La faune sauvage en "déclin catastrophique '' en raison de l'action humaine

Crédit photo, Getty Images Légende image, La faune subit la pression de la perte d'habitat, y compris la déforestation

Les populations d'animaux sauvages ont chuté de plus des deux tiers en moins de 50 ans, selon un important rapport de l'organisation de protection de l'environnement WWF.

Le rapport indique que ce "déclin catastrophique" ne montre aucun signe de ralentissement.

Et, il avertit que la nature est détruite par les humains à un rythme jamais vu auparavant.

La faune est "en chute libre" alors que nous brûlons des forêts, sur-pêchons nos mers et détruisons des zones sauvages, déclare Tanya Steele, directrice générale du WWF.

"Nous détruisons notre monde - le seul endroit que nous appelons chez nous - risquant notre santé, notre sécurité et notre survie ici sur Terre. Maintenant, la nature nous envoie un SOS désespéré et le temps presse", dit-elle.

Que signifient ces Chiffres?

Le rapport a examiné des milliers d'espèces sauvages différentes surveillées par des scientifiques dans des habitats à travers le monde.

Ils ont enregistré une baisse moyenne de 68% dans plus de 20 000 populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons depuis 1970.

Lire aussi :

Le déclin était la preuve claire des dommages que l'activité humaine cause au monde naturel, a déclaré le Dr Andrew Terry, directeur de la conservation à la Zoological Society of London (ZSL), qui fournit les données.

"Si rien ne change, les populations d'animaux continueront sans aucun doute à baisser, conduisant la faune à l'extinction et menaçant l'intégrité des écosystèmes dont nous dépendons", ajoute-t-il.

Le rapport indique que la pandémie de Covid-19 est un rappel brutal de la façon dont la nature et les humains sont étroitement liés.

Les facteurs soupçonnés de conduire à l'émergence de pandémies - notamment la perte d'habitat et l'utilisation et le commerce de la faune - sont également quelques-uns des moteurs du déclin de la faune.

De nouvelles preuves de modélisation suggèrent que nous pouvons arrêter et même inverser la perte d'habitat et la déforestation si nous prenons des mesures de conservation urgentes et changeons la façon dont nous produisons et consommons les aliments.

Le présentateur de télévision britannique et naturaliste Sir David Attenborough soutient que l'Anthropocène, l'ère géologique au cours de laquelle l'activité humaine est prépondérante, pourrait être le moment où nous atteignons un équilibre avec le monde naturel et devenons les gardiens de notre planète.

"Pour ce faire, il faudra des changements systémiques dans la façon dont nous produisons la nourriture, créons de l'énergie, gérons nos océans et utilisons du matériel", explique-t-il.

"Mais par-dessus tout, cela nécessitera un changement de perspective. Un changement de la façon dont nous percevons la nature comme quelque chose qui est facultatif ou" agréable à avoir" pour la considérer comme le plus grand allié que nous ayons pour rétablir l'équilibre dans notre monde."

Sir David présente un nouveau documentaire sur l'extinction qui sera diffusé sur BBC One au Royaume-Uni ce dimanche 13 septembre à 20h00 BST.

Lire aussi :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les gorilles des montagnes de la RDC sont menacées par la chasse illégale

Mesurer la variété de toute vie sur Terre est complexe, avec un certain nombre d'outils différents.

Pris ensemble, ils fournissent la preuve que la biodiversité est détruite à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

Ce rapport particulier utilise un indice indiquant si les populations d'animaux sauvages augmentent ou diminuent. Il ne nous dit pas le nombre d'espèces perdues ou en voie d'extinction.

Les baisses les plus importantes concernent les zones tropicales. La baisse de 94% pour l'Amérique latine et les Caraïbes est la plus importante du monde, en raison d'un cocktail de menaces pesant sur les reptiles, les amphibiens et les oiseaux.

"Ce rapport examine la situation mondiale et la nécessité d'agir rapidement pour commencer à inverser ces tendances", informe Louise McRae de ZSL.

Les données ont été utilisées pour faire un travail de modélisation afin d'examiner ce qui pourrait être nécessaire pour inverser le déclin.

Une étude publiée dans la revue Natures suggère que pour inverser la tendance, nous devons transformer la façon dont nous produisons et consommons les aliments, notamment en réduisant le gaspillage alimentaire et en consommant des aliments avec un impact environnemental moindre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le perroquet gris d'Afrique est en voie de disparition en raison de la perte d'habitat et du commerce des espèces sauvages

Le professeur Dame Georgina Mace de l'UCL a déclaré que les actions de conservation à elles seules ne seraient pas suffisantes pour "fléchir la courbe de la perte de biodiversité".

"Cela exigera des actions dans d'autres secteurs, et nous montrons ici que le système alimentaire sera particulièrement important, à la fois le secteur agricole du côté de l'offre et des consommateurs du côté de la demande", a-t-elle déclaré..

Que nous disent les autres données sur les pertes enregistrées par la nature?

Les données d'extinction sont compilées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui a évalué plus de 100 000 espèces de plantes et d'animaux, dont plus de 32 000 espèces menacées d'extinction.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les éléphants sont menacés par le braconnage et la perte d'habitat

En 2019, un groupe intergouvernemental de scientifiques a conclu qu'un million d'espèces (500 000 animaux et plantes et 500 000 insectes) sont menacées d'extinction, certaines d'ici des décennies.

Le rapport du WWF est l'une des nombreuses évaluations de l'état de la nature publiées et d'autres le seront dans les semaines et les mois à venir en vue d'un grand sommet prévu l'année prochaine.

L'ONU dévoilera mardi prochain sa dernière évaluation de l'état de la nature dans le monde.