Coronavirus : Donald Trump porte pour la première fois un masque facial

Copyright de l’image Reuters Image caption "Je pense que c'est une bonne chose de porter un masque", a déclaré le président.

Le président américain Donald Trump a porté un masque en public pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le président était en visite à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, où il a rencontré des soldats blessés et des travailleurs du secteur de la santé.

"Je n'ai jamais été contre les masques mais je crois qu'ils ont un temps et un lieu", a-t-il déclaré en quittant la Maison Blanche.

Lire aussi:

Coronavirus : ces dirigeants qui ont enfreint leurs propres règles

Les États-Unis dépassent les trois millions de cas de coronavirus

Obama critique encore la gestion du coronavirus par Trump

Il a déjà déclaré qu'il ne porterait pas de masque et s'est moqué de son rival démocrate Joe Biden pour l'avoir fait.

Mais samedi, il a dit "Je pense que lorsque vous êtes dans un hôpital, surtout dans ce contexte particulier, où vous parlez à beaucoup de soldats et de personnes qui, dans certains cas, viennent juste de sortir des tables d'opération, je pense que c'est une bonne chose de porter un masque".

Le changement de ton est intervenu alors que les États-Unis ont enregistré 66 528 cas de coronavirus samedi, un nouveau record quotidien.

Qu'a dit M. Trump à propos des masques faciaux ?

M. Trump a déclaré la semaine dernière à la Fox Business Network : "Je suis tout à fait pour les masques".

Il a ajouté qu'il "aimait bien" son apparence avec un masque, se comparant au Lone Ranger, un héros masqué fictif qui, avec son ami amérindien Tonto, a combattu les hors-la-loi dans le vieil Ouest américain.

Mais lorsque les centres américains de contrôle des maladies (CDC) ont commencé à recommander, en avril, que les gens portent des masques ou des vêtements en public pour aider à stopper la propagation du virus, M. Trump a déclaré aux journalistes qu'il ne suivrait pas cette pratique.

"Je ne pense pas que je vais le faire", avait-il déclaré à l'époque. "Je porte un masque facial lorsque je salue des présidents, des premiers ministres, des dictateurs, des rois, des reines - je ne le vois pas".

Certains médias ont laissé entendre que des collaborateurs de M. Trump ont demandé à plusieurs reprises au président de porter un masque en public.

Copyright de l’image EPA

Dans une interview accordée au Wall Street Journal le mois dernier, M. Trump a suggéré que certaines personnes pourraient porter un masque pour lui signifier leur désapprobation.

Il a également déclaré qu'il était en désaccord avec les personnes qui se touchent le visage après avoir enlevé leur masque.

"Ils mettent leur doigt sur le masque, et ils l'enlèvent, puis ils commencent à se toucher les yeux et à se toucher le nez et la bouche. Et puis ils ne savent pas comment ils l'ont attrapé", a-t-il dit.

Quelle est la situation actuelle aux États-Unis ?

Les États-Unis ont enregistré 66 528 autres infections au cours des dernières 24 heures, un record pour une journée, et un total de près de 135 000 décès depuis le début de la pandémie, selon les données de l'université Johns Hopkins.

La Louisiane est le dernier État à avoir ordonné le port de masques en public.

Le gouverneur démocrate John Bel Edwards a également ordonné la fermeture de bars dans toute la Louisiane, et a renforcé les restrictions imposées aux restaurants, qui ne pourront plus servir les clients à l'intérieur. Ces mesures entrent en vigueur lundi.

Les législateurs républicains de l'État devraient s'y opposer.

Media playback is unsupported on your device c

"Si vous n'aimez pas le mandat de port de masque, alors n'aimez pas que vous portiez votre masque", a déclaré le gouverneur Edwards. "Si vous voulez m'en vouloir, alors soyez en colère contre moi."

Le Texas voisin a enregistré une nouvelle hausse des infections à coronavirus, avec un record de 10 500 nouveaux cas enregistrés samedi.

Le gouverneur de Caroline du Sud a pris un arrêté interdisant la vente d'alcool après 23 heures dans les bars et restaurants pour tenter d'arrêter la propagation du virus.

Un tribunal de l'Indiana a suspendu l'exécution d'un tueur reconnu coupable, les proches de la victime ayant déclaré qu'ils craignaient de voyager pendant la pandémie pour le voir mourir.

Daniel Lee devait être exécuté lundi dans ce qui aurait été la première exécution fédérale depuis 17 ans.