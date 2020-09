Israël et les EAU concluent un accord historique pour normaliser leurs relations

Crédit photo, Reuters/Getty Images Légende image, Benjamin Netanyahu et le prince Mohammed Al Nahyan ont négocié l'accord avec l'aide des États-Unis

Israël et les Emirats arabes unis sont parvenus à un accord pour normaliser leurs relations, Israël acceptant de suspendre ses plans controversés d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée.

Dans une déclaration surprise du président américain Donald Trump, qui a contribué à sa négociation, les pays ont qualifié l'accord d'"historique" et d'avancée vers la paix.

Jusqu'à présent, Israël n'a pas eu de relations diplomatiques avec les pays arabes du Golfe.

Mais les préoccupations communes concernant l'Iran ont conduit à des contacts non officiels entre eux.

Les dirigeants palestiniens auraient été pris par surprise. Un porte-parole du président Mahmoud Abbas a déclaré que l'accord équivalait à une "trahison" et que l'ambassadeur palestinien aux EAU a été rappelé.

Le président Trump a qualifié l'accord entre le Premier ministre Netanyahu et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan de "moment véritablement historique".

Il s'agit seulement du troisième accord de paix israélo-arabe depuis la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, après ceux conclus avec l'Égypte et la Jordanie.

"Maintenant que la glace a été brisée, je m'attends à ce que d'autres pays arabes et musulmans suivent les Emirats arabes unis", a-t-il déclaré aux journalistes dans le bureau ovale, précisant qu'une cérémonie de signature aurait lieu à la Maison Blanche dans les prochaines semaines.

Auparavant, en réponse à un tweet du président Trump, M. Netanyahu avait écrit en hébreu : "Journée historique".

Une victoire en politique étrangère ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président des Etats Unis a œuvré au rapprochement entre les deux pays

Dans un discours télévisé, M. Netanyahu a déclaré qu'il avait "retardé" les plans d'annexion de la Cisjordanie, mais ces plans restent "sur la table". L'annexion rendrait certaines zones de Cisjordanie officiellement partie intégrante d'Israël.

"Il n'y a pas de changement dans mon plan pour appliquer notre souveraineté à la Judée et à la Samarie [Cisjordanie] en pleine coordination avec les Etats-Unis. Je m'y engage. Cela n'a pas changé. Je vous rappelle que c'est moi qui ai mis sur la table la question de la souveraineté sur la Judée et la Samarie. Cette question reste sur la table", a-t-il déclaré.

M. Netanyahu a déclaré qu'Israël coopérerait avec les EAU pour développer un vaccin contre le coronavirus, dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la protection de l'environnement et dans bien d'autres domaines.

Selon les analystes, l'accord pourrait signifier une victoire en politique étrangère pour le président Trump, qui cherchera à être réélu en novembre, et donner un coup de pouce personnel au premier ministre Netanyahu, qui est jugé pour corruption présumée.

Légende vidéo, En Israël, Trump évoque une "rare opportunité" pour la paix

Les deux dirigeants ont vu leur cote de popularité baisser en raison de leur réaction à la pandémie de coronavirus. Et en Israël, certains membres de la droite qui veulent annexer la Cisjordanie ont exprimé leur colère face à cette annonce.

L'ambassadeur des EAU aux Etats-Unis, Yousef Al Otaiba, a déclaré que l'accord avec Israël était "une victoire pour la diplomatie et pour la région", ajoutant : "C'est une avancée significative dans les relations arabo-israéliennes qui réduit les tensions et crée une nouvelle énergie pour un changement positif".

Le conseiller principal de Trump, Jared Kushner, a déclaré qu'il ne pensait pas qu'Israël irait de l'avant avec une quelconque annexion avant d'en discuter d'abord avec les Etats-Unis. Il s'attend à des interactions "très rapides" entre Israël et les EAU.

L'Egypte a signé un accord avec Israël en 1979, et la Jordanie en 1994. La Mauritanie a également établi des relations diplomatiques avec Israël en 1999, mais a gelé l'accord en 2009.

Quels sont les accords conclus ?

Dans les semaines à venir, des délégations d'Israël et des EAU se rencontreront pour signer des accords bilatéraux concernant les investissements, le tourisme, les vols directs, la sécurité, les télécommunications, la technologie, l'énergie, les soins de santé, la culture, l'environnement, l'établissement d'ambassades réciproques et d'autres domaines d'intérêt mutuel.

"L'ouverture de liens directs entre deux des sociétés et des économies avancées les plus dynamiques du Moyen-Orient transformera la région en stimulant la croissance économique, en renforçant l'innovation technologique et en forgeant des relations plus étroites entre les peuples", indique la déclaration commune.

Israël va également "suspendre la déclaration de souveraineté sur les zones décrites" dans la Vision pour la paix entre Israël et les Palestiniens du président Trump, dans laquelle il soutient un plan israélien d'annexion des colonies juives en Cisjordanie et dans la vallée stratégique du Jourdain.

Légende vidéo, Les Palestiniens craignent d'être "dépouillés de leur identité"

Les Palestiniens ont averti qu'une telle décision détruirait leurs espoirs d'un futur État indépendant viable et violerait le droit international - une position soutenue par une grande partie de la communauté internationale.

Le ministre d'État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a déclaré que la reconnaissance d'Israël par les Émirats arabes unis était "une mesure très audacieuse" pour arrêter la "bombe à retardement" de l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Il a déclaré que les EAU voyaient cela comme "un arrêt de l'annexion, pas une suspension".

Interrogé sur les critiques palestiniennes à l'égard de l'initiative des EAU, il a reconnu que la région était très polarisée et qu'il s'attendait à entendre "le bruit habituel". "Nous avons agonisé à cause de cela", a-t-il dit, mais il a finalement décidé de "le faire".

La déclaration commune indique qu'Israël "concentrera désormais ses efforts sur le développement des liens avec d'autres pays du monde arabe et musulman", et que les Etats-Unis et les Emirats arabes unis travailleront à la réalisation de cet objectif.

Les EAU et Israël se joindront également aux États-Unis pour lancer un "programme stratégique pour le Moyen-Orient", les trois dirigeants notant qu'ils "partagent une perspective similaire concernant les menaces et les opportunités dans la région, ainsi qu'un engagement commun à promouvoir la stabilité par l'engagement diplomatique, une intégration économique accrue et une coordination plus étroite de la sécurité".

Crédit photo, AFP Légende image, Benjamin Netanyahu est connu pour sa proximité avec Donald Trump

"J'espérais vivement que l'annexion n'aurait pas lieu en Cisjordanie et l'accord d'aujourd'hui visant à suspendre ces plans est une étape bienvenue sur la voie d'un Moyen-Orient plus pacifique", déclare Le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi s'est félicité de l'accord tandis que le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi estime que l'accord pourrait contribuer à faire avancer les négociations de paix qui sont dans l'impasse.

Mais un haut responsable palestinien, Hanan Ashrawi, condamne l'accord, déclarant que les EAU avaient "révélé au grand jour leurs relations secrètes et leur normalisation avec Israël" et en a parlé au prince Mohammed : "Puisses-tu ne jamais être vendu par tes "amis"".