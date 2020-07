Copyright de l’image SCIENCE PHOTO LIBRARY

Une étude a suggéré que les personnes dont les tests de dépistage sont négatifs peuvent encore avoir une certaine immunité.

Pour chaque personne testée positive aux anticorps, on a constaté que deux d'entre elles avaient des cellules T spécifiques qui identifient et détruisent les cellules infectées.

Cela a été observé même chez des personnes qui avaient des cas légers ou sans symptômes de Covid-19.

Mais il n'est pas encore clair si cela protège simplement cette personne ou si cela pourrait également l'empêcher de transmettre l'infection à d'autres.

Les chercheurs de l'Institut Karolinksa en Suède ont testé 200 personnes pour les anticorps et les cellules T.

Certaines étaient des donneurs de sang, tandis que d'autres ont été retrouvées dans le groupe de personnes infectées pour la première fois en Suède, revenant principalement de régions précédemment touchées comme le nord de l'Italie.

Cela pourrait signifier qu'un groupe plus large a un certain niveau d'immunité au Covid-19 que ne le suggèrent les chiffres des tests de dépistage des anticorps, comme ceux publiés dans le cadre de l'enquête sur les infections de l'Office des statistiques nationales du Royaume-Uni.

Il est probable que ces personnes ont développé une réaction aux anticorps, mais celle-ci s'est atténuée ou n'a pas été détectée par les tests actuels.

Et ces personnes devraient être protégées si elles sont exposées au virus une seconde fois.

Le professeur Danny Altmann de l'Imperial College de Londres a décrit l'étude comme "solide, impressionnante et approfondie" et a déclaré qu'elle s'ajoutait à un ensemble croissant de preuves que "les tests d'anticorps seuls sous-estiment l'immunité".

Immunité grégaire

Cela ne nous rapproche pas nécessairement de l'immunité collective, selon le professeur adjoint Marcus Buggert, l'un des auteurs de l'étude.

Des analyses supplémentaires doivent être effectuées pour comprendre si ces cellules T fournissent une "immunité stérilisante", c'est-à-dire si elles bloquent complètement le virus, ou si elles peuvent protéger un individu contre la maladie mais ne l'empêchent pas de porter le virus et de le transmettre.

Une grande partie de la discussion autour de l'immunité Covid-19 s'est concentrée sur les anticorps - des protéines en forme de Y qui agissent comme des "missiles abattant une cible", a expliqué le professeur Buggert, assistant.

Ils se lient au virus avant qu'il ne puisse entrer dans vos cellules et le neutralisent.

Si les anticorps ne parviennent pas à neutraliser le virus, celui-ci peut pénétrer dans vos cellules et les transformer en usines à virus.

Les cellules T, en revanche, ciblent les cellules déjà infectées et les détruisent complètement, les empêchant de se propager à d'autres cellules saines.

Comme les anticorps, les cellules T font partie de la partie de votre système immunitaire qui a une mémoire. Une fois qu'il a reconnu un virus particulier, il peut rapidement cibler les cellules infectées et les tuer.

Un médicament appelé interleukine 7, connu pour stimuler la production de cellules T, est actuellement testé au Royaume-Uni pour voir s'il peut aider les patients à se rétablir.

Copyright de l’image AFP

Accident de cellule T

Des chercheurs de l'Institut Francis Crick, du King's College London et de l'hôpital Guy et St Thomas ont remarqué qu'un groupe de 60 patients gravement malades semblait avoir subi un effondrement de leur nombre de cellules T.

Cela n'a pas été observé dans l'étude Karolinska, qui a révélé que plus le patient était malade, plus le niveau d'anticorps et de cellules T qu'il semblait produire était élevé.

L'équipe a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Bien qu'il s'agisse de la plus grande étude sur les cellules T réalisée à ce jour, elle n'a porté que sur un groupe de patients relativement restreint.

Les cellules T sont très complexes et beaucoup plus difficiles à identifier que les anticorps, ce qui nécessite des laboratoires spécialisés et de petits lots d'échantillons testés à la main pendant plusieurs jours.

Cela signifie que les tests de masse pour les cellules T ne sont pas une perspective très probable pour le moment.