Vaccin contre le coronavirus: qui pourrait le recevoir, combien coûtera-t-il?

Crédit photo, AFP Légende image, Plusieurs pays se sont lancés dans la course au vaccin contre le Covid-19

Si les scientifiques parviennent à fabriquer un vaccin contre le coronavirus, quand l'obtiendrons-nous, combien cela coûtera-t-il et qui l'obtiendra en premier?

Lorsque les scientifiques parviendront à fabriquer un vaccin contre le coronavirus, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, déplorent les experts. Les laboratoires de recherche et les entreprises pharmaceutiques réécrivent les règles concernant le temps nécessaire pour développer, tester et fabriquer un vaccin efficace.

Des mesures sans précédent sont prises pour garantir le déploiement du vaccin à l'échelle mondiale. Mais on craint que la course pour en obtenir un ne soit remportée par les pays les plus riches, au détriment des plus vulnérables.

Alors, qui l'obtiendra en premier, combien cela coûtera-t-il par ces temps de crise mondiale, comment s'assurer que personne ne sera laissé pour compte ?Dans combien de temps pouvons-nous espérer un vaccin contre les coronavirus ?

Crédit photo, Reuters

Il faut généralement des années pour mettre au point, tester et fournir des vaccins contre les maladies infectieuses.

Même dans ce cas, leur succès n'est pas garanti. À ce jour, une seule maladie infectieuse humaine a été totalement éradiquée: la variole. Et cela a pris 200 ans. Les autres, de la polio au tétanos, en passant par la rougeole, les oreillons et la tuberculose, nous vivons avec, ou sans, grâce aux vaccinations.

Des essais impliquant des milliers de personnes sont déjà en cours pour déterminer quel vaccin peut protéger contre le Covid-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus.

En ce moment pour parer au plus pressé, le processus qui prend généralement de cinq à dix ans, de la recherche à la livraison, est réduit à quelques mois. Dans l'intervalle, la fabrication est en train de s'intensifier, les investisseurs et les fabricants risquant des milliards de dollars pour être prêts à produire un vaccin efficace.

Selon la Russie, les essais de son vaccin contre le virus Sputnik ont montré des signes de réponse immunitaire chez les patients et la vaccination de masse commencera en octobre.

La Chine affirme avoir mis au point un vaccin efficace qui est mis à la disposition de son personnel militaire. Mais des inquiétudes ont été soulevées quant à la rapidité avec laquelle les deux vaccins ont été produits.

Aucun ne figure sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé des vaccins ayant atteint la phase trois des essais cliniques - le stade qui implique des tests plus étendus sur les humains.

Les États-Unis espèrent obtenir 300 millions de doses d'ici janvier grâce à leur programme d'investissement pour accélérer la mise au point d'un vaccin efficace.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont même conseillé aux États de se préparer à la mise en place d'un vaccin dès le 1er novembre.

Certains de ces principaux candidats espèrent faire approuver leur vaccin d'ici la fin de l'année - bien que l'OMS ait déclaré qu'elle ne s'attendait pas à voir une vaccination généralisée contre le Covid-19 avant le milieu de 2021.

Mais tous les pays ne sont pas en mesure de faire de même.

Crédit photo, EPA Légende image, Lancement d'un programme de vaccination

"Chaque organisation ou pays devra déterminer qui il immunise en premier et comment il le fait", a déclaré à la BBC Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif d'AstraZeneca.

Comme l'offre initiale sera limitée, la réduction des décès et la protection des systèmes de soins de santé seront probablement prioritaires.

Le plan Gavi prévoit que les pays signataires du Covax, qu'ils aient des revenus élevés ou faibles, recevront des doses suffisantes pour 3 % de leur population - ce qui suffirait à couvrir les travailleurs de la santé et des services sociaux.

Au fur et à mesure de la production de vaccins, l'allocation est augmentée pour couvrir 20 % de la population, en donnant cette fois la priorité aux plus de 65 ans et aux autres groupes vulnérables.

Une fois que tout le monde a reçu 20 %, le vaccin serait distribué en fonction d'autres critères, tels que la vulnérabilité du pays et la menace immédiate de Covid-19.

Les pays ont jusqu'au 18 septembre pour s'engager dans le programme et effectuer leurs paiements initiaux avant le 9 octobre. Les négociations sont toujours en cours pour de nombreux autres éléments du processus d'allocation.

"La seule certitude est qu'il n'y en aura pas assez - le reste est encore dans l'air", déclare le Dr Simao.

Gavi insiste sur le fait que les participants les plus riches peuvent demander suffisamment de doses pour vacciner entre 10 et 50 % de leur population, mais aucun pays ne recevra suffisamment de doses pour vacciner plus de 20 % tant que tous les pays du groupe ne se seront pas vu offrir cette quantité.

Le Dr Berkley indique qu'une petite réserve d'environ 5 % du nombre total de doses disponibles sera mise de côté, "pour constituer un stock afin d'aider à faire face aux épidémies aiguës et de soutenir les organisations humanitaires, par exemple pour vacciner les réfugiés qui, autrement, n'y auraient pas accès".

Des organisations telles que Médecins sans frontières, souvent en première ligne pour la fourniture de vaccins, affirment que le fait de conclure des accords avec des sociétés pharmaceutiques crée "une dangereuse tendance au nationalisme vaccinal de la part des pays riches".

Cela réduit à son tour les stocks mondiaux disponibles pour les personnes vulnérables des pays plus pauvres. Dans le passé, le prix des vaccins vitaux a fait que beaucoup de pays ont eu du mal à immuniser complètement les enfants contre des maladies comme la méningite, par exemple.

Le Dr Mariângela Simão, sous-directeur général de l'OMS responsable de l'accès aux médicaments et aux produits de santé, déclare que nous devons veiller à ce que le nationalisme en matière de vaccins soit maîtrisé.

"Le défi sera de garantir un accès équitable - que tous les pays y aient accès, et pas seulement ceux qui peuvent payer plus cher".

Combien le vaccin va-t-il coûter ?

Alors que des milliards de dollars sont investis dans le développement de vaccins, des millions d'autres sont promis pour acheter et fournir le vaccin.

Les prix par dose dépendent du type de vaccin, du fabricant et du nombre de doses commandées.

La société pharmaceutique Moderna, par exemple, vendrait l'accès à son vaccin potentiel entre 32 et 37 dollars la dose (entre 24 et 28 livres sterling).

AstraZeneca, en revanche, a déclaré qu'elle fournirait son vaccin "au prix coûtant" - soit quelques dollars par dose - pendant la pandémie.

Le Serum Institute of India (SSI), le plus grand fabricant de vaccins au monde en volume, bénéficie d'un soutien de 150 millions de dollars de Gavi et de la Fondation Bill & Melinda Gates pour fabriquer et livrer jusqu'à 100 millions de doses des vaccins Covid-19 qui ont fait leurs preuves en Inde et dans les pays à faible et moyen revenu.

Selon eux, le prix plafond sera de 3 dollars (2,28 livres sterling) par dose.

Mais il est peu probable que les patients recevant le vaccin soient facturés dans la plupart des cas.

Les personnes qui reçoivent des vaccins par l'intermédiaire d'organisations humanitaires - un rouage essentiel de la distribution mondiale - ne seront pas facturées.

Alors, qui l'obtient en premier ?

Bien que ce soient les entreprises pharmaceutiques qui fabriqueront le vaccin, ce ne sont pas elles qui décideront qui sera vacciné en premier.

Crédit photo, Markel Redondo/ MSF Légende image, Le délicat trasport des vaccins nécéssite d'importants moyens de transport et une chaine de froid efficace

Le vaccin idéal a beaucoup à offrir. Il doit être abordable. Il doit générer une immunité forte et durable. Il a besoin d'un système de distribution réfrigéré simple et les fabricants doivent être en mesure d'augmenter rapidement la production.

L'OMS, l'UNICEF et Médecins Sans Frontières (MFS) ont déjà mis en place des programmes de vaccination efficaces dans le monde entier grâce aux installations de la "chaîne du froid" - camions frigorifiques et réfrigérateurs solaires pour maintenir les vaccins à la bonne température pendant leur transport de l'usine au cite.

Les vaccins doivent généralement être conservés au réfrigérateur - généralement entre 2C et 8C.

Ce n'est pas un défi trop important dans la plupart des pays développés, mais cela peut être une "tâche immense" lorsque les infrastructures sont faibles et que l'approvisionnement en électricité et la réfrigération sont instables.

"Maintenir les vaccins sous la chaîne du froid est déjà l'un des plus grands défis auxquels les pays sont confrontés et cela sera exacerbé avec l'introduction d'un nouveau vaccin", explique Barbara Saitta, conseillère médicale de MSF, à la BBC.

"Vous devrez ajouter davantage d'équipements de la chaîne du froid, vous assurer que vous avez toujours du carburant (pour faire fonctionner les congélateurs et les réfrigérateurs en l'absence d'électricité) et les réparer/remplacer lorsqu'ils se cassent et les transporter là où vous en avez besoin".

AstraZeneca a suggéré que son vaccin aurait besoin de la chaîne du froid régulière entre 2C et 8C.

Mais il semble que certains vaccins candidats auront besoin d'une chaîne ultra-froide - stockage à -60C ou moins avant d'être dilués et distribués.

"Pour conserver le vaccin Ebola à -60°C ou moins, nous avons dû utiliser un équipement spécial de la chaîne du froid pour les stocker et les transporter, et nous avons dû former le personnel à l'utilisation de tout ce nouvel équipement", a déclaré Barbara Saitta.

Il y a aussi la question de la population cible. Les programmes de vaccination ciblent généralement les enfants, les agences devront donc planifier la manière d'atteindre les personnes qui ne font normalement pas partie du programme de vaccination.

Alors que le monde attend que les scientifiques fassent leur part, de nombreux autres défis attendent d'être relevés. Et les vaccins ne sont pas la seule arme contre le coronavirus.

"Les vaccins ne sont pas la seule solution", déclare le Dr Simao, de l'OMS. "Vous devez disposer de diagnostics. Vous devez avoir un moyen de réduire la mortalité, donc vous avez besoin d'un traitement, et vous avez besoin d'un vaccin.