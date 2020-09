Maya Moore épouse Jonathan Irons, un prisonnier qu'elle a fait libérer de prison

Irons et Moore, photographiés après sa sortie de prison en juillet de cette année

Maya Moore, star de la WNBA, a épousé Jonathan Irons, l'homme qu'elle a fait libérer de prison après sa condamnation injustifiée pour agression et cambriolage.

"Nous nous sommes mariés il y a quelques mois et nous sommes heureux de continuer ce nouveau chapitre de notre vie ensemble", a déclaré Moore, 31 ans, à Good Morning America.

La joueuse de 31 ans, l'une des meilleures de l'histoire de la WNBA, a également remporté deux médailles d'or aux Jeux olympiques et deux aux championnats du monde.

Mais elle a abandonné sa carrière au début de 2019 pour aider Irons, qu'elle avait rencontré 12 ans auparavant et qui purgeait une peine de 50 ans.

Annulant la condamnation, le juge Daniel Green a qualifié l'affaire de "très faible et circonstancielle".

Interrogée sur sa carrière de joueuse, Moore répond : "je ne sais pas. J'espère qu'au printemps, nous pourrons franchir une nouvelle étape. En ce moment, j'essaie vraiment de respirer après cette longue, longue bataille et de me reposer et de profiter de la vie".