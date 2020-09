Des scientifiques africains cherchent à cartographier le génome du coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre africain de contrôle des maladies (CDC) ont lancé un nouveau réseau de laboratoires qui renforcera le séquençage du génome du coronavirus en Afrique.

Les experts de l'OMS et du CDC Afrique estiment que cette initiative aidera les pays à comprendre les différentes souches du virus SRAS-Cov-2, afin d'améliorer la riposte des pays, les traitements ou les vaccins éventuels et de les rendre plus pertinents pour la population du continent.