Élection présidentielle américaine de 2020 : quand obtiendrons-nous les résultats?

Il y a vingt ans, les Américains se sont réveillés un matin d'automne, le jour suivant les élections et ne savaient pas qui allait diriger le pays.

Il a fallu 36 jours de plus pour résoudre le conflit entre Al Gore et George W Bush, tandis que le pays retenait son souffle.

Cette situation pourrait se reproduire en 2020.

Pourquoi ?

La pandémie fait craindre à beaucoup de gens de voter en personne, car aux États-Unis, cela signifie souvent attendre des heures dans une file d'attente.

Des millions d'électeurs voteront donc par correspondance et l'on craint qu'il faille des jours voire des semaines pour compter tous les bulletins.

Que se passe-t-il habituellement un soir d'élection normal ?

Les différents États arrêtent de voter à des moments différents.

Les premiers bureaux de vote ferment sur la côte Est, vers 19 heures, heure locale (00:00 GMT), et ensuite les résultats tombent au fur et à mesure.

Le choix du présidents ne se fait pas en remportant les votes des électeurs au niveau national. Il s'agit plutôt d'une série de duels à l'échelle des États, le vainqueur dans chaque État recueillant un certain nombre de votes des grands électeurs.

On considère qu'un État est "remporté" lorsqu'on estime qu'un candidat a une avance qui ne peut être rattrapée. Il s'agit d'une estimation et non d'un résultat définitif.

De même, lorsque l'élection est considérée par un candidat, il ne s'agit pas du résultat officiel car il reste encore beaucoup de votes à compter.

Une élection est généralement remportée durant la nuit. Le candidat perdant fait son discours de concession reconnaissant sa défaite. Mais ce scénario bien réglé sera peut-être différent cette année - nous y reviendrons plus tard.

En 2016, l'élection de Donald Trump a été reconnu vainqueur vers 07h30 GMT après sa victoire dans le Wisconsin qui lui a fait franchir le seuil des 270 voix du collège électoral.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les comptages ont permis de prendre en compte de plus en plus de votes démocrates, ce qui a permis à Hillary Clinton d'étendre son avance sur les votes des électeurs, mais elle avait déjà perdu le collège électoral.

Un nombre sans précédent de bulletins de vote par correspondance

D'habitude, les électeurs américains font la queue dans un bureau de vote le jour du scrutin, mais le vote par correspondance devient de plus en plus populaire ces dernières années.

Alors qu'il n'était pas rare auparavant que les États limitent le vote par correspondance à des circonstances particulières - comme le fait d'être un soldat en service à l'étranger - cette pratique est désormais largement autorisée dans une majorité d'États, que l'on soit un "électeur absent" ou pour toute autre raison.

En 2020, la pandémie de Covid-19 a suscité un nombre sans précédent de demandes d'autorisations de voter par correspondance.

Quelque 80 millions de bulletins de vote par correspondance devraient être déposés, soit le double du nombre de 2016.

La question est donc de savoir si le volume important de bulletins de vote par correspondance va tout retarder.

Mais le grand nombre de bulletins à compter n'est pas la seule crainte.

Le service postal américain subit des coupes budgétaires à un moment où il a une grande responsabilité.

Il doit d'abord envoyer les bulletins de vote aux citoyens, puis les renvoyer aux autorités électorales, le tout avant les délais fixés par les États.

Les États disposent d'une grande latitude pour déterminer les règles électorales, y compris pour fixer les délais d'admissibilité d'un vote par correspondance.

La Pennsylvanie n'accepte que les votes reçus avant 20 heures, heure locale, le jour du scrutin, tandis que la Californie accepte les votes à condition qu'ils soient envoyés avant cette date, le cachet de la poste faisant foi, même s'ils arrivent des semaines plus tard. C'est pourquoi le dépouillement dans l'immense État de la côte ouest prend toujours beaucoup de temps.

Crédit photo, EPA Légende image, Il y a des inquiétudes au sujet de savoir si le service postal aura la capacité de traiter les bulletins de vote par correspondance.

Le dépouillement des bulletins de vote par correspondance prend plus de temps à traiter.

Avec un doublement du nombre de bulletins de vote par correspondance anticipé cette année, ce processus va prolonger le temps de dépouillement.

Certains États comme la Floride commenceront à traiter les votes par correspondance avant le jour du scrutin et commenceront effectivement à les compter le matin de l'élection.

Mais la plupart des États et Washington DC ne commenceront pas à compter avant que tous les votes en présentiel soient décomptés et que les bureaux de vote soient fermés.

La Conférence nationale des législatures des États dispose d'une liste complète des moments où chaque État compte les votes par correspondance.

Qu'en est-il du vote en personne ? Prendra-t-il plus de temps ?

Les élections primaires de 2020 ont également donné aux électeurs un aperçu des problèmes qui pourraient entacher le vote en personne le jour du scrutin. Les États, de New York à l'Alaska, ont eu du mal à organiser ces élections organisées dans des circonstances exceptionnelles.

Cette année, des problèmes récurrents tels que des machines de vote défectueuses ont été aggravés par la pénurie de travailleurs et des files d'attente plus longues que d'habitude en raison de préoccupations liées à la distanciation sociale.

Ces problèmes ont entraîné des changements qui ont prolongé le processus.

Le Kentucky a fortement réduit le nombre de bureaux de vote et a dû ordonner que les bureaux de vote restent ouverts plus longtemps, de sorte que les habitants des zones à faibles revenus doivent aller beaucoup plus loin pour voter.

Cette décision a été très controversée et a suscité des accusations selon lesquelles la pandémie était utilisée comme un moyen d'empêcher les votes des minorités.

L'Alaska a obligé tous les électeurs de certaines régions à utiliser les bulletins de vote par correspondance car aucun bureau de vote n'a pu être ouvert et la Géorgie a dû faire face à des poursuites judiciaires pour ses machines de vote qui ne marchaient pas.

Par Laura Trevelyan, Caroline du Nord

Le comté de New Hanover à Wilmington est l'Etat clef par excellence.

Cette Etat n'a pas voté pour un président démocrate depuis Jimmy Carter. Barack Obama est passé tout près de remporter l'Etat en 2008 - et Donald Trump l'a emporté de justesse en 2016.

En raison de la pandémie de coronavirus, les habitants de Caroline du Nord peuvent demander des bulletins de vote par correspondance depuis des mois et ce, jusqu'au 9 octobre. Ils ont commencé à les recevoir au début du mois de septembre.

L'enthousiasme a été sans précédent : au 14 septembre, 813 014 électeurs avaient demandé des bulletins de vote par correspondance, sur les sept millions d'électeurs inscrits dans l'État.

Dans le comté de New Hanover, 244.000 personnes ont demandé à recevoir des bulletins par courrier, les démocrates ont l'avantage, avec un plus grand nombre de demandes que pour les républicains.

Les républicains disent qu'ils vont rattraper leur retard grâce aux votes en personne, me dit Chase Horton du parti républicain du comté de New Hanover. Donald Trump est opposé au vote par correspondance, alors que les démocrates sont pour, explique Richard Poole, le président du parti dans le comté.

Kathryn Hedgepeth, de la Ligue des femmes électrices, un parti indépendant représenté dans trois comtés, est ravie de voir autant d'engouement pour cette élection. Elle a déjà son bulletin de vote par correspondance - mais elle veut regarder le premier débat présidentiel avant de décider pour qui voter.

Les candidats pourraient être incités à ne pas reconnaître leur défaite

Avec tant de passions, Donald Trump et Joe Biden pourraient être encore plus déterminés que les candidats habituels à la présidence de ne pas reconnaître leur défaite.

Pour M. Biden, cela peut être une posture stratégique pour lui.

Crédit photo, Inc via Getty Images Légende image, La pandémie pourrait signifier de plus longues attentes pour voter en personne.

Dans le passé, le vote par correspondance était plus populaire chez les personnes âgées, et il désavantagait généralement les républicains. Mais ces dernières années, les travailleurs qui ne peuvent pas s'absenter de leur travail pour se rendre aux urnes y ont également recours, et ils ne votent pas forcément démocrate.

En conséquence, il y a des raisons de croire que les votes par correspondance favoriseront M. Biden. Le président Trump pourrait être en tête la nuit de l'élection, mais son adversaire réduira probablement l'écart les jours qui suivent.

Depuis des mois, le président Trump affirme que des forces menacent de lui "voler" l'élection. Une grande partie de son message politique a consisté à accuser les "élites des Etats de la côte" qui ne représentent pas les régions centrales et rurales de l'Ouest américain.

Il faut s'attendre à ce que ces messages s'amplifient si M. Biden a une courte avance le soir de l'élection.

Qu'en est-il des observateurs électoraux ?

Un autre facteur qui pourrait prolonger dénouement des élections est la surveillance minutieuse qui sera effectuée cette année.

La véracité d'un bulletin de vote peut être contestée par des "surveillants électoraux" bénévoles.

Les bulletins de vote contestés par un observateur sont mis de côté pour être vérifiés à nouveau avant d'être comptés ou rejetés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des États comme le Massachusetts disposent de boîtes aux lettres pour le vote par correspondance anticipé.

Les observateurs électoraux font partie du processus démocratique, mais les experts mettent en garde contre certaines campagnes pour manipuler leur fonction dans le but de retarder le dépouillement.

La campagne "Trump" recrute des "observateurs électoraux", qui pourraient artificiellement contester les bulletins de vote.

Y aura-t-il aussi des contestations devant les tribunaux ?

Tous ces changements et cette confusion font que des procès seront pratiquement inévitables.

Plus de 190 procès électoraux ont déjà été intentés en 2020, contestant tout, des exigences d'identification pour le vote par correspondance à la légalité des changements liés à la Covid, aux dates des élections primaires.

Ces contestations juridiques pourraient retarder le déroulement du vote ou la proclamation des résultats définitifs.

Mais 2020 s'annonce comme l'élection la plus litigieuse de l'histoire des États-Unis, selon Richard Hasen, juriste à l'université de Californie Irvine.

Lors de l'élection de 2000, M. Gore a d'abord concédé sa défaite avant de revenir sa décision après avoir estimé que la très faible différence de vote en Floride devrait entraîner un recomptage.