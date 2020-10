Christopher Kapessa : le combat d'une mère pour que son fils obtienne justice

Crédit photo, DR Légende image, Alina Joseph a demandé pourquoi le suspect n'a pas été poursuivi pour la mort de son fils

Alina Joseph se souvient des moments assise près son fils Christopher Kapessa dans leur salon à regarder la Coupe du monde de la Fifa 2018 à la télévision.

La journée avait été pénible, mais Christopher était collé à l'écran regardant Cristiano Ronaldo jouer pour le Portugal.

Il savait que sa mère n'était pas vraiment fan de football, mais il ne pouvait pas résister à l'envie de lui dire quelle était la meilleure équipe, quelles étaient les règles et quel était son joueur préféré.

Lorsqu'elle est montée pour s'allonger, elle n'a pas tardé à être réveillée par l'énorme agitation qui venait d'en bas.

"Maman, maman, ils ont gagné, ils ont gagné !" cria Christopher.

"Il avait une telle passion pour le football", me dit Alina.

"Il manque tellement à son jeune frère, surtout quand il s'agit de football, parce que Christopher lui apprenait à jouer", ajoute-t-elle.

Christopher avait 13 ans lorsque son corps a été retrouvé dans la rivière Cynon à Rhondda Cynon Taff, au sud du Pays de Galles, le 1er juillet dernier.

Son corps retrouvé dans une rivière

Il était sorti avec un groupe d'autres jeunes par une journée très ensoleillée lorsque cela s'est produit. Il était le seul enfant noir du groupe.

En 24 heures, la police du sud du Pays de Galles avait dit à sa mère qu'il n'y avait aucune circonstance suspecte entourant sa mort - c'était un accident tragique.

Mais la famille et l'avocat ont fait part de leurs inquiétudes quant à la manière dont l'enquête avait été menée, et elle a été confiée à l'unité des crimes de la police.

Puis, en février de cette année, Alina a reçu une lettre du ministère public.

Il y était écrit qu'il y avait des "preuves évidentes" que Christopher - qui ne savait pas nager - avait été poussé dans la rivière.

Elle disait qu'il y avait "suffisamment de preuves pour étayer une accusation d'homicide involontaire" mais qu'ils n'allaient pas poursuivre le suspect âgé de 14 ans parce que ce n'était pas dans "l'intérêt du public".

La famille de Christopher a accusé la police et le CPS de racisme institutionnel.

"Si cela avait été 14 jeunes noirs et une victime blanche, nous ne doutons pas que l'approche de la police et le résultat auraient été différents", a déclaré Alina à l'époque.

Je suis au téléphone avec Alina un jour avant le premier anniversaire de la mort de son fils.

Trois jours plus tôt, j'avais assisté à une cérémonie commémorative au cours de laquelle des amis et des membres de la famille s'étaient réunis pour partager leurs souvenirs de Christopher.

"Christopher Kapessa était une personne extraordinaire"

Crédit photo, DR Légende image, Coby a rendu hommage à Christopher en portant un maillot de football sur lequel figure le nom de famille de son ami.

Son ami Coby, âgé de 14 ans, a parlé en pleurant en décrivant ce que Christopher représentait pour lui.

"Christopher n'était pas seulement un ami, il était plus ou moins de la famille. Il était toujours effronté - dans le bon sens du terme", a-t-il déclaré à la foule.

J'ai fait de nombreux reportages sur des personnes qui sont mortes - et il y en a certaines qui vous frappent vraiment.

J'étais là à écrire des notes sur ce que Coby disait quand j'ai dû m'arrêter parce que je me suis réveillée.

Ce jeune garçon était tellement bouleversé, mais quelque part il a trouvé la force de parler au nom de son ami.

"Voir qu'il a pu apporter la même joie à moi sa mère, au cœur de quelqu'un d'autre - c'était profond", me dit Alina.

Parfois, on peut entendre la fierté dans la voix d'Alina lorsqu'elle parle de son fils - on a l'impression d'avoir une conversation tout à fait normale.

Elle me raconte qu'il adorait regarder les vidéos de YouTube sur l'histoire et qu'il avait cette certaine façon de dire "Maman" qui signifiait qu'il voulait un billet de cinq dollars de sa part.

Ensuite, il y avait les disputes constantes avec ses six frères et soeurs sur le partage de la PlayStation - parce qu'il voulait jouer à Minecraft et Fortnite.

Oh, et puis il y a eu toutes les fois où il a cassé ses lunettes.

"Il dormait avec ses lunettes, nous devions entrer et les enlever", me dit Alina.

"Tout le monde savait que nous devions l'aider avec ses lunettes parce que nous étions sûrs que les opticiens en avaient eu assez", raconte-t-elle.

"Je me souviens d'une fois où il était sous la douche et où il prenait une douche avec ses lunettes. J'ai dit "Christopher" et il m'a dit "Maman, je ne vois pas bien"."Christopher était juste drôle à sa façon", se souvient Alina.

C'était un matin ensoleillé quand Alina s'est réveillée le jour de la mort de Christopher.

"Je n'aime plus les beaux matins parce que c'est comme si vous saviez que quelque chose de mauvais va finir par arriver", me dit-elle.

Le souvenir de ce jour doit être très fort dans son esprit - elle m'en parle avec tant de détails.

Christopher était rentré de l'école et quelques minutes plus tard, il a dit à sa mère qu'il allait jouer au football.

Alina a accepté qu'il parte, mais n'a jamais pu lui dire "à plus tard" ou "au revoir".

"Je déteste ce mot maintenant, ou au revoir". Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ?" dit-elle.

Plus tard, Alina était au téléphone avec sa soeur en Afrique quand on a frappé à la porte.

"On discutait, on riait, il était là, mourant", dit-elle en pleurant.

C'était l'entraîneur sportif de Christopher. "On ne trouve pas Christopher, apparemment il a sauté d'un pont", lui a-t-il dit.

Les choses se confondent pour elle après cela.

Alina a commencé à se rendre vers la rivière où il a été vu pour la dernière fois, mais les routes étaient bloquées et on lui a dit d'attendre chez elle car la police était en route.

Mais les policiers ne pouvaient rien lui dire, alors elle a essayé de s'occuper en faisant la vaisselle. Finalement, des nouvelles sont arrivées.

"Nous devons aller à l'hôpital. Nous l'avons trouvé", a dit un officier à Alina.

Alors que nous continuons à en parler au téléphone, l'émotion de tout cela la submerge.

Entendre une mère hurler au téléphone à cause de la mort de son fils est absolument déchirant - et nous faisons une petite pause dans l'interview.

Mais elle accepte de continuer - elle est prête à me raconter ce qui s'est passé ensuite.

"Je bloquais mon esprit, en me disant qu'il va bien, que tout va bien. En fait, je vais le gronder. Je transpirais comme une folle et chaque bruit de cette sirène n'a fait qu'empirer la situation", se souvient-elle.

Alina a été emmenée dans une chambre grise - l'atmosphère était horrible. Personne ne pouvait lui donner d'informations sur Christopher.

Frustrée et en colère, elle est partie et s'est mise en route dans le couloir de l'hôpital.

"Je me suis mise à marcher. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à marcher, sans même savoir que je marchais dans la bonne direction.Tout le monde était aligné. Plus je m'approchais, plus ils avaient la tête baissée. Il dormait. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas ses lunettes. Et je savais.J'ai essayé de l'appeler par son nom. Normalement, il aurait dit : "Oui, maman, ça va. Arrête de t'agiter, maman. Maman, je ne l'ai pas fait, ce n'était pas moi."Aucun mot ne sortait de sa bouche", explique Alina.

Elle me dit ensuite que la famille avait tant de questions sans réponse.

Où exactement a-t-il sauté du pont ? Pourquoi ne portait-il pas les mêmes vêtements à la morgue que lorsqu'il avait quitté la maison ? Combien de personnes étaient présentes lorsque Christopher est tombé dans la rivière ?

Il a fallu sept mois à Alina pour découvrir des preuves sur la mort de son fils.

"Il y avait des preuves évidentes que le suspect avait poussé Christopher dans le dos avec ses deux mains, le faisant tomber dans la rivière", selon la lettre du CPS.

"Le fait de le pousser était un acte illégal et clairement dangereux car, selon une norme objective, elle a créé un danger de préjudice", ajoutait le courrier. La lettre indique que les preuves suggèrent qu'il avait été poussé "pas dans le but de blesser quelqu'un" mais "mal considérée" et que le suspect était "mature et intelligent pour son âge" et avait "de bons résultats scolaires".

Elle a déclaré que le suspect "aura tiré les leçons les plus dures de cette expérience, ce qui aura un effet dissuasif sur les récidivistes".

Elle a également expliqué que la décision de ne pas engager de poursuites avait pris en compte l'intérêt supérieur du suspect et l'impact négatif sur ses perspectives d'avenir.

"Christopher avait tellement de choses à vivre, alors que cela lui soit retiré et qu'on lui dise que l'avenir de quelqu'un d'autre a plus de valeur que le sien, c'est très douloureux", a déclaré Alina à la BBC à l'époque.

Pendant notre discussion, Alina m'a dit que sa famille avait été victime de racisme depuis qu'elle avait déménagé de Londres au sud du Pays de Galles en 2011.

Ils avaient reçu des "lettres haineuses", des gens avaient "pissé" sur ses enfants et Christopher avait été laissé dans une "mare de sang" après avoir été attaqué dans un magasin.

J'ai vu les commentaires que certaines personnes ont publiés sur Facebook à propos de cette affaire et ils sont honnêtement difficiles à lire.

"Mettre en avant la question raciale est dégoûtant, un manque total de respect pour les services d'urgence, malheureusement le garçon a perdu la vie. Les gens ont donné des milliers de livres sterling pour ses funérailles, un peu de gratitude s'impose", a écrit une femme.

"C'est plutôt inquiétant que la mère ait autorisé le garçon à aller nager et qu'il ne sache pas nager. Ce n'était pas comme si c'était une piscine où des maîtres-nageurs auraient pu être à portée de main", a écrit une autre.

"C'est triste à entendre, mais mettre en avant la dimension raciale de cette affaire revient à dévaloriser et à rabaisser le problème et à perdre le respect", a déclaré un homme.

Et ce ne sont pas des trolls anonymes. Ces commentaires viennent de personnes de la communauté où vivait Christopher.

Le manque de compassion et la méchanceté qui transparaissent dans les commentaires doivent être si difficiles à comprendre pour Alina.

C'est une mère qui a perdu son enfant de 13 ans. Imaginez si c'était votre fils, votre frère, votre neveu ? Accepteriez-vous simplement ce qui s'est passé ?

La mère de Christopher est soutenue par l'association caritative antiraciste The Monitoring Group depuis que la tragédie s'est produite.

"La dimension raciale"

Légende image, Suresh Grover dirige la campagne "Justice pour Christopher Kapessa".

"Ce n'est pas jouer la carte de la race", me dit son directeur Suresh Grover.

"C'est l'expérience vécue d'un grand nombre de personnes noires qui vous disent que lorsqu'il y a un grand nombre de personnes ou d'enfants noirs, et qu'il y a des accusations de crimes, inévitablement, ils sont accusés. Et quand les noirs sont minoritaires et qu'ils subissent des violences raciales par un groupe de blancs, nous avons des cas qui montrent que les blancs ne sont jamais inculpés.

Je pense que pour ceux qui disent que c'est la "carte raciale", je dirais simplement de cesser de nier la réalité qui est si répandue chez les Noirs dans ce pays", affirme-t-il.

Suresh dit qu'il y a encore tant de questions auxquelles la famille veut des réponses.

"Je pense que le racisme est un facteur qui ne peut pas être occulté et qui doit être examiné par la police. Pour nous, ce qui est important, c'est ce qui a été dit exactement à Christopher avant qu'il ne soit poussé dans l'eau ? Quelles sont les circonstances qui ont conduit à sa mort ? Avait-il peur avant d'être poussé ? Avait-il été provoqué avant d'être poussé ?", demande-t-il.

"Ce qui est très clair, c'est que si Christopher avait été la seule personne blanche, je pense que l'enquête n'aurait pas abouti si rapidement à la conclusion qu'il s'agissait d'un accident", conclut Suresh Grover.

La famille de Christopher a demandé que la décision du CPS de ne pas poursuivre le suspect soit revue. Ils attendent actuellement le résultat.

Une page de crowdfunding a permis de récolter près de 20 000 livres sterling pour aider à payer les frais de justice de la famille et une pétition en ligne demandant "Justice pour Christopher Kapessa" a recueilli plus de 50 000 signatures.

"Pour Alina, la justice semble avoir confiance dans la police pour enquêter correctement et dans le CPS pour présenter les preuves au jury, et pour que la vie de son fils soit traitée sur un pied d'égalité avec celle de toute autre personne, et non comme quelqu'un qui a moins de valeur ou moins de droits", dit Suresh.

J'ai contacté le CPS mais ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas faire de commentaires car sa décision de ne pas poursuivre le suspect est toujours à l'étude. Ils n'ont pas voulu me dire quand la famille pourrait avoir le résultat.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré qu'elle attendait également que la décision soit prise.

Elle a ajouté : "La police du sud du Pays de Galles a également confié l'enquête au Bureau indépendant pour la conduite de la police (FIPOL) qui examinera notre réponse et l'enquête ultérieure sur les circonstances tragiques entourant la mort de Christopher. Nous sommes absolument déterminés à mettre en œuvre toute possibilité d'apprentissage par la police du sud du Pays de Galles".

Le FIPOL a déclaré que son enquête a fait "de bons progrès" mais qu'elle est partiellement suspendue pendant que la décision du CPS est en cours d'examen.

Pour l'instant, Alina n'a plus qu'à attendre.

Je repense à la cérémonie à la mémoire de Christopher et il y a une chose que son ami Coby a dit qui me revient vraiment à l'esprit.