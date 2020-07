Jada Pinkett Smith parle de sa "relation" à Will Smith

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le couple est marié depuis 1997

Jada Pinkett Smith a révélé lors du Red Talk Table, un entretien en tête-à-tête avec son mari Will Smith sur Facebook Watch, qu'elle avait bien eu une relation avec le rappeur August Alsina.

L'actrice a déclaré que cette relation avait eu lieu alors que le couple était séparé.

"C'était fini", dit-elle. "A partir de là, avec le temps, je me suis retrouvée dans un différent type d'enchevêtrement avec August."

M. Smith la pousse alors, en disant "un enchevêtrement ? Une relation."

"Je souffrais beaucoup et j'étais très brisée", répond-elle.

Genevieve Nnaji: la productrice nigériane dans le comité des Oscar

Le coronavirus va-t-il changer la façon dont nous regardons les films?

Ces femmes qui aident Hollywood à tourner les scènes de sexe

Qui était Kirk Douglas, la star hollywoodienne décédée à 103 ans ?

Les deux sont mariés depuis 1997, ont deux enfants ensemble, et disent qu'ils se sont remis ensemble après une séparation.

Le couple a dit qu'ils voulaient faire l'émission pour dissiper les spéculations qui circulent dans les médias à propos d'une interview qu'August Alsina a récemment donnée dans une émission de radio, The Breakfast Club.

Le rappeur a déclaré qu'il avait eu une relation avec Jada Pinkett Smith et que Will Smith avait donné sa "bénédiction" à cette liaison, ce qui a conduit à la rumeur selon laquelle le puissant couple hollywoodien était dans un mariage ouvert.

"La seule personne qui peut donner sa permission dans ces circonstances particulières, c'est moi-même", a déclaré Pinkett Smith.

"Je peux en fait voir comment il a pu percevoir cela comme une permission parce que nous étions séparés à l'amiable et je pense qu'il voulait aussi préciser qu'il n'est pas non plus un briseur de ménage. Ce qu'il n'est pas".

Media playback is unsupported on your device L'un de mes canulars a fait un millions de vues en 2 h sur Facebook

Elle n'a pas parlé au rappeur depuis des années, a-t-elle ajouté.

Will Smith lui a demandé ce qu'elle recherchait a son avis dans cette "interaction" avec Alsina il y a environ quatre ans et demi.

"Je voulais juste me sentir bien", a-t-elle répondu, tandis que son mari faisait un signe de tête pour montrer sa sympathie. "Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie bien".

Maintenant que le couple est à nouveau réuni, Pinkett Smith a déclaré qu'ils avaient atteint état d'amour inconditionnel".

Vers la fin de l'interview, Smith lui a dit : "Je vais d'abord te récupérer."

Pinkett Smith a ri et a répondu : "Je pense que tu m'as récupérée ! Je pense que c'est bon pour nous".

À la fin de la discussion, les deux ont fait un "check".

"On roule ensemble, on meurt ensemble. Mauvais mariage pour la vie", ont-ils dit, une citation tirée des films Bad Boys de Smith.