemple serait Ebola en Sierra Leone. Nous avons travaillé avec le conseiller britannique en matière de santé pour déterminer où il serait préférable d'installer des points d'eau pour se laver les mains", explique Mme Hughes.

Les volontaires sont utilisés dans des projets communautaires à travers l'Afrique, y compris à Dar es Salaam, cette ville de Tanzanie qui s'urbanise rapidement.

Copyright de l’image Chris Morgan Image caption Un volontaire - Dar es Salaam

Ici, des étudiants se portent volontaires pour un projet appelé Ramani Huria map, qui utilise des applications simples sur les smartphones dans les nombreuses zones non cartographiées où le drainage et les inondations sont des problèmes fréquents et mortels. Ces applications aident les autorités locales à repérer les endroits où des épidémies de choléra peuvent se produire dans des groupes de zones.

Selon Edward Anderson, de la Banque mondiale, la cartographie réalisée par les communautés locales permet d'obtenir des informations immédiates et précieuses.

"Nous devons actualiser les données sur une base annuelle ou trimestrielle, de manière ascendante. Presque chaque adulte urbain a désormais accès à un smartphone. Nous pouvons donc utiliser les données collectées par la communauté pour mettre à jour nos connaissances sur les zones informelles.

"Elles ne sont pas planifiées, mais il est clair que les gens connaissent le nom des rues et que les points d'eau et les toilettes communes ne figurent sur aucune carte".

Copyright de l’image Map Action

Mais Ivan Gayton reconnaît que l'argument de santé publique en faveur d'une cartographie complète ne convainc pas tout le monde. Ce sera, dit-il, une incitation économique qui gagnera les cyniques.

"Le cas d'utilisation le plus convaincant pour le citoyen moyen est de prendre une pizza ou de commander un taxi. Je crois que, comme la technologie permet aux gens de ne pas passer une demi-journée à travailler là où se trouve leur chauffeur, ils le feront. Les gens veulent faire des affaires".