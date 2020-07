Coronavirus : Une étude espagnole met en doute la faisabilité d'une immunité collective

Copyright de l’image AFP Image caption L'étude estime qu'environ 5 % seulement de la population espagnole a développé des anticorps

Une étude espagnole a jeté le doute sur la faisabilité de l'immunité collective comme moyen de lutte contre la pandémie de coronavirus.

L'étude portant sur plus de 60 000 personnes estime qu'environ 5 % seulement de la population espagnole a développé des anticorps, rapporte la revue médicale The Lancet.

L'immunité collective est obtenue lorsqu'un nombre suffisant de personnes sont infectées par un virus pour enrayer sa propagation.

Environ 70 à 90 % de la population doit être immunisée pour protéger les personnes non infectées.

La prévalence des anticorps Covid-19 était inférieure à 3 % dans les régions côtières, mais plus élevée dans les régions d'Espagne où les épidémies sont très répandues, selon le rapport.

"Malgré l'impact élevé de Covid-19 en Espagne, les estimations de la prévalence restent faibles et sont clairement insuffisantes pour assurer l'immunité des troupeaux", indiquent les auteurs de l'étude dans le rapport.

"Cela ne peut pas être réalisé sans accepter les dommages collatéraux de nombreux décès dans la population sensible et la surcharge des systèmes de santé.

"Dans cette situation, les mesures de distance sociale et les efforts pour identifier et isoler les nouveaux cas et leurs contacts sont impératifs pour le contrôle futur de l'épidémie".

L'étude est considérée comme la plus importante de ce type sur le coronavirus en Europe.

Des études du même type ont été menées en Chine et aux États-Unis et "la principale conclusion de ces cohortes représentatives est que la majeure partie de la population semble être restée non exposée" au coronavirus, "même dans les régions où la circulation du virus est très répandue", selon l'article du Lancet.

Quelles sont les dernières nouvelles en Espagne ?

Le pays a enregistré plus d'un quart de million de cas et au moins 28 385 décès. Mais le nombre de décès quotidiens a été à un seul chiffre pendant la majeure partie des trois dernières semaines.

Cependant, les autorités de la région nord-ouest de la Galice ont réimposé des restrictions sur une zone de 70 000 personnes à la suite d'une épidémie.

Les fonctionnaires ont établi un lien entre les foyers locaux et les bars de la région. La capacité des bars et des restaurants a été limitée à 50 %.

Il y a maintenant 258 cas de Covid-19 en Galice, dont 117 dans la province de Lugo, selon les autorités.

Samedi, le gouvernement autonome de Catalogne a réimposé des contrôles sur une zone de 210 000 habitants après une forte augmentation des infections dans cette région.

Le président catalan Quim Torra a déclaré que personne ne serait autorisé à entrer ou sortir du Segrià, un district à l'ouest de Barcelone qui comprend la ville de Lleida.

Analyse

La recherche d'une réponse adaptée

L'immunité collective peut être atteinte soit par une vaccination à grande échelle, soit si une partie suffisante de la population est exposée à une infection et se rétablit. Si un nombre suffisant de personnes sont immunisées contre une maladie, il est peu probable que celle-ci continue à se propager d'une personne à l'autre. Laisser courir l'infection à coronavirus et risquer de rendre de nombreuses personnes très malades n'est pas une option - cela mettrait trop de vies en danger.

Et actuellement, il n'existe pas de vaccin contre les coronavirus, même si des centaines sont en cours de développement. Le défi consiste à mettre au point un vaccin qui offre une protection suffisante. Il faut former le système immunitaire de l'organisme pour qu'il apprenne et se souvienne comment fabriquer des anticorps capables de combattre le coronavirus.

Les scientifiques craignent que cette "mémoire" ne soit trop courte, compte tenu de la nature de la maladie. Si certaines personnes qui attrapent un coronavirus développent des anticorps protecteurs, les experts ne savent pas encore combien de temps ceux-ci durent.

Les rhumes courants sont causés par des virus similaires et la réponse immunitaire de l'organisme s'estompe rapidement.