Coronavirus : la France prévoit des mesures plus sévères face à l'augmentation des cas

Le président Emmanuel Macron a déclaré que la réunion donnerait au public une idée claire de ce à quoi il peut s'attendre dans les semaines à venir. "Nous devons être aussi transparents et clairs que possible", a-t-il déclaré jeudi, selon l'agence de presse AFP. "Nous devons être exigeants et réalistes sans céder à la panique".La France a le septième plus grand nombre de morts par Covid-19 dans le monde. Plus de 30.800 personnes sont mortes dans le pays à cause du coronavirus.