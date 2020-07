Coronavirus : À quelle vitesse se propage-t-il en Afrique ?

Copyright de l’image Getty Images

L'Afrique voit les cas de coronavirus augmenter rapidement ainsi que les décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Nous avons examiné la situation sur l'ensemble du continent, et nous avons étudié quels sont les pays les plus préoccupants.

À quelle vitesse le coronavirus se propage-t-il ?

En termes de chiffres globaux, l'Afrique ne représente actuellement qu'une faible proportion du nombre total de cas dans le monde, mais l'accélération des taux d'infection dans certains pays est clairement une source de préoccupation.

Alors qu'il a fallu près de 100 jours pour que l'Afrique atteigne un nombre initial de 100 000 cas, il n'a fallu que 18 jours pour que ce nombre double et atteigne 200 000. Il a doublé à nouveau pour atteindre 400 000 cas au cours des 20 jours suivants.

La tendance à la hausse en Afrique commence à ressembler à celle d'autres régions du monde qui ont été gravement touchées par le coronavirus. La plupart des pays africains connaissent désormais une transmission communautaire, selon l'OMS.

C'est le cas lorsqu'une personne contracte le Covid-19 sans avoir été en contact avec un cas connu à l'étranger ou un cas confirmé dans son pays, ce qui rend difficile pour les autorités de retrouver la source d'une épidémie locale.

Où se trouvent les points chauds de l'Afrique ?

Les deux pays qui comptent le plus grand nombre de cas sont l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ils représentent plus de 60 % de tous les nouveaux cas signalés à la fin du mois de juin.

L'Afrique du Sud a le plus grand nombre de cas enregistrés, tandis que l'Égypte a le plus grand nombre de décès dus au coronavirus.

L'Afrique du Sud, qui a imposé l'un des confinements les plus stricts au monde fin mars, a vu le nombre de cas augmenter régulièrement après que ce soit assoupli début mai.

La province du Cap-Occidental (où est située la ville du Cap), représente près de la moitié des cas dans le pays et plus de la moitié des décès. Mais les cas sont en constante augmentation dans la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg.

L'Égypte a vu le nombre de cas augmenter rapidement depuis la mi-mai, mais il semblerait que ce phénomène ait maintenant atteint un sommet, les nouvelles infections enregistrées s'étant légèrement stabilisées début juillet.

On s'inquiète également de ce qui se passe au Nigeria, qui a enregistré la deuxième plus forte augmentation du nombre de décès dus au Covid-19 après l'Afrique du Sud dans le rapport de l'OMS du 1er juillet.

La Mauritanie a également connu une forte augmentation des cas, et a été parmi ceux qui ont enregistré les plus fortes hausses au cours des dernières semaines.

Il convient de souligner que certaines parties du continent ont vu relativement peu de cas, comme certaines régions d'Afrique de l'Est.

En fait, le dernier rapport de l'OMS sur la région Afrique indique que 10 pays seulement représentent plus de 80 % de tous les cas signalés sur le continent.

Combien de personnes meurent en Afrique ?

Le taux de mortalité global est faible par rapport à la moyenne mondiale, malgré le fait que de nombreux pays disposent d'infrastructures sanitaires médiocres.

Selon l'OMS, cela pourrait être dû en partie à la population relativement jeune de l'Afrique - plus de 60 % des habitants ont moins de 25 ans. L'analyse actuelle suggère un taux de mortalité plus faible chez les jeunes.