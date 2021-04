Coronavirus : l'OMS exhorte les pays africains à conserver les vaccins périmés

il y a une heure

Cet appel intervient après que le Malawi et le Soudan du Sud annoncent qu'ils vont détruire plus de 70 000 doses du vaccin d'Oxford-AstraZeneca parce qu'elles sont périmées depuis mi-avril.

Le déploiement des vaccins contre le coronavirus en Afrique a été lent, en partie à cause de problèmes d'approvisionnement et d'un scepticisme plus général à l'égard du vaccin.

Le Malawi annonce qu'il prévoit de détruire plus de 16 000 doses du vaccin AstraZeneca, fabriquées par le Serum Institute of India (SII), car leur date de péremption est le 13 avril.

La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, exhorte les pays à "stocker les vaccins en toute sécurité pendant que nous poursuivons nos études et essayons d'obtenir un avis définitif sur la possibilité d'utiliser les vaccins plus longtemps".

Outre le Malawi et le Sud-Soudan, l'OMS a indiqué que le Ghana et la Sierra Leone n'avaient pas non plus utilisé tous leurs vaccins en raison de leur date de péremption.