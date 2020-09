Pourquoi les femmes auteures utilisent-elles des noms masculins ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, JK Rowling écrit ses romans policiers sous le pseudonyme de Robert Galbraith

Que cache un pseudonyme ?

Tout un tas d'oppression patriarcale, si l'on en croit une récente maison d'édition.

Pour célébrer les 25 ans du Prix des femmes pour la fiction, l'un de ses sponsors (Baileys) a lancé la campagne Reclaim Her Name : 25 œuvres de femmes ayant publié sous un nom masculin ont été relancées avec leur "vrai" nom restauré.

Le slogan était "Donner enfin aux femmes écrivains le crédit qu'elles méritent".

C'était une bonne idée, et tout ce qui peut attirer l'attention sur les écrivaines de l'histoire est le bienvenu.

Mais #ReclaimHerName a rapidement provoqué un tollé en ligne, horrifié par la façon dont un projet féministe avait, en fait, effacé les choix délibérés des femmes qu'il était censé encourager.

Car un pseudonyme est une chose compliquée : s'il peut être utilisé pour contourner les attentes liées au genre, il peut aussi être un moyen de préserver l'anonymat, de créer une personnalité publique ou un alter ego, de refléter une identité homosexuelle vécue, et de s'aligner sur les attentes de l'héritage racial voire de les éviter.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le fait que des écrivains comme les trois sœurs Brontë publient sous des pseudonymes masculins perpétue l'idée que toutes les femmes écrivains font cela pour réussir

La campagne n'a pas rendu service en elle-même en faisant de nombreuses erreurs maladroites et des choix abrupts.

Ils ont illustré par erreur la biographie de l'abolitionniste Martin R Delany de Frances Rollin Whipper avec une image de Frederick Douglass.

L'attribution d'une histoire à l'écrivain sino-anglaise Edith Maude Eaton a été critiquée par le seul universitaire à avoir même suggéré qu'elle aurait pu l'écrire, parce qu'il ne s'agissait encore que de spéculations. En outre, ils ont "restauré" le nom de naissance d'Eaton plutôt que le nom féminin cantonais sous lequel elle a délibérément choisi de publier : Sui Sin Far.

NK Jemisin, qui utilise des initiales pour faire la distinction entre son travail académique et la fiction (rien à voir avec le genre) a été invité à faire don d'une histoire gratuitement. Car ne pas payer les femmes est un excellent féminisme.

Et bien que le projet s'appelle Reclaim Her Name, ils n'y sont même pas parvenus : la poétesse Katharine Bradley s'est fait appeler Katherine.

Mais derrière l'indignation, il y avait une lassitude plus générale face aux mythes qu'un tel projet soutient : que, historiquement, les femmes ont lutté pour faire publier des livres, qu'elles ne pouvaient réussir qu'en se cachant derrière un nom masculin, et que révéler leur "vrai" nom les fait glorieusement apparaître au grand jour.

Il y a des cas où cela peut être vrai, à des moments différents, dans des pays différents, et pour des femmes de races et de classes sociales différentes, le sexisme a absolument contribué à une lutte pour être entendue.

Même l'auteur féminin le plus célèbre de ce siècle, JK Rowling, a adopté un nom non sexiste pour s'assurer que Harry Potter plaise aux lecteurs masculins, avant de prendre le pseudonyme de Robert Galbraith pour écrire anonymement des romans policiers.

Mais même ce seul exemple contemporain montre à quel point cette question est épineuse : Les choix de Rowling n'étaient pas seulement motivés par le sexisme, mais aussi par un désir d'anonymat et la création d'une nouvelle identité.

Et c'est presque toujours le cas. C'est rarement aussi simple que le mauvais sexisme qui empêche une femme de bien s'épanouir.

Il est pervers de supposer qu'il perpétue des notions vagues et confuses qui, historiquement, n'ont jamais réussi à percer, et l'ont fait en se faisant passer pour des hommes. Pensez à George Eliot ou aux Brontë.

Notre système éducatif est en partie responsable de cette situation : le canon traditionnel, créé par les hommes, a eu tendance à se concentrer sur les hommes depuis la création du roman au XVIIIe siècle.

"En fait, vous avez un tas de femmes écrivains qui ont joué un rôle incroyablement important dans l'essor du roman", souligne le Dr Sam Hirst, conférencier associé et animateur des cours gratuits en ligne de Romancing the Gothic.

"En reproduisant ces récits (que les femmes ne pouvaient pas publier à moins d'avoir un pseudonyme masculin) vous effacez complètement l'existence de toutes ces autres femmes. Vous renforcez cette vision incroyablement patriarcale et misogyne du canon" estime -t-il.

Les femmes publiaient anonymement, sous un pseudonyme et sous leur propre nom aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le fait d'être écrit "par une femme" est devenu un argument de vente, dans la mesure où les auteurs masculins l'ont adopté.

Selon les recherches de l'universitaire James Raven, près d'un tiers des romans publiés en 1785, par exemple, se réclamaient d'une "dame".

Bien qu'un tel anonymat rende difficile de savoir exactement combien d'écrivains étaient réellement des hommes, on pense que certains ont délibérément choisi "par une dame" comme argument de vente : la présence d'auteurs féminins a contribué à indiquer que le sujet convenait à des lecteurs féminins, et ce sont les femmes qui ont constitué la majeure partie du marché d'achat de romans.

"Perpétuer les mythes paresseux"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roman gothique Les Mystères d'Udolpho a assuré à l'auteur Ann Radcliffe une avance record

L'ignorance de la réussite des femmes à cette époque est liée aux questions de genre.

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le roman gothique était très populaire, et aussi largement associé aux femmes.

Les femmes écrivains dominaient l'industrie, avec Ann Radcliffe qui a réalisé une avancée record avec Les mystères d'Udolpho, réédité plusieurs fois.

Elle était l'une des innombrables "femmes gribouilleuses" à gagner de l'argent de cette façon. on peut citer aussi Mary Robinson, Clara Reeve, Charlotte Dacre, Eliza Parsons, Charlotte Smith et, bien sûr, Mary Shelley.

Il y a certainement du sexisme dans tout cela : le roman, qu'il soit écrit par des hommes ou des femmes, a souvent été considéré comme frivole. Et, le roman gothique en particulier a été tourné en dérision comme étant excessif et distrayant pour les lectrices.

L'association du genre avec les femmes a produit ce rejet, et a été un produit de ce rejet, suggère Hirst.

Ces railleries contemporaines se sont poursuivies lors de la création du canon : "L'une des raisons pour lesquelles nous avons parlé des hommes comme étant si centraux dans l'histoire du roman est que les romans gothiques sont totalement ignorés", ajoutent-ils.

Depuis les années 1970, les universitaires et les éditeurs ont fait d'énormes efforts pour se pencher à nouveau sur les femmes écrivains: D'Eliza Haywood à Frances Burney en passant par Margaret Oliphant. C'est pourquoi perpétuer les mythes paresseux selon lesquels il n'y avait pas de femmes écrivant sous leur propre nom est si inutile, un demi-siècle plus tard.

Néanmoins, Hirst reconnaît qu'au XIXe siècle, certaines femmes écrivains ont cherché à prendre leurs distances avec les romans populistes et "trash" en adoptant des pseudonymes masculins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La romancière satirique du XVIIIe siècle Frances Burney, également connue sous le nom de Fanny Burney et Madame d'Arblay, a trouvé le succès en écrivant sous leurs propres noms

George Eliot est un nom que beaucoup de gens voudraient voir comme la preuve que quelqu'un "forcé" de publier en tant qu'homme doit être pris au sérieux.

Mais au départ, suggère Rosemarie Bodenheimer, biographe d'Eliot et professeur émérite du Boston College, elle recherchait l'anonymat en raison de son statut relationnel inhabituel.

En 1854, Eliot s'était enfui en Allemagne avec George Henry Lewes, qui était en mariage libre avec une autre femme.

Eliot a adopté un nom de plume parce qu'elle voulait que son travail soit jugé sans que le "scandale sexuel" de son statut de "femme déchue" y soit attaché.

Mais, souligne Bodenheimer, il y avait aussi des raisons plus prosaïques.

Même Eliot craignait que son écriture ne soit pas assez bonne tandis qu'un pseudonyme a longtemps été un mécanisme permettant de sauver la face.

De plus, c'était une habitude : travaillant comme journaliste, ses articles étaient souvent publiés de manière anonyme ou sous un pseudonyme.

Il convient également de rappeler que, comme pour beaucoup d'auteurs de Reclaim Her Name, l'identité d'Eliot a rapidement été rendue publique.

Son premier roman, Adam Bede, a connu un tel succès qu'elle a dû très vite démolir les fausses affirmations d'auteur des autres. Pourquoi s'en tenir à Eliot alors ?

"Le pseudonyme était désormais la marque publique, ainsi qu'une part importante de la confiance de son auteur", suggère Bodenheimer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, George Eliot a d'abord adopté un nom de plume parce qu'elle voulait que son travail soit jugé à l'abri du scandale de son statut de "femme déchue".

D'ailleurs, en quoi l'aurait-elle changé ?

Un problème pour tout universitaire souhaitant "restaurer" le nom d'un auteur est que les noms des femmes changent souvent par le biais du mariage.

Dans le cas d'Eliot, ce problème est aggravé par ses propres bricolages : elle a été baptisée Mary Anne Evans, puis a changé son nom en Mary Ann Evans (à partir de 1837), Marian Evans (à partir de 1851), Marian Evans Lewes (à partir de 1854) et Mary Ann Cross (1880).

Chaque changement "a marqué une nouvelle période de sa vie", explique Bodenheimer, suggérant que l'élaboration de ses noms avait une importance symbolique pour Eliot.

La réédition de Middlemarch (écrit en 1871) sous le nom de Mary Ann Evans, lie donc sa fiction de la maturité à sa jeunesse.

"Je pense qu'elle aurait été plutôt horrifiée, en fait", dit Bodenheimer. "Mary Ann" me semble l'avoir renvoyée à une enfance étouffée, avant qu'elle n'ait le moindre soupçon qu'elle puisse devenir écrivain".

Créer de nouvelles identités

Une brochette d'autres auteurs pourraient être réticents à être "renvoyés à l'adolescence" pour une autre raison : un pseudonyme masculin peut être intimement lié à une identité homosexuelle.

Prenez Vernon Lee, né Violet Paget, un auteur d'histoires de fantômes, de critiques culturelles et de polémiques pacifistes.

Ouvertement lesbienne, du moins dans ses cercles esthétiques, elle a eu des relations amoureuses avec les écrivaines A Mary F Robinson, Clementina "Kit" Anstruther-Thomson et Amy Levy.

Lee a écrit en 1875 que son pseudonyme "a l'avantage de laisser indéterminé le fait que l'écrivain soit un homme ou une femme".

Le Dr Ana Parejo Vadillo, lectrice de littérature victorienne à Birkbeck, déclare : "ce sentiment d'être libre de sexe, à une époque où ce genre de catégories est très fortement ancré dans les esprits, était très important pour elle".

Contrairement à ceux qui utilisent un pseudonyme pour masquer leur identité, Lee l'a utilisé pour en créer un nouveau : elle s'est fait appeler Vernon Lee dans tous les aspects de sa vie, en rejetant les binaires de genre, et en expérimentant plus tard la robe androgyne.

Il n'y a pas vraiment de pseudonyme ici, souligne Vadillo : "Tout le monde savait qu'elle était une femme, même si on la considérait souvent comme ayant un intellect "masculin"".

Même ses amants l'appelaient Vernon, pas Violet.

L'élaboration de "Vernon Lee" était un acte créatif en soi, et son identité d'auteur se combinait donc avec son identité de femme homosexuelle. "Utiliser Violet Paget est vraiment une façon de se réapproprier son identité en effaçant la queerelle", dit Vadillo.

Il est frappant de constater que Lee n'est pas seule dans ce cas : à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, nous voyons plusieurs écrivains queer jouer avec l'abréviation, le changement ou la neutralisation de leur nom : Radclyffe Hall, George Sand, Vita Sackville-West (qui a publié tout comme 'V'), HD, Colette.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les écrivains queer comme Vernon Lee (en photo) ont souvent choisi des pseudonymes masculins ou non pour créer de nouvelles identités

Un autre couple de lesbiennes de l'époque victorienne, Katharine Bradley et Edith Cooper (également tante et nièce), est allé plus loin : ils ont publié leur travail de collaboration sous le nom de Michael Field.

Une fois de plus, les frontières entre l'art et la vie se sont avérées poreuses.

"Elles sont vraiment devenues Michael Field", dit Vadillo. Leurs amis écrivaient "Dear Michael" [pour Bradley] ou "Dear Field" [pour Cooper], ou encore "J'aimerais inviter Michael Field à ma fête...".

La composition de ce personnage a peut-être aussi été plus amusante que ne le permettent les récits sur les femmes opprimées.

Le couple se donnait constamment des noms d'animaux de compagnie : Bradley était le Simiorg, et le All-Wise-Fowl, tandis que Cooper était connu sous le nom de Puss, et plus tard Henry.

"Les noms avaient des possibilités et des libertés, de l'espace pour l'invention", insiste Vadillo pour qui, "créer sa propre paternité est un art."

L'histoire raconte que leurs écrits étaient pris au sérieux, jusqu'à ce que le poète Robert Browning divulgue la vérité à la presse.

La réalité est moins nette : la réaction dédaigneuse était "surtout contre la nature collaborative de la relation, et aussi le fait qu'elles étaient tante et nièce", explique Vadillo.

"Il n'y a rien de tel dans l'histoire littéraire", soutient-elle.

La poésie était encore sous l'emprise de la notion de génie individuel, généralement masculin, le vers féminin intergénérationnel collaboratif était, franchement, un peu trop.

Crédit photo, Public Domain / Wikipedia Légende image, Le couple lesbien Katherine Bradley et Edith Cooper ont publié leur travail en collaboration sous le nom de Michael Field.

Le choix d'un pseudonyme peut également être influencé par la race de l'auteur.

On pourrait supposer que les pseudonymes étaient nécessaires pour aider les écrivains de couleur à passer pour blancs, afin d'être publiés. Cependant, l'exemple d'Ann Petry, une écrivaine afro-américaine dont la nouvelle Marie of the Cabin Club a été imprimée sous le pseudonyme Arnold Petri en 1939 (et figure dans Reclaim Her Name), révèle une histoire différente.

Pour commencer, nous voyons une fois de plus la timidité humaine ordinaire en jeu. Étant donné sa vie de jeune fille plutôt privée, elle a utilisé le pseudonyme "Arnold Petri" pour éviter l'attention non désirée ou excessive de ses amis et de ses connaissances", explique Gene Jarrett, professeur d'anglais à l'université de New York.

Mais Petry s'est suffisamment sentie à l'aise en publiant des histoires pour pouvoir, dès son premier roman en 1946, The Street, "jouir de la célébrité" de la publication sous son vrai nom.

Et quelle gloire ! The Street est devenu une sensation, le premier roman d'une Afro-Américaine à se vendre à plus d'un million d'exemplaires.

S'il serait naïf de prétendre qu'être une femme de couleur n'a pas apporté de défis considérables à un écrivain dans les années 1940, cela n'a pas nécessairement nui à ses perspectives commerciales. En effet, Jarrett suggère que les livres écrits par des auteurs afro-américains "ont inspiré les lecteurs à prendre au sérieux leurs représentations littéraires des relations raciales".

Crédit photo, Elizabeth Petry Légende image, L'écrivain afro-américaine Ann Petry a utilisé le pseudonyme "Arnold Petri" pour éviter qu'une attention excessive ne soit accordée à son succès - peut-être par timidité

Mais il souligne également que l'utilisation de pseudonymes ou la publication anonyme à cette époque était "plus fréquente qu'on ne le croit" pour les hommes et les femmes noirs aux États-Unis.

"Des écrivains afro-américains connus, en leur nom propre, pour leurs best-sellers ou leur littérature acclamée par la critique, de Paul Laurence Dunbar et Pauline Hopkins à la fin du XIXe siècle à James Weldon Johnson et Langston Hughes au début et au milieu du XXe siècle, ont écrit des histoires [en utilisant des pseudonymes]", explique Jarrett.

Il s'agissait moins de dissimuler une identité que de la compléter.

Une fois de plus, le genre est la clé ici.

Les écrivains ont utilisé leur vrai nom pour de la littérature "sérieuse", censée refléter de manière authentique l'expérience afro-américaine et explorer le racisme; deux éléments qui ouvrent des opportunités tout en prescrivant de manière étroite le type de travail qu'ils pourraient produire.

Ils ont donc souvent adopté des noms de plume pour faire de l'argent en écrivant des fictions populaires.

Marie of the Cabin Club en est un bon exemple : romancier fervent, il a été publié dans un journal grand public, avec des illustrations.

C'est une distinction que nous voyons encore aujourd'hui, bien que, ironiquement, en ce qui concerne les romans de genre, une tendance récente est que les écrivains masculins publient sous des pseudonymes non sexistes.

Ou du moins des initiales qui permettent aux lecteurs de faire leurs propres suppositions : voir les auteurs de crimes et de thrillers tels que SK Tremayne (Sean Thomas), Riley Sager (Todd Ritter), SJ Watson (Steve Watson) et JP Delaney (Tony Strong).

On estime que les femmes représentent aujourd'hui jusqu'à 80 % du marché de l'achat de tous les livres, une statistique qui tient, même en matière de criminalité, et le fait d'avoir un nom non sexiste est considéré comme plus attrayant.

Historiquement, les femmes écrivains ont peut-être eu des raisons nombreuses et fantastiquement variées d'adopter des pseudonymes masculins, mais de nos jours, le fait de supposer que votre livre a été écrit "par une femme" peut, comme dans le cas du roman gothique, vous aider.

Ne prétendez pas que c'est une première historique.