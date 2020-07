Le monde post-Covid-19 : les femmes devront-elles travailler plus dur après la pandémie ?

Copyright de l’image Press handout Image caption Simone Ramos

Comme beaucoup de femmes qui ont réussi dans leur carrière, Simone Ramos estime qu'elle a dû travailler plus dur que n'importe quel homme pour arriver au sommet.

Cadre de haut niveau et gestionnaire de risques pour un groupe d'assurance mondial, Mme Ramos affirme que le fait d'être une femme leader dans un secteur dominé par les hommes l'a obligée à "être plus forte et à se dépasser chaque jour".

"Très tôt dans ma carrière, j'ai réalisé que je devais quitter le bureau plus tard, que je devais étudier davantage, que je devais faire mes preuves trois fois plus que n'importe quel homme", a-t-elle déclaré à la BBC.

Mme Ramos est également conseillère pour l'association brésilienne des femmes sur le marché de l'assurance et a prévu de publier un livre sur le sujet en octobre prochain. Elle dit aux jeunes femmes qu'elles peuvent atteindre le sommet avec "de la concentration, de la détermination et des objectifs clairs". Mais comme d'autres experts, elle s'inquiète des pressions supplémentaires qui pèsent sur les carrières des femmes pendant la pandémie - et se demande si cela peut finir par les faire reculer professionnellement.

Deuxième travail

La situation est particulièrement difficile dans les familles où les parents essaient de travailler à la maison tout en s'occupant de leurs enfants ou d'autres membres de la famille.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), ce sont toujours les femmes qui assument les trois quarts de l'ensemble des tâches de soins non rémunérées.

"Ce n'est un secret pour personne que ce sont encore les mères qui assument la plus grande partie de la charge des soins aux enfants et du travail domestique dans la plupart des familles", déclare Justine Roberts, fondatrice et directrice générale de Mumsnet, le plus grand réseau en ligne pour les parents au Royaume-Uni. Selon Mme Roberts, cette réalité "accentue la pression" sur les femmes et laisse les mères particulièrement "chargées".

"Les mères craignent de se retrouver au chômage ou d'avoir des ennuis au travail parce qu'elles n'ont pas été capables d'être aussi performantes qu'elles le sont habituellement", a déclaré Mme Roberts à la BBC.

"Même si les femmes ont le sentiment que leur emploi ou leurs revenus sont relativement sûrs, beaucoup disent qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça longtemps.

Mme Ramos souligne que les femmes ont traditionnellement effectué un "deuxième travail" à la maison une fois leur journée de travail terminée.

Aujourd'hui, la plupart des femmes qu'elle connaît "essaient de faire les deux travail en même temps" - et les conséquences sur leur santé mentale poussent certaines à envisager de quitter leur emploi, ou au moins le temps de la pandémie.

Le lieu de travail est dépassé

"Nous devons vraiment nous pencher sur la réalité de l'expérience des femmes sur le lieu de travail", déclare Allyson Zimmermann, directrice de Catalyst, une ONG mondiale qui travaille avec les entreprises pour améliorer les conditions de travail des femmes."Le système est dépassé. Et quand vous le regardez, il est dans l'intérêt des entreprises de trouver une nouvelle normalité sur le lieu de travail après Covid", a déclaré Mme Zimmermann à la BBC.

Catalyst a passé des années à suivre la carrière de 10 000 diplômés de MBA, hommes et femmes, issus de 26 grandes écoles de commerce en Asie, au Canada, en Europe et aux États-Unis.

Dans leurs recherches, ils ont observé comment le manque d'options de travail flexibles affecte la motivation des femmes au moment où elles entrent dans la maternité.

Mais il existe également des préjugés implicites qui freinent fortement les progrès des femmes, indépendamment de leur expérience ou du fait qu'elles aient ou non des enfants.

Par exemple, dans les études Catalyst, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de commencer à un niveau inférieur dans leur premier emploi post-MBA. Et lorsque les hommes travaillent de longues heures, cette stratégie semble favoriser leur carrière, mais pas celle des femmes.

Les diplômés masculins étaient récompensés par des augmentations de salaire dès qu'ils passaient d'une entreprise à l'autre, mais les salaires des femmes ne semblaient augmenter qu'après avoir fait leurs preuves auprès de leurs dirigeants.

"Les femmes doivent constamment améliorer leurs performances, alors que les hommes sont promus en fonction de leur potentiel", a déclaré Mme Zimmermann.

"Il existe cette perception selon laquelle si les femmes faisaient exactement la même chose que les hommes, elles progresseraient. Et la vérité, c'est que ce n'est pas le cas", a-t-elle ajouté."Les femmes sont souvent tenues d'avoir un niveau bien plus élevé que les hommes. C'est un préjugé très inconscient".

La crise économique rend les choses plus difficiles.

Une nouvelle étude américaine suggère que ces préjugés peuvent réapparaître fortement lors des crises économiques.

Un document à paraître a révélé que les femmes qui tentent de rejoindre les organes les plus élevés des entreprises - le conseil d'administration - ont beaucoup plus de mal à s'intégrer lorsque les entreprises sont en difficulté.

Après avoir analysé 50 000 élections de conseils d'administration dans 1 100 sociétés cotées en bourse entre 2003 et 2015, les chercheurs ont constaté que les actionnaires étaient normalement heureux de soutenir les femmes directrices lorsque tout allait bien.

Toutefois, si l'entreprise connaissait des difficultés ou une crise, ils étaient beaucoup plus susceptibles de retirer leur soutien à la candidate.

Ces femmes étaient tenues à des normes beaucoup plus élevées que leurs pairs et étaient plus susceptibles de quitter l'entreprise au cours des années suivantes.

Corinne Post, de l'université de Lehigh, dans l'État américain de Pennsylvanie, raconte à la BBC : "Il est difficile de trouver une autre explication, autre que ces préjugés sur les engagements des femmes ou si elles travaillent vraiment aussi dur qu'elles le devraient".

Steve Sauervald, de l'université de l'Illinois à Chicago, affirme que d'autres études suggèrent que la diversité profite aux résultats des entreprises, qu'elle est liée à une diminution des fraudes et à un comportement plus éthique, et qu'elle donne aux entreprises un avantage pour être compétitives sur des marchés dynamiques.

Arjun Mitra, de l'Université d'État de Californie, ajoute que les entreprises sapent leurs talents féminins "à un moment où elles pourraient tirer le meilleur parti des qualités de leadership des femmes".

"Cela envoie un signal très fort que les entreprises ne sont pas très favorables à la présence de femmes dans les postes de direction", dit-il.

Les femmes moins bien rémunérées sont également touchées

Le monde a fait d'énormes progrès en matière d'égalité des sexes au cours des cinquante dernières années, mais il faudra encore au moins un siècle avant que les hommes et les femmes ne comblent les écarts sur le lieu de travail, selon le Forum économique mondial (FEM).

Et la Covid-19 a déjà un impact sur les femmes ayant des tranches de revenus inférieures.

La crise économique a davantage détruit les emplois de femmes que d'hommes, car elle frappe les secteurs économiques où les femmes sont surreprésentées dans la population active, comme l'hôtellerie, la restauration, la vente au détail et l'industrie manufacturière.

En Amérique centrale, par exemple, 59 % des femmes sont employées dans ces secteurs, tandis qu'en Asie du Sud-Est, elles sont 49 % et en Amérique du Sud, 45 %.

Aux États-Unis, le chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes.

"Les crises précédentes ont montré que lorsque les femmes perdent leur emploi, leur engagement dans le travail de soins non rémunéré augmente, et que lorsque les emplois sont rares, les femmes se voient souvent refuser les possibilités d'emploi offertes aux hommes", prévient l'Organisation internationale du travail (OIT).

Dans de nombreux pays, on estime que les femmes ont moins le droit de travailler que les hommes, selon une enquête menée dans 34 nations et publiée en juin par le Pew Research Center américain.

On a demandé aux gens si les hommes devraient avoir plus de droit à un emploi en période de difficultés économiques. Environ 80 % des personnes interrogées étaient d'accord avec cette affirmation en Inde et en Tunisie, tandis que pour la Turquie, l'Indonésie, les Philippines et le Nigeria, le pourcentage était supérieur à 70 %.

Au Kenya, en Afrique du Sud, au Liban et en Corée du Sud, plus de 50 % des personnes interrogées étaient de cet avis. Au Brésil, en Argentine, en Russie, en Ukraine et au Mexique, les réponses étaient proches de la moyenne mondiale de 40 %.

Juliana Horowitz, directrice associée pour les tendances sociales et démographiques chez Pew, affirme qu'il existe une "tension apparente" dans les pays où les gens disent soutenir l'égalité des sexes, mais pensent que les hommes ont plus de droits que les femmes en matière d'emploi." [Cela] pourrait avoir des répercussions sur les chances des femmes alors que les pays font face au ralentissement économique causé par la pandémie ", a déclaré Mme Horowitz à la BBC.

"Nous allons faire un pas en arrière et deux en avant"

Mais quel que soit l'impact, la pandémie finira par passer, et Mme Ramos pense qu'elle fera place à une "nouvelle réalité" à laquelle les entreprises ont déjà commencé à s'adapter.

Elle pense que les entreprises commencent à adopter un "regard plus compatissant" et qu'elles offriront des options de travail plus flexibles, adaptées à la situation personnelle des employés, comme norme.

Luciana Barros, PDG d'une société de gestion d'actifs dont le portefeuille mondial s'élève à 1 milliard de dollars, a déclaré à la BBC : "Je pense que nous allons faire un pas en arrière et deux pas en avant".Selon Mme Barros, les femmes sont de plus en plus conscientes de l'importance de leur carrière "pour se libérer et s'épanouir", donc "la lutte pour l'égalité des sexes ne s'arrête pas là".

Coronavirus : des femmes de ménages éthiopiennes jetées en devant leur ambassade à Beyrouth

Mais elle estime que sur le marché du travail post-pandémique, il sera encore plus crucial pour les femmes de "s'approprier" leur carrière, et de se demander si les entreprises pour lesquelles elles veulent travailler valorisent vraiment le mérite.

Mme Zimmermann est d'accord et dit qu'elle dit généralement aux étudiantes en commerce de regarder ce qui se passe à la tête des entreprises avant de postuler pour un emploi dans celles-ci.

"Lorsque vous cherchez votre employeur, vous ne recherchez pas la perfection, mais le progrès. Si vous ne vous voyez pas représenté à la direction, ou si vous ne voyez pas qu'ils travaillent activement dans ce sens... alors je regarderais dans une autre entreprise", dit-elle.