Kim Kardashian West rejoint le boycott de Facebook et Instagram

Kim Kardashian West et des dizaines d'autres célébrités annoncent qu'elles gèleront leurs comptes sur les médias sociaux pour protester contre la propagation de "la haine, de la propagande et de la désinformation".

"La désinformation diffusée sur les médias sociaux a un impact sérieux", écrit Kardashian West dans une déclaration mardi.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la campagne "StopHateforProfit", organisée par des militants des droits civiques. Les célébrités vont geler leurs comptes pendant 24 heures mercredi.

"Je ne peux pas rester assis et silencieux pendant que ces plateformes continuent à permettre la diffusion de la haine, de la propagande et de la désinformation - créées par des groupes pour semer la division et diviser l'Amérique", déclare Kardashian West.

Parmi les autres célébrités qui ont accepté de prendre part au boycott figurent les acteurs Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen et Jennifer Lawrence, ainsi que la chanteuse Katy Perry.

"Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ces plates-formes ferment les yeux sur des groupes et des messages diffusant une désinformation haineuse", écrit Katy Perry sur Instagram.

L'acteur Ashton Kutcher, qui a des millions de fans et qui se joint également au boycott, juge que "ces outils n'ont pas été conçus pour répandre la haine [et] la violence".

Les organisateurs de la campagne #StopHateforProfit, lancée en juin, accusent Facebook et Instagram de ne pas faire assez pour mettre fin aux discours de haine et à la désinformation.

Le groupe s'est concentré sur Facebook, qui possède également Instagram et WhatsApp, et a généré l'année dernière des revenus publicitaires de près de 70 milliards de dollars.

Des milliers d'entreprises et de grands groupes de défense des droits civils, dont la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et l'Anti-Defamation League (AD), adhérent à la campagne.

"Nous approchons rapidement de l'une des élections les plus importantes de l'histoire américaine", soutient le groupe dans une déclaration. Les "changements" vagues et incontrôlés de Facebook sont dangereusement insuffisants pour protéger notre démocratie".

En juin, Facebook a annoncé qu'il allait étiqueter les messages potentiellement dangereux ou trompeurs laissés pour leur valeur informative.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a également déclaré que la société de médias sociaux interdirait les publicités contenant des allégations "selon lesquelles des personnes d'une race, d'une ethnie, d'une origine nationale, d'une affiliation religieuse, d'une caste, d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d'un statut d'immigration spécifique" constituent une menace pour les autres.

"Les élections de 2020 s'annoncent déjà passionnantes", a-t-il écrit dans une déclaration. "Pendant ce temps, Facebook prendra des précautions supplémentaires pour aider tout le monde à rester en sécurité [et] à rester informé".

Mais la campagne "StopHateforProfit" appelle à faire plus, et plus de 90 entreprises ont interrompu leur publicité pour soutenir ses efforts.

À la suite du boycott, les actions de Facebook ont chuté de manière spectaculaire et les médias américains ont rapporté que 7,2 milliards de dollars avaient été retranchés de la valeur nette personnelle de M. Zuckerberg.