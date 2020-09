Trump-Tik-Tok: comprendre les difficultés de l'application de partages de vidéos aux Etats-Unis

Lancée en 2016, TikTok a été téléchargée plus de deux milliards de fois contre 250 millions pour son concurrent américain Byte.

Pourquoi Trump veut bannir TikTok

Les États-Unis craignent que les données collectées par le canal de TikTok ne soient communiquées au gouvernement chinois. TikTok nie fermement et affirme qu'aucune des données de ses utilisateurs internationaux n'est stockée en Chine.

L'administration Trump affirme que TikTok et d'autres applications chinoises sont des menaces pour la sécurité nationale. Microsoft et Oracle ont mené la course pour acheter TikTok à la société chinoise ByteDance. Mais cette dernière ne semble pas disposée à céder aux menaces de Trump.