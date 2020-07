Coronavirus : pourquoi le Japon affiche un taux de mortalité mystérieusement bas ?

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Par habitant, le Japon compte plus de personnes âgées que tout autre pays du monde.

Le Japon n'a pas le taux de mortalité le plus bas pour le Covid-19 - dans la région, la Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et le Vietnam peuvent tous se targuer d'une mortalité plus faible.

Mais au début de l'année 2020, le Japon a connu moins de décès que la moyenne. Et ce, malgré le fait qu'en avril, Tokyo a connu un millier de "surmortalités" - peut-être dues à la maladie de Covid. Pourtant, pour l'ensemble de l'année, il est possible que le nombre total de décès soit en baisse par rapport à 2019.

Cela est particulièrement frappant car le Japon présente de nombreuses conditions qui le rendent vulnérable à la Covid-19, mais il n'a jamais adopté l'approche énergique de lutte contre le virus que certains de ses voisins ont adoptée.

Que s'est-il passé au Japon ?

Au plus fort de l'épidémie à Wuhan en février, lorsque les hôpitaux de la ville ont été débordés et que le monde a érigé des interdictions pour les voyageurs chinois, le Japon a maintenu les frontières ouvertes.

Au fur et à mesure de la propagation du virus, il est rapidement devenu évident que la Covid est une maladie qui tue principalement les personnes âgées et qui est massivement amplifiée par les foules ou les contacts étroits prolongés. Par habitant, le Japon compte plus de personnes âgées que tout autre pays. La population japonaise est également très dense dans les grandes villes.

Le Grand Tokyo compte 37 millions d'habitants, un chiffre ahurissant, et pour la plupart d'entre eux, la seule façon de se déplacer est de prendre les trains de la ville, dont la densité est notoirement élevée.

Et puis, il y a le refus du Japon de suivre les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui consiste à "tester, tester, tester". Aujourd'hui encore, le nombre total de tests PCR s'élève à seulement 348 000, soit 0,27 % de la population japonaise.

Le Japon n'a pas non plus connu un confinement de l'ampleur ou de la gravité de celui de l'Europe. Au début du mois d'avril, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Mais la demande de rester chez soi était volontaire. Il a été demandé aux entreprises non essentielles de fermer, mais il n'y a eu aucune sanction légale en cas de refus.

De nombreux champions de la stratégie anti-Covid, comme la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, ont eu recours à des mesures sévères, notamment la fermeture des frontières, un confinement strict, des tests à grande échelle et des quarantaines strictes - mais le Japon n'a rien fait de tout cela.

Pourtant, cinq mois après que le premier cas de Covid ait été signalé ici, le Japon compte moins de 20 000 cas confirmés et moins de 1 000 décès. L'état d'urgence a été levé, et la vie reprend rapidement son cours normal.

Il y a également de plus en plus de preuves scientifiques que le Japon a réellement contenu la propagation de la maladie - jusqu'à présent.

Le géant des télécommunications Softbank a effectué des tests d'anticorps sur 40 000 employés, qui ont montré que seulement 0,24% d'entre eux avaient été exposés au virus. Des tests aléatoires effectués sur 8 000 personnes à Tokyo et dans deux autres préfectures ont montré des niveaux d'exposition encore plus faibles. À Tokyo, seulement 0,1 % sont revenus positifs.

Lorsqu'il a annoncé la levée de l'état d'urgence à la fin du mois dernier, le Premier ministre Shinzo Abe a parlé avec fierté du "modèle japonais", laissant entendre que les autres pays devraient s'inspirer du Japon.

Le Japon a-t-il quelque chose de spécial ?

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Le Japon a un taux de dépistage relativement faible par rapport à des pays comme la Corée du Sud.

Si vous écoutez le vice-premier ministre Taro Aso, c'est grâce à la "qualité supérieure" des Japonais. Dans un commentaire désormais célèbre, M. Aso a déclaré que les dirigeants d'autres pays lui avaient demandé d'expliquer le succès du Japon.

"J'ai dit à ces personnes : "Entre votre pays et le nôtre, l'esprit (le niveau des gens) est différent". Et cela les a rendus sans voix et silencieux", a-t-il déclaré.

Traduit littéralement, mindo signifie "niveau des gens", bien que certains l'aient traduit par "niveau culturel".

C'est un concept qui remonte à l'époque impériale du Japon et qui dénote un sentiment de supériorité raciale et de chauvinisme culturel. M. Aso a été fermement condamné pour l'avoir utilisé.

Mais il ne fait aucun doute que de nombreux Japonais, et certains scientifiques, pensent qu'il y a quelque chose de différent au Japon - un soi-disant "facteur X" qui protège la population contre le Covid-19.

Il est peut-être pertinent que certains aspects des mœurs japonaises - peu de câlins et de baisers lors des salutations - constituent une distanciation sociale intégrée dans la culture, mais personne ne pense que c'est là l'explication.

Le Japon bénéficie-t-il d'une immunité spéciale ?

Le professeur Tatsuhiko Kodama de l'université de Tokyo - qui étudie la réaction des patients japonais au virus - pense que le Japon a peut-être déjà eu la Covid. Pas la Covid-19, mais quelque chose de similaire qui aurait pu laisser derrière lui une "immunité historique".

Voici comment il l'explique : Lorsqu'un virus pénètre dans le corps humain, le système immunitaire produit des anticorps qui attaquent l'agent pathogène envahissant.

Il existe deux types d'anticorps : l'IGM et l'IGG. Leur réaction peut montrer si une personne a déjà été exposée au virus ou à quelque chose de similaire.

"Dans une infection virale primaire (nouvelle), la réponse de l'IGM vient généralement en premier", me dit-il. "Ensuite, la réponse IGG apparaît plus tard. Mais dans les cas secondaires (exposition antérieure), le lymphocyte a déjà une mémoire, et donc seule la réponse IGG augmente rapidement", explique-t-il.

Alors, que s'est-il passé avec ses patients ?

"Quand nous avons regardé les tests, nous avons été étonnés... chez tous les patients, la réponse IGG est apparue rapidement, et la réponse IGM était plus tardive et faible. Il semblait qu'ils avaient été précédemment exposés à un virus très similaire.

"Il pense qu'il est possible qu'un virus de type Sars ait circulé dans la région auparavant, ce qui pourrait expliquer le faible taux de mortalité, non seulement au Japon, mais dans une grande partie de la Chine, de la Corée du Sud, de Taïwan, de Hong Kong et de l'Asie du Sud-Est.

Cette idée a été accueillie avec un certain scepticisme.

"Je ne sais pas comment un tel virus pourrait être limité à l'Asie", déclare le professeur Kenji Shibuya, directeur de la santé publique au Kings College de Londres et ancien conseiller principal du gouvernement.

Le professeur Shibuya n'écarte pas la possibilité de différences régionales en matière d'immunité ou de sensibilité génétique à la Covid. Mais il se méfie de l'idée d'un "facteur X" qui expliquerait les différences de mortalité.

Il pense que les pays qui ont obtenu de bons résultats dans la lutte contre la Covid l'ont fait pour la même raison - ils ont réussi à réduire considérablement la transmission.

Les Japonais ont commencé à porter des masques faciaux il y a plus de 100 ans, lors de la pandémie de grippe de 1919, et ils n'ont jamais vraiment cessé. Si vous toussez ou si vous avez un rhume ici, vous devriez porter un masque pour protéger ceux qui vous entourent.

"Je pense qu'il (un masque) agit comme une barrière physique. Mais il sert aussi à rappeler à tous qu'il faut être vigilant. Que nous devons toujours faire attention les uns aux autres", déclare Keiji Fukuda, spécialiste de la grippe et directeur de l'école de santé publique de l'université de Hong Kong.

Le système de suivi et de traçabilité du Japon remonte également aux années 1950, lorsqu'il a lutté contre une vague de tuberculose. Le gouvernement a mis en place un réseau national de centres de santé publique pour identifier les nouvelles infections et les signaler au ministère de la santé.

Si une transmission communautaire est suspectée, une équipe de spécialistes est envoyée sur place pour suivre les infections, en s'appuyant sur une recherche méticuleuse des contacts humains et sur l'isolement.

Le Japon a découvert les trois C très tôt

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Des activités comme le karaoké - qui ont été qualifiées de très risquées - étaient populaires au Japon;

Le Japon a également découvert deux schémas importants au début de la pandémie.

Le Dr Kazuaki Jindai, chercheur médical à l'université de Kyoto et membre du groupe de travail sur la suppression des clusters de contamination, a déclaré que les données ont montré que plus d'un tiers des infections provenaient d'endroits très similaires.

"Nos chiffres... montraient que de nombreuses personnes infectées avaient visité des salles de concerts où il y a des cris et des chants... nous savions que c'étaient les endroits que les gens devaient éviter", dit-il.

L'équipe a identifié "la respiration lourde à proximité", y compris "le fait de chanter dans les salons de karaoké, les fêtes, les clubs, les conversations dans les bars et de faire de l'exercice dans les gymnases" comme étant les activités les plus à risque.

Ensuite, l'équipe a constaté que la propagation de l'infection se limitait à un petit pourcentage de personnes porteuses du virus.

Une première étude a révélé qu'environ 80 % des personnes atteintes du Sars-CoV-2 n'infectaient pas les autres - tandis que 20 % étaient très contagieuses.

Ces découvertes ont conduit le gouvernement à lancer une campagne nationale pour avertir la population d'éviter les "Trois C".

Espaces clos et mal ventilés

Des lieux très fréquentés

Contact étroit tels que les conversations en face à face.

"Je pense que cela a probablement mieux fonctionné que de simplement dire aux gens de rester chez eux", dit le Dr Jindai.

Bien que les lieux de travail aient été laissés de côté, on espérait que la campagne des "Trois C" ralentirait suffisamment la propagation pour éviter le confinement - et moins d'infections signifie moins de décès.

Ce fut le cas pendant un certain temps, mais à la mi-mars, les infections ont fait un bond à Tokyo et la ville semblait être sur la voie d'une croissance exponentielle, comme Milan, Londres et New York.

À ce moment-là, le Japon est devenu intelligent ou a eu de la chance. Le débat est encore ouvert.

Timing, timing

Le professeur Kenji Shibuya pense que les leçons du Japon ne sont pas si différentes de celles d'ailleurs : "Pour moi, c'était une leçon de timing."

Le 7 avril, le Premier ministre Shinzo Abe a décrété l'état d'urgence - non exécutoire - en demandant aux gens de rester chez eux "si possible".

"Si ces mesures étaient retardées, nous aurions pu connaître une situation similaire à celle de New York ou de Londres. Le taux de mortalité (au Japon) est faible."Mais une étude récente de l'université de Columbia suggère que si New York avait mis en place une mesure de confinement deux semaines plus tôt, cela aurait permis d'éviter des dizaines de milliers de décès", note le professeur Shibuya.

Un rapport récent des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a révélé que les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents tels que les maladies cardiaques, l'obésité et le diabète ont six fois plus de chances d'être hospitalisées si elles sont infectées par la Covid-19 et 12 fois plus de risques de mourir.

Le Japon a les taux de maladies coronariennes et d'obésité les plus bas du monde développé. Pourtant, les scientifiques insistent sur le fait que cela n'explique pas tout.

"Ce genre de différences physiques peut avoir un certain effet, mais je pense que les autres domaines sont plus importants. Nous avons appris de la Covid qu'il n'y a pas d'explication simple pour aucun des phénomènes que nous observons. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au résultat final", explique le professeur Fukuda.

Le gouvernement a demandé, les gens ont écouté

Pour en revenir à la vantardise du Premier ministre Shinzo Abe sur le "modèle japonais", y a-t-il une leçon à tirer ?

Le fait que le Japon ait, jusqu'à présent, réussi à maintenir les infections et les décès à un faible niveau, sans confiner ni ordonner aux gens de rester chez eux, montre-t-il la voie à suivre ? La réponse est oui et non.

Il n'y a pas de "facteur X" - comme partout ailleurs,les mêmes facteurs contribuent à briser la chaîne de transmission. Au Japon, cependant, le gouvernement peut compter sur le public pour qu'il s'y conforme.

Bien qu'il n'ait pas ordonné aux gens de rester chez eux, dans l'ensemble, ils l'ont fait.

"C'était une chance mais aussi une surprise", déclare le professeur Shibuya. "Le léger confinement du Japon semble avoir eu un réel effet. Les Japonais se sont pliés à l'ordre malgré l'absence de mesures draconiennes".

"Comment réduire les contacts entre les personnes infectées et non infectées... ? Vous avez besoin d'un certain type de réaction de la part du public, qui, je pense, ne sera pas si facilement reproduit dans d'autres pays", ajoute le professeur Fukuda.

Le Japon a demandé aux gens de faire attention, de se tenir à l'écart des endroits bondés, de porter des masques et de se laver les mains - et dans l'ensemble, c'est exactement ce que la plupart des gens ont fait.