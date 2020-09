Panusaya Sithijirawattanakul, l'étudiante qui ose défier la monarchie thaïlandaise

Un geste osé pour les Thaïlandais à qui on apprend dès leur naissance, à vénérer et à aimer la monarchie, mais aussi à craindre les conséquences d'oser en parler de façon critique.

'La vie ne serait plus jamais la même'

Mais ces derniers mois, des manifestations pro-démocraties ont balayé le pays, et des étudiants comme Panusaya sont au cœur de ce mouvement.

"Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même", a-t-elle déclaré plus tard à BBC News Thai.

La Thaïlande a été secouée par des mois de protestations pro-démocratiques, et le salut à trois doigts est devenu un symbole du mouvement.

Panusaya avait reçu le manifeste quelques heures avant qu'elle ne le lise lors d'une grande manifestation organisée dans la capitale, Bangkok. Le texte appelait à rendre le monarque responsable devant les institutions élues, à une réduction du budget royal et à l'abstention de toute ingérence de la monarchie dans la politique - des déclarations choquantes pour la plupart des Thaïlandais.

"Ils me l'ont transmise, m'ont demandé si je voulais l'utiliser. A ce moment-là, tout le monde a senti que le contenu était extraordinairement fort et moi aussi je l'ai trouvé très fort. J'ai décidé d'être celle qui allait proclamer le texte", raconte-t-elle.

"J'ai demandé l'avis de mes camarades de classe et leur réponse a été 'oui - c'est la bonne chose à faire'. Je me suis alors assise, j'ai fumé une cigarette avant d'entrer en scène et j'ai vidé ma tête", se souvient Panusaya.