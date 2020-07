Copyright de l’image Molly Williams Image caption Molly Williams pouvait faire des squats avec des haltères de 105 kg avant de tomber malade.

Quatre mois après le début de la pandémie de coronavirus, les médecins sont encore en pleine phase d'apprentissage. L'une des surprises est la durée apparente des symptômes, chez certains patients.

Le Dr John Wright, de la Bradford Royal Infirmary (BRI), s'entretient avec deux jeunes femmes qui sont encore fatiguées et essoufflées plusieurs semaines après être tombées malades.

Amira Valli, 27 ans, médecin d'un hôpital voisin, s'essouffle en montant une seule volée d'escaliers.

Molly Williams, 34 ans, physiothérapeute à l'IRB, a toujours été une athlète en pleine forme, mais "être essoufflée est en train de devenir la normalité pour moi", dit-elle.

En plus de cela, elle ressent des vagues d'émotion et a des troubles de mémoire.

Pour toutes les deux, cela fait environ trois mois qu'elles sont tombées malades pour la première fois.

En mars dernier, nous savions si peu de choses sur ce virus. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une maladie respiratoire, pour découvrir ensuite qu'il affecte presque tous les organes du corps.

Nous avons supposé que nous allions nous fier à la ventilation invasive et aux unités de soins intensifs pour découvrir que la CPAP (ventilation non invasive avec oxygène) dans les services médicaux était plus efficace.

Nous avons également supposé que lorsque nos patients qui s'étaient remis de cette maladie virale aiguë, ce serait la dernière fois que nous les verrions.

Quatre mois plus tard, ce nouvel ennemi est devenu un vieil ennemi, et il semble parfois être notre seul ennemi. Nous sommes également devenus de plus en plus conscients des conséquences à long terme pour les patients - pas seulement ceux qui ont été hospitalisés, mais aussi ceux qui se sont soignés eux-mêmes à la maison et se sont remis de l'infection aiguë pour ensuite souffrir de rechutes et de symptômes persistants.

Les patients qui ont été infectés il y a plusieurs mois luttent pour reprendre une vie normale.

Dr Amira Valli et Dr Paul Whitaker

Nous savons, grâce à des études menées sur des patients atteints du SRAS - une des familles de coronavirus - lors de l'épidémie de 2003, que près de la moitié des survivants ont continué à souffrir de fatigue chronique ou d'autres symptômes durables. Il ne faut donc pas s'étonner que ce rusé descendant, le Sars-CoV2, ait un héritage similaire.

Nous recevons un nombre croissant de courriels et de lettres désespérés de patients et de leurs médecins généralistes qui demandent de l'aide. Certains souffrent encore de douleurs thoraciques et d'essoufflement.

D'autres ont d'autres symptômes - maux de tête, perte de mémoire et problèmes visuels. Beaucoup souffrent de dépression et d'anxiété. La plupart d'entre eux souffrent de fatigue chronique persistante. Tous veulent retrouver leur vie antérieure. Ils ont fêté leur survie initiale à Covid-19 dans la précipitation et certains sont maintenant remplis de doutes tenaces et d'un désespoir grandissant.

Pendant la première semaine, les symptômes d'Amira Valli étaient assez légers - un mal de tête, un mal de gorge, peut-être une légère fièvre. À la fin de la semaine, elle pensait s'en sortir, mais la semaine suivante, elle est devenue essoufflée, et cet essoufflement est resté.

"J'ai généralement du mal avec des choses comme les escaliers. Mon rythme cardiaque passe à 140 après avoir monté une volée d'escaliers. La semaine dernière, j'ai eu une mauvaise semaine... J'avais l'impression de ne pas pouvoir dormir, parce que j'étais trop essoufflée. Et évidemment, j'étais assez fatigué", témoigne-t-elle.

Amira dit aussi qu'elle commence à être anxieuse.

Sa radiographie pulmonaire est normale, et sa poitrine est normale à l'écoute. Mais quelque chose ne va pas et nous allons essayer de trouver ce que c'est.

Molly, deuxième à partir de la gauche, avec d'autres physiothérapeutes se dirigeant vers les salles Covid, avant qu'elle ne tombe malade.

La physiothérapeute Molly Williams s'est portée volontaire pour travailler dans les salles Covid, et comme Amira, elle a presque certainement attrapé le virus au travail à l'hôpital.

Gymnaste d'élite pendant son adolescence, elle s'est depuis mise au CrossFit - elle fait partie des 20 meilleurs athlètes de CrossFit au Royaume-Uni. Mais elle aussi est essoufflée.

"Avant, mon rythme cardiaque au repos était de 50 et maintenant il est d'environ 90", dit-elle. "Même en parlant, je suis essoufflée. Je ressens une fatigue musculaire écrasante dans les jambes et mon rythme cardiaque monte à plus de 133 à la marche", explique-t-elle.

Molly dit aussi qu'elle est en larmes et qu'elle est "bouleversée par les choses". Et elle a des problèmes de mémoire.

"J'oublie des choses, et je répète des choses plusieurs fois, mais je ne retiens pas les informations. Si j'essaie de me souvenir d'un mot, je n'y arrive pas. Je dois tout le temps écrire des choses pour m'en souvenir", dit-elle.

"Je n'ai pas d'antécédents médicaux et c'est très dur pour moi d'être touchée comme cela", dit-elle.

Molly Williams en tant que jeune gymnaste.

Nous ne comprenons pas encore pourquoi ces patients ont des problèmes à si long terme.

Il est possible que le virus s'attarde dans des réservoirs de leur organisme et provoque des symptômes persistants, comme nous l'avons vu chez les survivants de l'ébola.

Certains de nos patients sont positifs au virus des semaines après leur première infection, mais cela est probablement dû au fait que les tests d'antigène détectent des fragments résiduels de l'ARN viral. Si c'est le cas, ces fragments d'ARN pourraient déclencher une réponse immunitaire prolongée qui expliquerait les symptômes persistants.

Mais il est plus probable que ces personnes connaissent une réponse immunitaire prolongée et exagérée à l'infection initiale, en plus des dommages causés à leurs poumons et autres organes.

Notre défi, en tant que médecins et chercheurs, est d'en savoir plus sur les causes de ces effets à long terme, puis de mettre au point des traitements qui aident ces patients, et d'autres qui souffrent d'une fatigue chronique post-virale similaire. C'est un domaine de recherche négligé, car il est très difficile de trouver des réponses, mais Covid-19 a été un incroyable catalyseur pour la science, et les projecteurs braqués sur ces survivants pourraient nous aider à mieux comprendre.

Copyright de l’image Tom Lawton

Le professeur John Wright, médecin et épidémiologiste, dirige l'Institut de recherche en santé de Bradford et est intervenu dans la gestion des épidémies de choléra, de VIH et d'Ebola en Afrique subsaharienne. Il écrit ce journal pour BBC News et enregistre également pour BBC Radio depuis les services hospitaliers.

À l'hôpital, mon collègue, le Dr Paul Whitaker, a répondu à la demande des patients en créant notre première clinique pour les survivants du Covid-19.

Au départ, le plan était de suivre les patients 12 semaines après leur sortie de l'hôpital, mais il est devenu évident que certaines personnes qui avaient besoin d'un traitement hospitalier sont déjà complètement guéries, tandis que d'autres, comme Amira et Molly, sont encore malades. C'est pourquoi les médecins généralistes acceptent désormais aussi les patients qui leur sont adressés.

Lorsque les personnes arrivent à la clinique, elles subissent une radiographie de la poitrine, des tests de fonction pulmonaire et un test de marche, et sont invitées à remplir une série de questionnaires. Si leurs symptômes sont graves, ils peuvent subir un échocardiogramme, un scanner et un examen complet de la fonction pulmonaire.

"Je pense qu'il pourrait y avoir un gros iceberg chez les personnes qui ont eu un Covid-19 et qui ne sont pas revenues à la normale. Chaque semaine, je reçois trois ou quatre appels téléphoniques de médecins généralistes qui me disent avoir vu un patient qui a eu une covicémie il y a quelques mois et qui est toujours symptomatique", explique Paul Whitaker.

A regarder :

"Dans la clinique que nous gérons, nous allons avoir une diététicienne, un kinésithérapeute, ainsi que beaucoup de psychologues, parce que les patients développent des complications cardiorespiratoires, mais aussi un stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression, et ils ont des symptômes neurologiques et des symptômes de fatigue chronique.

"Et donc nous pouvons les soutenir en mettant en place des programmes - soit des programmes psychologiques, soit des programmes de réhabilitation. Et nous avons besoin de preuves solides de ce qui fonctionne", dit-il.

Rob Whittaker, psychologue clinicien consultant, affirme que les crises de larmes sont très fréquentes chez les survivants de Covid-19 et qu'il existe "une image émergente" concernant les difficultés cognitives, comme les problèmes de mémoire de Molly.

"Mais il est très difficile pour l'instant de distinguer ce qui est lié à la fatigue et à l'émotionnel, ou ce qui pourrait être plus organique. Il est trop tôt pour le dire", explique-t-il.