Robert Trump est mort dans un hôpital de New York

16 août 2020

Crédit photo, Getty Images Légende image, Robert Trump, photographié ici après la victoire électorale de son frère en 2016, gérait les investissements immobiliers de Trump

Le président Donald Trump a rendu hommage à son "meilleur ami" et plus jeune frère (Robert Trump) après sa mort à 71 ans.

"C'est le cœur lourd que je partage avec mon merveilleux frère Robert, qui est décédé paisiblement ce soir", a-t-il déclaré dans une déclaration samedi.

Le président avait rendu visite à son frère à l'hôpital de New York la veille de sa mort, en déclarant aux journalistes : "Il traverse une période difficile."

On ne sait pas très bien ce qui a causé la mort de Robert Trump.

Un certain nombre de rapports des médias américains ont laissé entendre qu'il était gravement malade.

"Ce n'était pas seulement mon frère, c'était mon meilleur ami", a déclaré Donald Trump samedi. "Son souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur".

Le fils du président Trump, Eric, a décrit son oncle comme "un homme incroyable - fort, gentil et loyal jusqu'au bout".

"Il manquera énormément à toute notre famille", a-t-il écrit sur Twitter.

Robert était le plus jeune des cinq enfants de Fred et Mary Anne Trump, et il est né deux ans après son frère Donald.

L'aîné des enfants, Fred Jr, est mort en 1981.

Crédit photo, Trump Campaign Légende image, Une photo non datée des frères et sœurs Trump, de gauche à droite : Robert, Elizabeth, Fred, Donald et Maryanne

Robert Trump a passé une grande partie de sa carrière dans l'entreprise immobilière familiale, où il est devenu un cadre supérieur.

Contrairement à son frère, cependant, on disait qu'il ne faisait pas la cour à la publicité et il vivait en semi-retraite dans l'État de New York.

Dans son livre de 1987, The Art of the Deal, Donald Trump écrit que "Robert s'entend avec presque tout le monde, ce qui est formidable pour moi car je dois parfois être le méchant".

Dans une interview accordée au New York Post en 2016, à la veille de l'élection présidentielle, le frère cadet a déclaré : "Je soutiens Donald à mille pour cent".

Il s'est récemment adressé au tribunal pour empêcher la publication du livre de sa nièce Mary Trump sur le président, How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde).

Il a divorcé de sa première femme Blaine il y a plus de dix ans et a épousé Ann Marie Pallan en mars de cette année.

Selon le Post, Robert a passé plus d'une semaine en juin dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Mount Sinai de Manhattan.

Citant un ami de la famille, le New York Times a déclaré qu'il avait subi des hémorragies cérébrales qui avaient commencé après une chute récente.