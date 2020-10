Ota Benga: qui était ce Congolais exposé dans un zoo du Bronx à New York ?

Crédit photo, Library of Congress

Ota Benga a été kidnappé en 1904 dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo et emmené aux États-Unis pour y être exposé. La journaliste Pamela Newkirk, qui a beaucoup écrit sur le sujet, examine les tentatives faites au cours des décennies pour dissimuler ce qui lui est arrivé.

Plus d'un siècle après avoir fait la une des journaux internationaux pour avoir exposé un jeune homme africain dans la maison des singes, le zoo du Bronx à New York a finalement exprimé ses regrets.

Les excuses de la Wildlife Conservation Society pour son exposition de 1906 sur Ota Benga, un natif du Congo, font suite aux manifestations et à la vague d'indignation suscitées par l'assassinat de George Floyd, filmé par la police, qui a une nouvelle fois mis en lumière le racisme aux États-Unis.

Lors d'un moment de réflexion nationale, Cristian Samper, président et directeur général de la Wildlife Conservation Society, a déclaré qu'il était important "de réfléchir à la propre histoire de la WCS et à la persistance du racisme dans notre institution".

Il promet que la société, qui gère le zoo du Bronx, s'engagera à une transparence totale sur l'épisode qui a inspiré des titres haletants à travers l'Europe et les États-Unis du 9 septembre 1906 - un jour après la première exposition d'Ota Benga - jusqu'à sa libération du zoo le 28 septembre 1906.

C'était un employé du zoo

Au lieu de tirer profit de l'épisode comme d'un moment d'enseignement, la Wildlife Conservation Society s'est engagée dans une opération de dissimulation qui a duré un siècle et au cours de laquelle elle a activement perpétué ou n'a pas réussi à corriger les versions erronées concernant ce qui s'était réellement passé.

Qui était Ota Benga ?

En 1916, après la mort d'Ota Benga, un article du New York Times a écarté comme légende urbaine les récits de son exposition.

"C'est cet emploi qui a donné lieu à l'annonce non fondée qu'il était détenu dans le parc comme l'une des pièces exposées dans la cage des singes", selon l'article.

Le récit contredisait bien sûr les nombreux articles qui, une décennie plus tôt, ont été publié dans des journaux de tout le pays et d'Europe.

Le New York Times à lui seul avait publié une douzaine d'articles sur l'affaire, le premier sous la manchette du 9 septembre 1906 : "Un Bushman partage une cage avec les singes du Bronx Park".

Dans son livre "The Gathering of Animals", il a posé une question rhétorique : "Ota Benga était-il "exposé" - comme un animal étrange et rare ?" une question à laquelle, en tant que président des archives du zoo, il saurait mieux répondre.